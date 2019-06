El fin de semana ha dejado a la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO) al borde del K.O., tambaleándose en el ‘ring’ tras sendos ‘ganchos’ que le han supuesto quedarse sin El Burgo de Osma, por un pacto ‘contranatura’ entre PSOE y PP, y San Leonardo. No es de extrañar que el fundador de la formación sorianista, José Antonio de Miguel, reconociera ayer sentirse «muy dolidos». Pero lo que en política un día es negro al siguiente es blanco, y la PPSO no renuncia a ser una pieza clave en la composición del gobierno de la próxima Diputación... con permiso de Ciudadanos.

Para empezar, el anuncio de la presidenta del PP, Yolanda de Gregorio, de echarse a un lado en las negociaciones con la PPSO parece que puede facilitar el camino, como primera premisa para intentar llegar a un acuerdo. Eso sí, De Miguel tampoco descarta al PSOE. Sus tres diputados valen ahora mismo su peso en oro.

De Miguel confirmó ayer que será diputado, aunque «se lo he ofrecido a Cabanillas y a otros alcaldes pero prefieren estar a lo suyo porque dicen que no son políticos sino agricultores, pero es que yo tampoco me considero político», subrayó. Y es que el sábado no fue un día agradable para la formación provincial. «Estamos dolidos por lo que sucedió y lo que peor llevo es lo de Jesús Elvira en San Leonardo; verdaderamente, estamos fastidiados porque lo de El Burgo y lo de San Leonardo no lo entiende nadie». Por eso, la PPSO ha colocado en la diana a la presidenta popular Yolanda de Gregorio, a la que acusa de haber propiciado la pérdida de esos ayuntamientos. «Era imposible sentarse en la misma mesa a negociar con ella, por eso se ha echado a un lado y es un gesto por su parte».

De Miguel manifestó que lo sucedido en El Burgo fue «una cuestión de enemistad personal y a la política no se pueden llevar estas cuestiones porque las personas no están por encima de los intereses de la provincia».

Dicho esto, la PPSO también espera la llamada del presidente de la Diputación en funciones, Luis Rey, para negociar, y del PP para «seguir hablando», de lo que se desprende que los contactos con la formación conservadora han existido, aunque De Gregorio lo negaba anteayer. En este escenario todo es posible en la institución provincial salvo en el caso de que Ciudadanos decida votar a favor del PSOE o abstenerse, en cuyo caso Rey será por segundo mandato consecutivo el presidente de la Diputación de Soria. «En ese caso ya no habría nada más que hablar», apostilló De Miguel. Rey, sin embargo, abrió la puerta a un pacto provincial con todos los partidos, en una estrategia que seguramente busca ganarse la confianza de los dubitativos con una y otra opción.

El ‘emisario’ de Cs, David Castaño, se ha convertido en una pieza clave para el futuro de la Diputación. Ycasualidades de la vida para que sirva como anécdota, «lo conozco porque es amigo íntimo de un sobrino mío», señaló De Miguel, para aportar ¿más suspicacias?».

Eliminado los problemas del punto de partido para que De Gregorio no se siente con la PPSO a negociar el futuro de la Diputación, el siguiente escollo y otra de las condiciones de la formación sorianista es que la política burgense no sea la candidata a la presidencia por su partido. En este sentido, da la impresión de que De Miguel habría podido rebajar sus pretensiones, aunque al final llega al mismo camino. «No soy quién para decir quién debe serlo y nosotros claro que no podemos imponer nada, porque la decisión es de su pàrtido, pero debería ser algún alcalde o concejal de pueblos», del medio rural en definitiva, perfil que por cierto Rey tampoco cumple porque es concejal del Ayuntamiento de Soria. «Debemos centrarlo en el ámbito de la Diputación y no en un concejal de Soria, en alguien que sienta más la provincia».

Si las negociaciones llegan a buen puerto, tanto con el PP como con el PSOE, De Miguel tiene claro que «seguiremos pidiendo inversiones para la provincia. Si al final es con el PP exigiremos inversiones a la Junta y si es con el PSOE las exigiremos al Gobierno central». De momento, es una incógnita un posible pacto con los socialistas, como ocurriera durante la pasada legislatura, en la que De Miguel rompió ‘peras’ con su compañero no adscrito (Raúl Lozano) y terminaron votando divididos. «Como todavía no ha habido contactos no sabemos nada ni sabemos cuáles pueden ser sus planteamientos».

Eso sí, De Miguel, contra pronóstico, augura que el próximo miércoles se producirá la toma de posesión en la Diputación, una semana antes de las fiestas de San Juan, «y a estas horas unos estarán riendo y otros llorando». La PPSO se ha quedado tras las elecciones con el gobierno en 16 ayuntamientos y cuenta con 76 concejales».