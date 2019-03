La PPSO ficha a María Jesús Ruiz para encabezar la lista al Senado

La ex vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, encabezará la lista de la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO) para el Senado. Ruiz tramitó el viernes a las 17.00 horas su baja del PP, partido en el que ha permanecido más de 30 años. De esta forma, se une al proyecto político en el que ya figuran los ex secretarios provinciales populares José Antonio de Miguel y Antonio Pardo.

José Antonio de Miguel, presidente de la PPSO, fue el encargado de desvelar el fichaje de Ruiz, que regresa a la primera línea política después de cuatro años. El desembarco de la la ex vicepresidenta regional supone también un golpe de efecto que cambia por completo el escenario político provincial. En lo que se prevé una intensa batalla electoral, resulta evidente que habrá una fragmentación en el voto de la derecha y el más perjudicado es un PP soriano que está completamente fracturado por sus disputas internas. Cabe recordar que en el Senado hay elección directa por lo que la presencia en las papeletas de Ruiz abre una incógnita sobre el histórico dominio del PP en las elecciones a la Cámara Alta en la provincia. Además, la propia Ruiz confirmó que será candidata por el PPSO para la Alcaldía de su pueblo, Ágreda.

El líder del partido sorianista, escoltado por la propia Ruiz y por Ana Fernández -que será la número dos al Congreso por el partido- advirtió a sus adversarios políticos que aunque «algunos nos daban por muertos» la formación «está más viva que nunca». De Miguel apuntó que Ruiz es una persona «de sobre conocida» y recordó que han trabajado juntos desde el momento en el que comenzaron sus respectivas carreras políticas en Almazán y Ágreda. «Seguramente le ha costado tomar la decisión, ha sido a última hora, con muchas dudas, pero tiene tanta ilusión y nervios como hace 30 años cuando se presentó por primera vez a la Alcaldía de Ágreda», indicó. De Miguel avanzó que Ruiz liderará la única candidatura de la PPSO al Senado junto que tendrá como suplentes a Alejandro Fernández, Rebeca Valderrama e Iván Cubero. Para el Congreso, la propuesta de la PPSO está encabezada por José Antonio de Miguel, con Ana Fernández –decana de la Facultad de Enfermería– como número dos y con Miriam Martínez –ex presidenta de NNGG del PP y que también tramitó el viernes su baja de los populares– y Miguel Armillas –teniente de alcalde de Almazán– como suplentes.

María Jesús Ruiz aseguró en su presentación que «es un día muy especial» y que llega «con toda la ilusión del mundo, como cuando empecé en la actividad política». La agredeña agradeció el respaldo de los afiliados de la PPSO a su candidatura y la «oportunidad de trabajar en primera línea y defender los proyectos e iniciativas que los sorianos quieren para esta provincia». «Para mí es un honor que se deposite en mí la confianza para cumplir el objetivo de ser la voz y el voto en un parlamento nacional para que podamos tener la posibilidad de plantear directamente todo lo que Soria necesita», recalcó. «Me gusta especialmente estar en la candidatura de la PPSO y someterme al juicio y la voluntad de los ciudadanos, que pueden elegir y ojalá, con sus votos, pueda ser la senadora por Soria y de Soria en el Senado», insistió. «Solo tendré una disciplina, la de la voluntad de los sorianos a través de este partido que lleva en su seña de identidad al pueblo soriano y dar la batalla para que esta provincia tenga futuro y siga prosperando», aseveró.

Ruiz reconoce que la PPSO le ha dado una «nueva oportunidad» de «volver a hacer lo que siempre he hecho y lo que creo» y que lo hace con la ilusión de «volver a la primera línea para batallar por Soria».. «Es el reto más importante que voy a afrontar», subrayó. Ahondando en una idea que siempre ha defendido De Miguel, Ruiz remarcó que en el convulso panorama político actual «un voto vale muchísimo» por lo que defendió la necesidad de contar con un voto «soriano» que sirva para «defender la provincia».

Cuestionada por las críticas que podría suscitar su marcha del PP para enrolarse en la PPSO, Ruiz se expresó de forma contundente. «Desde el año 2015 he vuelto a mi actividad profesional y soy una ciudadana más de esta provincia, a la que ahora se le ofrece la incorporación y se le dice siga trabajando y aquí vengo, nadie tiene por qué reprocharme que como cualquier ciudadano de Soria, que quiere a su provincia y quiere trabajar, se vuelva a incorporar». «Soy abogada, tengo un despacho, y llevó cuatro años trabajando, por tanto, no sé por qué se tiene que molestar nadie», insistió. Ruiz aclaró que tramitó su baja en el PP «ayer –por el viernes– a las 17.00 horas», ese gesto pone fin a su historia en un partido en el que ha trabajado desde el año 1997. «Tengo la misma ilusión que cuando empecé y creo que la experiencia es un grado», indicó.

Su candidatura al Senado por la PPSO no fue la única noticia que desveló Ruiz en la mañana de ayer. La exvicepresidenta de la Junta también confirmó que se presentará bajo las siglas de la Plataforma para optar a la Alcaldía de Ágreda. «Si yo trabajo por esta provincia, Ágreda es parte de esta provincia y no voy a dejar de trabajar por ella, también desde aquí y por tanto, será candidata al Ayuntamiento de Ágreda», reconoció. Ruiz añadió que «cuando lleguen las fechas, presentaremos una lista de la PPSO también para trabajar desde Ágreda y reforzar todo el proyecto en el que creo, que es ilusionante y que espero que tenga también en los ciudadanos de Ágreda el apoyo necesario como otras veces». En este mismo ámbito municipal, José Antonio de Miguel, confirmó que tiene previsto contar con Ana Fernández para ocupar puestos de responsabilidad en otras candidaturas sin desvelar si habrá plaza para la decana de Enfermería en la lista para la capital o para las Cortes.