La PPSO mantendrá su apoyo para que siga gobernando el PP

La PPSO asume ya que no podrá gobernar El Burgo de Osma a pesar de ser a fuerza más votada y, de momento, no romperá el acuerdo con el PP para el Gobierno de la Diputación provincial. La directiva del partido se reunirá el miércoles para definir sus próximos pasos, pero el presidente de la formación y diputado provincial, José Antonio de Miguel, aboga por dar carpetazo a las tensiones políticas y «tranquilizar el ambiente y trabajar por la provincia». De Miguel reconoce que la situación «no es la deseada, pero exonera a las direcciones nacional y regional del PP. Desde la PPSO sí consideran que la presidenta del PP de Soria, Yolanda de Gregorio, podría haber hecho más y que «ha auspiciado» lo que ha ocurrido en El Burgo de Osma.



La esperada decisión de Miguel Cobo llegó el domingo por la noche y después de que la dirección regional solicitara a través de una carta que cediera la Alcaldía de El Burgo a la PPSO para cumplir el acuerdo con la Plataforma que posibilitó que el PP asumiera la Presidencia de la Diputación. Cobo no acató las órdenes de su partido y anunció su baja del PP de Soria, aunque sí mantendrá su acta como diputado provincial pasando a los no adscritos junto a su aliado en El Burgo, el todavía socialista, Martín Navas.



«La decisión de Cobo no es la que hubiéramos deseado, nos gustaría que hubiera hecho caso a las directrices de su partido que llegaron desde Valladolid, pero no ha sido así y lo sentimos», explicó De Miguel. El siguiente paso de la PPSO es convocar una junta directiva el miércoles para «explicar lo ocurrido» y «debatir» sobre el grado de cumplimiento del pacto con el PP. «Yo considero que sí ha existido voluntad de cumplirlo por parte del PP nacional y regional, no tanto de la dirección provincial», explicó De Miguel. El presidente de la PPSO advirtió que «echó de menos» más contundencia por parte de la presidenta provincial del PP, Yolanda de Gregorio. «Veremos qué pasa», indicó. «Nadie esperaba que ocurriera esto, pero creo que lo importante es que no repercuta en la Diputación, toca mirar por Soria», remarcó De Miguel.



Sobre la actuación de De Gregorio, desde la PPSO consideran que ahora debe ser el PP el que a nivel interno evalúe la labor de su presidenta. «Durante estos meses se hemos asistido a una serie de decisiones erráticas por parte de la dirección provincial desde el intento de pacto con el PSOE tanto para la Diputación como en El Burgo», aseveró. Otro factor es la «inactividad» de la presidenta en la última crisis. «Son cosas internas del PP, no me voy a meter, pero lo ocurrido en El Burgo está auspiciado por la presidenta del PP de Soria», recalcó añadiendo que «a Cobo, según sus propias declaraciones, nadie de la dirección provincial le planteó que cumpliera el pacto».



Con respecto a los célebres 100.000 euros que incluía el acuerdo como penalización para aquel que incumpliera el pacto, DeMiguel no hará ninguna reclamación salvo que «haya más movimientos», como por ejemplo una moción de censura y es que la penalización, según el acuerdo, solo se aplicará si hay algún diputado vota a un presidente distinto. «Es hora de tranquilizar y trabajar», insiste. Otro de los aspectos incluidos en el pacto entre los populares y los sorianistas era la futura integración de la PPSO en las filas del PP. Para De Miguel esa posibilidad «se ha quedado sin efecto, desactivada». «Para que se llevara a cabo era necesario cumplir una premisa, que era la reversión del Ayuntamiento de El Burgo de Osma, como esa circunstancia no se ha dado la integración se queda sin efecto», resumió.



Cuestionado por el papel del PSOE durante la últimas semanas De Miguel no quiso juzgar a los socialista, pero sí admitió que le produjo «extrañeza y perplejidad». «Eran un sujeto pasivo, no participaban del pacto y solo tenían que mantenerse al margen, pero también les ha pasado factura, la primera baja fue suya», recordó en alusión a la anunciada salida de Navas. Sobre el futuro de la Diputación De Miguel dio por segura la salida de Cobo de la Junta de Gobierno y de las responsabilidades de Turismo. Considera además que esta decisión puede ayudar a rebajar la tensión entre PP y PPSO lo que resta de legislatura.