Premio nacional para la sanidad por los cuidados de las enfermeras

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria ha obtenido el ‘Premio a las mejores prácticas en experiencia del paciente’ en el Congreso Nacional de Hospitales. El galardón se ha conseguido por el proyecto ‘Resultados sensibles de la práctica enfermera y su contribución a la experiencia del paciente’. El congreso, el más importante de los que se celebran en España en el ámbito sanitario, se centró en la innovación, los resultados en salud y la experiencia en pacientes.



La cita se celebró del 8 al 10 de mayo en Santiago de Compostela, denominado Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, evento organizado por la Sociedad Española de Directivos en Salud (SEDISA) con la participación de más de 300 ponentes expertos en distintos ámbitos del sector sanitario. Bajo el lema ‘Innovación: camino de la sostenibilidad’, el congreso se centró en la sanidad como referente del desarrollo sostenible: innovación, futuras soluciones estratégicas, modelos asistenciales, cambios normativos, cronicidad, experiencia del paciente y tendencias, modelos de gestión, tecnología, marca e imagen.



Para otorgar el premio a la saniadad soriana, el comité científico valoró los proyectos globales y transversales de organizaciones sanitarias donde se pone en valor la experiencia global del paciente.



El Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria es el encuentro más importante que se celebra (cada dos años) en España de ámbito sanitario. Acuden más de 3.000 personas en representación de todos los hospitales públicos y privados de España y en él se comparan las mejores prácticas y formas de gestión en cada centro para poder incorporarlas al resto, en un esfuerzo global de mejora continua del conjunto de la sanidad española.



El proyecto galardonado, presentado por la subdirectora de Procesos de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, María Luisa Sanz Muñoz, destaca el trabajo de las enfermeras de la sanidad soriana en la planificación y continuidad de cuidados y la importancia de la medición de resultados, que a pesar de incorporarse habitualmente a los planes de cuidados en muy pocos centros se realiza, de ahí el carácter innovador del proyecto y el excelente trabajo realizado por las enfermeras de Soria.



Es frecuente en el entorno sanitario medir los resultados en salud. En la actualidad todos los implicados en el proceso del paciente han tomado conciencia de la importancia de la medición de la salud y de la calidad de vida en la práctica clínica, docencia e investigación como parte importante de la experiencia del paciente.



La necesidad de medir resultados y conocer la eficacia de las intervenciones enfermeras, cómo influyen estas en la satisfacción del paciente, mejoran su experiencia y contribuyen a satisfacer sus expectativas, deriva de los cambios sociales y demográficos (envejecimiento, aumento de la dependencia, cambios en los perfiles cuidadores, etc.), de la limitación de los recursos y de la necesidad de estimar servicios y costes y de la variabilidad en la práctica.



En el momento actual no es suficiente con ejecutar las intervenciones enfermeras, sino que hay que saber si aportan valor, las consecuencias que tienen en el resultado en salud y la comprensión e implicación de los propios pacientes en los procesos que les afectan, más cuando es prioritario conocer cuáles son los factores de la experiencia que se relacionan mejor con la satisfacción. Un estudio publicado en ‘American Journal of Managed Care’ (Boulding et al.) pone de manifiesto que el trabajo enfermero es el elemento más influyente. Medir los resultados y representar los cambios en el estado del paciente a lo largo del tiempo permite que las enfermeras mejoren la calidad del cuidado y la satisfacción de los pacientes.



Clásicamente, la evaluación de los cuidados de enfermería dentro de los sistemas sanitarios no ha ido más allá del análisis cuantitativo del volumen de actividad asistencial, algunos ítems de satisfacción global del paciente o la monitorización y seguimiento de algunos indicadores, tales como la prevalencia de úlceras por presión o la incidencia de caídas.



La enfermería orientada a resultados dispone de un modelo de análisis propio de la efectividad de los cuidados enfermeros: la medición de los resultados.



Con este premio, la sanidad soriana «sigue a la vanguardia de la asistencia sanitaria en España y como referente reconocido en Castilla y León y en el resto del país·, según un comunicado de la Junta. Este reconocimiento se suma al reciente primer premio obtenido en el Congreso Nacional de Directivos de Atención Primaria, a la acreditación EFQM 500+ y a los Premios Barea, obtenido en 2015, Sanitaria 2000 y al reconocimiento como Embajadora de la Excelencia para la Promoción de la Marca España en Europa.