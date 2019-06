Intensa tarde de negociaciones políticas entre los partidos por sellar los acuerdos en los municipios sin mayorías absolutas con la Diputación como telón de fondo. El PP y Cs volvieron a mostrar su buena sintonía y la formación naranja se abstendrá para facilitar el gobierno popular en Ólvega. Mientras, el PP y la PPSO mantuvieron una intensa jornada de negociaciones con el gobierno de El Burgo como foco principal y clave de bóveda para un futuro acuerdo por la Diputación. En esas negociaciones también estaba pendiente el Ayuntamiento de San Leonardo. La gran sorpresa vino en Pinares. El único concejal de la PPSO en Covaleda, Javier Hernández, dará la alcaldía al socialista José Llorente en contra del criterio de su partido y poniendo en peligro el acuerdo entre la Plataforma y los populares.



Al cierre de esta edición, PP y PPSO continuaban negociando en busca de un acuerdo que afectaba a San Leonardo, El Burgo y, por tanto, al futuro de la Diputación. En la villa episcopal el candidato de la PPSO, Antonio Pardo, tan solo necesita de la abstención del PP para ser investido hoy alcalde. La posición de los populares en El Burgo será clave para conocer si tienen alguna posibilidad de gobernar la Diputación.



Lo que en principio podría ser un acuerdo sencillo no lo fue tanto. El candidato del PSOE a la Alcaldía, Martín Navas, aseguró ayer que contaba con un «principio de acuerdo» con el líder del PP, Miguel Cobo. «Ahora está en standby», reconocía a última hora de la tarde. El candidato del PP por su parte negó tal extremo y afirmó con rotundidad que simplemente se habían mantenido conversaciones con el PSOE, pero que «no había acuerdo».



Al cierre de esta edición ni la dirección del PP ni la de la PPSO se manifestaron sobre la situación de las negociaciones entre ambas formaciones políticas. No obstante, es evidente que si el PP no apoya a la PPSO en El Burgo, la plataforma de José Antonio de Miguel difícilmente podrá brindarle su sustento de cara a la posibilidad de los populares de alcanzar el Gobierno de la Diputación.

En una situación parecida está San Leonardo, salvo con la importante diferencia de que a la PPSO no le basta una abstención sino que necesita los votos del PP para desbancar de la Alcaldía al PSOE, que fue la fuerza más votada.



El complejo puzzle político de los acuerdos entre el PP y la PPSO tuvo otro punto de fricción en Covaleda. El único concejal de la PPSO en el Ayuntamiento pinariego, Javier Hernández, contaba con la posibilidad de decidir dar la Alcaldía al PPo al PSOE. El propio edil confirmó que apoyará al candidato socialista, José Llorente y que se convertirá en Teniente de Alcalde del municipio. Hernández justificó su decisión asegurando que vota al PSOE porque considera que «es lo mejor» para el municipio de Covaleda. La decisión del edil de la PPSO va en contra del criterio de la dirección del partido que prefería un voto en favor del PP que favoreciera las relaciones entre ambas formaciones teniendo en cuenta el resto de escenarios planteados.



Por otra parte, cada vez es más patente la afinidad entre el PP y Ciudadanos. La próxima alcaldesa de Ólvega será la popular Elia Jiménez cuyos seis concejales le valdrán hoy para tomar el mando gracias a la abstención del concejal de Ciudadanos. El secretario de Acción Institucional de Ciudadanos Soria, Eduardo de Simón, confirmó el acuerdo y explicó que la formación naranja no formará parte del Gobierno municipal, aunque sí tendrá presencia en la Junta de Gobierno olvegueña.



Al cierre de esta edición, Ciudadanos mantenía abiertas las negociaciones por la Alcaldía de Langa de Duero,. Con dos concejales, la formaciones naranja podría optar por dar el poder al PP –tres concejales– o al PSOE –dos concejales–. Hay que recordar que desde todos sus estamentos Cs ha designado al PP como «socio preferente».



Hoy los partidos revelarán definitivamente sus cartas ya que a lo largo de la mañana tendrán que conformarse los distintos ayuntamientos de la provincia. Los pactos municipales arrojarán cierta luz al futuro de la Diputación provincial. En el caso de confirmarse el acuerdo entre PP y PPSO, sobre todo en El Burgo, la posibilidad que los populares alcanzaran la presidencia de la institución provincial estaría más cerca. En caso contrario, el PSOE volvería a ser el principal, y casi único, candidato para gobernar la Diputación.