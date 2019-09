La PPSO exigirá un senador para concurrir con el PP el 10-N

Los partidos políticos velan armas ante la repetición electoral prevista para el próximo 10 de noviembre. A falta de la disolución de las Cortes que se oficializará la próxima semana, las distintas formaciones se están poniendo en marcha para preparar la nueva cita con las urnas. Más allá de los cambios que pudiera haber en los cabezas de cartel con respecto al pasado mes de abril, sobre los que todavía se guarda un prudente silencio, una de las cuestiones que más pueden influir en el resultado de los comicios en la provincia es la posibilidad de que el PP y la PPSO concurran juntos a la cita con las urnas.



El presidente de la PPSO, José Antonio de Miguel, afirma que estudiarán una propuesta en ese sentido si llega a producirse de forma oficial, cosa que aún no ha ocurrido. También deja intuir que los votos de la PPSO, que pueden ser decisivos en los resultados para el Senado, requieren que los populares acepten contar con un miembro de la plataforma como candidato a la Cámara Alta. Desde el PP tampoco se cierra esa puerta. Hay que recordar que nada más conocerse el resultado del 28-A, desde el PP se apuntó a la fragmentación del voto del centro-derecha como una de las razones del descenso de sus apoyos. La presidenta del PP de Soria, Yolanda de Gregorio, se mostró ayer abierta a explorar la unión con la PPSO de cara a los comicios. El PP y la PPSO, cuyos principales nombres son antiguos dirigentes del PP, ya trabajan juntos actualmente en la Diputación provincial con un pacto de Gobierno en el que participa también Ciudadanos. Precisamente, tras ese acuerdo, impulsado desde la dirección nacional del PP, se puso sobre la mesa la posible integración de la PPSO en el PP a medio plazo. El adelanto electoral intensificar esa colaboración. Los partidos apenas disponen de un mes para completar todos los procesos previos ya que el día 15 de octubre deben estar presentadas las listas electorales.

PSOE



«Esperamos un respaldo mayor y que no haya excusas para que gobierne el PSOE»



El PSOE encara las elecciones como el rival a batir. En los procesos electorales de la pasada primavera, los socialistas sorianos fueron los grandes triunfadores tanto en las generales como en las autonómicas y las locales. El secretario provincial, Luis Rey, mira a la cita con las urnas de noviembre todavía con prudencia en espera de que se disuelvan las Cortes el próximo lunes. «Cuando tengamos la certeza de que habrá elecciones estableceremos el calendarios y empezaremos a hablar de las listas», explicó.

En el caso de los socialistas, en principio no se barajan muchos cambios. Javier Antón se perfila para repetir como número uno al Congreso en lo que sería sus cuartas elecciones. En el caso del Senado puede haber alguna duda después de la polémica surgida por la diferencias sustanciales de votos entre los candidatos del partido.



En los próximos días se reunirá la Ejecutiva provincial para poder iniciar las labores preelectorales. Rey incidió en que esperan lograr un «respaldo mayor» para evitar «excusas» que impidan gobernar al PSOE. «Hay que entender a los votantes, hay gente que piensa que su voto no sirve porque se vota mayoritariamente a un partido al que luego no se le deja gobernar», lamentó, en relación a la falta de acuerdo político que ha propiciado la repetición electoral. Rey recordó que en los comicios de primavera el PSOE logró «el respaldo ciudadano en todos los procesos» aunque luego los pactos entre PP, C y PPSO evitaron que gobernaran instituciones como la Diputación provincial o la Junta.



PP



«Pondremos toda la artillería para poder recuperar el tercer senador»



Desde el PP de Soria lamentan el nuevo proceso electoral y culpan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez por «no llegar a acuerdos». «Va a suponer un gasto adicional que vendía muy bien a Soria», remarca la presidenta del partido, Yolanda de Gregorio. Los populares afrontan la cita con la intención de mejorar sus resultados electorales. «El PP de Soria está cada vez más fuerte, más unido, con mucha gente trabajando y vamos a dar el máximo», asegura su presidenta. El objetivo principal es recuperar el tercer senador. «Pondremos toda la artillería», subrayó.



Con respecto a la posibilidad de que haya cambios en las listas electorales, que fueron objeto de polémica en las generales de abril, De Gregorio se muestra cauta. «Estamos a la espera de las instrucciones que lleguen del Nacional y el Regional, no se ha hablado nada de nombres», remarca. En este caso, también parece segura la continuidad de Tomás Cabezón como número uno al Congreso y de nuevo los cambios podrían venir en el Senado. Los actuales senadores del PP, Laura Prieto y Gerardo Martínez, cuentan con muchas opciones de repetir, pero la incógnita se abre en el tercer nombre. En abril ocupó ese puesto la expresidenta del partido y exsenadora Marimar Angulo en contra del criterio de la actual dirección provincial. Tras no obtener representación el 28-A, Angulo está fuera de la primera línea política. Esa posición podría incluso ser utilizada para dar cabida a un nombre procedente de la PPSO si se llegara a un acuerdo para la coalición.



