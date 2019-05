El PP vuelve a achacar su caída a la dispersión del voto de centro derecha

«Se ha cumplido lo que venía diciendo desde el primer momento, si se votaba a otros partidos de centro derecha iba a ocurrir que ese voto se perdiera, y así ha pasado. Más de 1.300 votos se han ido a otras fuerzas (PPSO y Vox)», manifestó la cabeza de lista del PP en la capital, Yolanda de Gregorio, que si bien mencionó la necesidad de realizar «autocrítica» por la pérdida de un concejal, dio por válidos unos resultados que hacen que el Partido Popular de Soria siga la corriente nacional. «Si hubiera sido sólo en Soria también nos preocuparíamos pero ha sido a nivel nacional, se han perdido capitales de Castilla y León. No obstante, nosotros queremos volver a entusiasmar a los que se han ido a otras formaciones». Bajo ese prisma, Soria no ha salido tan perjudicada a tenor de lo que ha ocurrido en el resto de España.

«Podíamos haber sido la palanca de cambio contra Carlos Martínez pero los ciudadanos han querido dispersar el voto y éstas son las consecuencias de votar a fuerzas que no tienen representatividad», dijo De Gregorio. De hecho, si la hubieran tenido habrían trabajado conjuntamente, reconoció.

La candidata y presidenta provincial del PP dijo sentirse «orgullosos» de los resultados, pero sin olvidar de nuevo la «autocrítica para ver en lo que hemos fallado». «Algo habremos hecho mal, pero hay que tener en cuenta que en la PPSO son gente del PP que se ha ido, Vox está en auge y hay gente a la que le gusta, y Ciudadanos igual. Y todos los votos del centro derecha suman más que los de la izquierda», afirmó, con el propósito de «trabajar por tratar de recuperar esos votos» para el PP.

De Gregorio telefoneó anoche al reelegido con mayoría absoluta Carlos Martínez para felicitarle y ofrecer trabajar conjuntamente por Soria y sus habitantes. «Seremos reivindicativos pero siempre con una reivindicación constructiva», enfatizó.