Los pregoneros de la ilusión

«De momento no estamos nerviosos, estamos muy emocionados, muy ilusionados, pero yo creo que hasta que no salgamos al balcón y veamos a la gente y sepamos realmente cómo es la situación, no nos vamos a poner nerviosos, yo creo». Y es que «somos los dos de bastantes nervios templados, esto es una cosa que queríamos, que al final lo queríamos vivir, de momento lo llevamos bien, calmados, más emocionados que nerviosos». Los pregoneros de San Juan, los Jurados de Santo Tomé, San Clemente y San Martín, Víctor de la Pinta y María Gonzalo, conocerán hoy a las once de la noche qué se vive ante la plaza Mayor abarrotada dando lectura a las palabras que abren los ‘cinco días’. Ayer la Jurada manifestaba el ánimo de la espera y el Jurado mantenía (lógicamente) el misterio del Pregón. Sólo podía decir que «va a empezar por ‘sorianos’ y termina en un ‘viva’». Ambos se turnarán en la lectura, con «alguna sorpresilla».



¿Qué suponen para ellos las fiestas de San Juan? «Para mí es emoción, es indescriptible, es todo, al final creo que si las vives desde pequeño, lo mamas, te lo van enseñando, al final ya vives el año descontando los días para que lleguen otra vez», comenta la Jurada.



«Algo muy bonito, es algo que has vivido desde pequeño y a todos nos hace ilusión vivir los sanjuanes cada año que pasa», expone el Jurado sobre «unas fiestas únicas en el mundo». Hincapié de los dos en la importancia de la transmisión intergeneracional de las fiestas. «Tenemos una tradición familiar de los sanjuanes, ha habido gente de la familia que han sido Jurados, que han sido cuatros, que han sido secretarios y, al fin y al cabo, desde pequeños nos han puesto el pañuelo de fiestas, hemos ido a todos los actos desde pequeñitos y eso, al final, se forja un sanjuanero de todas esas tradiciones», indica De la Pinta sobre la cadena de las fiestas.



El Martes a Escuela del año pasado, a primera hora, ya estaban los dos apuntándose como voluntarios para desempeñar el puesto de Jurado de 2019. «A primera hora de la mañana, en cuanto abrieron aquí estábamos», refieren los pregoneros el en Consistorio, junto al balcón de la lectura de hoy. «Lo teníamos pensado ya, habíamos hablado con los colaboradores, con toda la gente y los teníamos a todos muy ilusionados, así que a primera hora del Martes aquí estábamos», prosigue Gonzalo. Para De la pinta, «como sanjuanero creo que es casi una obligación moral: ‘quiero ser Jurado’». En 2016 «estuvimos en una Cuadrilla con Nacho y Leticia, que ahora son nuestros secretarios, y fue a lo mejor el año que fue un poquillo de empujón, de decir, ‘pues algún año nos tenemos que apuntar».



«Estamos orgullosos de poder ser los pregoneros estas fiestas», resume De la Pinta después de que el texto que presentaron fuera el elegido del conjunto de Jurados. Ayer la plaza estaba vacía cuando acudieron al Consistorio, pero hoy será algo completamente distinto, con «todo el tumulto, toda la gente con ganas de empezar las fiestas». Además, la previsión del tiempo da unas mínimas cálidas, lo que propiciará más concurrencia y un principio festivo «espectacular».



«Vamos como pregoneros, pero somos los portavoces, digamos, del resto de los Jurados, porque al final nuestro Pregón es el resumen de fiestas delo que opina el resto de los Jurados también», señala De la Pinta. Unos Jurados que han hecho piña, «un grupo de amistad, que nos reconforta tener a otras once parejas que tienen las mismas inquietudes, que si tienen un problema podemos solucionarlo ofrecer ideas». Allá van los alcaldes de barrio del año hacia el Pregón, La Saca y demás días en unas Cuadrillas donde lo fundamental es «tener un buen equipo detrás». En su caso, uno «fantástico», con «ganas de trabajar, que han aportado mucho, que se lo están pasando bastante bien y que están deseando ya que llegue el Miércoles el Pregón», refiere la Jurada. Aunque habían colaborado en Cuadrilla, la perspectiva ahora es otra. «Estamos viviendo otro tipo de cosas que si no es Jurado no lo vives», expresa.