Cabe recordar que desde el PP ya se identificó a la PPSO como un socio dentro del proyecto denominado España Suma y que en una provincia como Soria podría tener una especial incidencia en el Senado. «A nivel nacional el PP establecerá los criterios, pero debe ser una cuestión voluntaria, con el objetivo de que pueda gobernar el centro-derecha», recordó De Gregorio. La presidenta del PP soriano reconoció que no hay conversaciones en este sentido todavía con la PPSO, pero no descartó la posibilidad de sellar un acuerdo. «Ahora mismo tenemos un acuerdo de Gobierno en la Diputación y cualquier partido del centro-derecha pueda sumarse, estamos abiertos, pero debe ser una cuestión voluntaria», recalcó. Sobre la posibilidad de ‘ceder’ un puesto en las listas del Senado, De Gregorio apuntó que «primero hay que hablar si se forma ese España Suma y luego ver las posibilidades». Para la presidenta popular está claro que el PP «encabezará» el proyecto y que «está abierto para la PPSO y para cualquiera».



CIUDADANOS



El criterio general pasa por repetir las candidaturas de las elecciones del 28-A

En Ciudadanos se opta, de momento, por la cautela. Los movimientos del partido para preparar las elecciones ya han comenzado, pero todavía no se han dado instrucción desde la estructura del partido para encarar el proceso. El líder de Cs Soria, Jesús de Lózar, aseguró que de momento hay un «criterio general» para que repitan los mismos cabezas de listas que el pasado mes de abril. El número uno al Congreso en aquel entonces, y actual vicepresidente de la Diputación y concejal del Ayuntamiento de Soria, Saturnino de Gregorio, indicó que de momento desde el partido nadie le ha confirmado esa situación. «Yo estoy a disposición del partido», indicó.



En principio, Cs sí podría optar por introducir algún cambio en Soria. De Gregorio fue el único cabeza de lista de las provincias de Castilla y León que no obtuvo representación –Soria es la única con solo dos diputados– y también hay que tener en cuenta que el que fuera candidato tiene hoy unas responsabilidades públicas – vicepresidente de la Diputación y concejal– que en su momento no tenía.

PPSO



«Valoraremos cualquier propuesta, si es que se nos la hacen»



La Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO) regresó a la arena política el pasado mes de abril con un proyecto con un marcado carácter sorianista. Sin embargo, solo lograron ser la sexta fuerza más votada. El presidente de la formación, José Antonio de Miguel, explicó que la próxima cita con las urnas se hablará en las reuniones con los cargos electos del partido que está tendiendo estos días y que próximamente está previsto convocar a la Ejecutiva del partido y una asamblea de afiliados. En esas citas, De Miguel propondrá «que nos presentemos a las elecciones».

De Miguel asegura que están dispuestos a presentarse «en solitario» aunque también estudiarán la posibilidad de unir sus fuerzas al PP bajo el paraguas del proyecto España Suma,. «Si lo ponen sobre la mesa se estudiará», aseveró. «Valoraremos cualquier propuest, si es que nos la hacen», reiteró a la vez que aclaró que la coalición deberá afectar al conjunto de los comicios, es decir, tanto para el Congreso como para el Senado. Con respecto a la Cámara Baja, De Miguel ve «lógico» que la designación del candidato le correspondiera al PP, pero advierte que «otra cosa» es el Senado. «El PP en las últimas elecciones perdió el tercer senador y estuvo cerca de perder el segundo, con España Suma es probable que logre los tres, es decir, ahí sí le dará rédito la suma de los votos de la PPSO», explica. «Hay que estudiar la situación cuando llegue la propuesta», concluyó.

PODEMOS



«Nos presentamos para que se pueda votar a un partido de izquierdas»

El secretario provincial de Podemos, José Luis San Juan, lamentó la actitud del PSOE durante los últimos meses ya que «ganó los elecciones, con 123 diputados, y ha funcionado como si tuviera la mayoría». San Juan lamenta que el bloqueo político tenga consecuencias en cuestiones como las ayudas a la dependencia, las pensiones o el sueldo de los funcionarios. «Se habla del gasto de las elecciones, pero el problema es para los más necesitados», remarcó. «Claro que nos presentaremos, por sentido común, hay ciudadanos de izquierda que no tiene más opción que Podemos», afirmó. Sobre los nombres de los candidatos avanzó que se estudiará en los próximos días, aunque dejó abierta la posibilidad de repetir candidatos (Juan Carlos García al Congreso y Enrique Maestu al Senado).