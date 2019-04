La presencia de amianto en la rampa condiciona la demolición

El Hospital Santa Bárbara estrenó ayer nueva puerta de acceso. Se encuentra entre los servicios de urgencias y de rehabilitación, en una entrada que tiene carácter provisional, durante el tiempo que duren las obras de reforma y ampliación del complejo hospitalario, fijado en cuatro años. No obstante, los sorianos tendrán que acostumbrarse ya a acceder al hospital por este lateral puesto que será la zona en la que se construirá la puerta definitiva del proyecto, en concreto a apenas cinco metros de donde se ha ubicado actualmente.

El nuevo acceso comenzó a estar operativo a las 15.00 horas de ayer, y aunque en un principio desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria se planteó la posibilidad de que conviviera en el tiempo, durante unos días, con la entrada habitual, situada en la cima de las rampas, finalmente la decisión fue que esta última quedara clausurada ya ayer definitivamente. Cartelería y señalización indica a los usuarios el lugar al que dirigirse para acceder al hospital, ya a ras de suelo. «Ya hay señalización, carteles en ambas avisando de que la única entrada es ésta», indicó el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, Enrique Delgado, ante el nuevo acceso.

Una vez que esta puerta ha quedado habilitada ya será posible demoler las rampas del hospital, pero no será algo inmediato, porque la presencia de amianto condicionará la intervención. Las previsiones apuntan a finales de abril para iniciar la demolición, según el gerente. «La rampa tiene fibrocemento. Han de venir las brigadas especializadas y hay que vallar bien la zona, no se puede tirar alegremente», apuntó Delgado.

Hay que tener en cuenta que el Hospital Santa Bárbara fue construido a finales de los años 70, cuando el fibrocemento se elaboraba con cemento y amianto, una sustancia esta última que ya no se utiliza en construcción por se nociva para la salud.

En los antiguos aparcamientos ocurre lo mismo. «Ya están cerrados y también se desmontarán, pero tienen uralita –cemento y amianto– por eso también hay que hacerlo con las precauciones oportunas. Es necesario un equipo especial para retirarlo y tratarlo, porque tiene un riesgo para los trabajadores y ha de hacerlo una empresa especializada con equipos especiales».

Para el gerente es un «alivio» dejar atrás las rampas «que hemos padecido durante muchos años». «Es algo incomprensible que se utilizaran en un hospital, pero en los años 70 y 80 todos en España se hacían con rampas. Quizá no había el concepto que hay ahora de la discapacidad y accesibilidad», manifestó Delgado, quien añadió que «ya es algo del pasado, y salimos ganando, aunque el actual acceso provisional sea pequeño y probablemente haya acumulaciones en determinados momentos del día».

El gerente reconoció que las obras, incipientes, van a buen ritmo, confiando en que «no haya ningún problema».

La entrada definitiva se habilitará cuando terminen las obras de reforma y ampliación y será posible una vez que se elimine el edificio actual de rehabilitación. «Habrá un gran hall, con escaleras mecánicas y tendremos un hospital de primer nivel», apuntó Delgado. De hecho, cuando los trabajos finalicen, la puerta provisional será la que dé acceso a la cafetería pública, de modo que tenga acceso propio y separado. «En el proyecto hay previstas dos cafeterías, una para profesionales y otra más grande para el público», matizó. Aunque para esto todavía hay que esperar cuatro años.