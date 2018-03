La presión asistencial aumenta a 36 pacientes por médico

Soria ha perdido diez efectivos sanitarios en un año. Así lo denunció el procurador socialista Ángel Hernández, tras analizar los datos de la Consejería de Sanidad en su portal de transparencia. «La provincia tiene siete profesionales efectivos menos en Atención Primaria, y tres menos en Atención Especializada, lo que suma una pérdida a lo largo del año pasado de diez profesionales en el Área de Salud de Soria. Un administrativo, dos enfermeros, una matrona y tres médicos de familia, más los tres de Atención Especializada», constató Hernández. Recordó que en Atención Primaria se han incorporado dos nuevos efectivos, un enfermero y una matrona, «pero se desconoce si son a jornada completa o reducida», añadió Hernández. El procurador socialista por Soria reconoció que esta pérdida de personal sanitario ha provocado un incremento en el cupo de un 10%, lo que se ha traducido en 48 pacientes más por médico, según los datos de las tarjetas sanitarias, aunque ha descendido el número en 2017 con respecto al año anterior, pasando de las 87.761 tarjetas individuales a las 87.424. «Así, en 2016 a cada médico de Atención Primaria le correspondían 512 pacientes mientras que el año pasado cada médico tenía un cupo de 560 pacientes».

Un importante aumento teniendo en cuenta además los datos de Castilla y León, dado que «si en 2016 había 814 pacientes por médico, el año pasado eran 812».

Asimismo, Hernández se refirió a la presión asistencial, el número de pacientes que visita el médico al día, «un dato que nos da la realidad de la atención sanitaria en Soria, ya que mientras en Castilla y León en el medio urbano el médico visita al día a 30 pacientes, en Soria la cifra se eleva a los 36, es decir, seis más al día que la media de Castilla y León», lamentó.

«Podemos decir que en Soria un médico atiende a 1.200 pacientes más que la media de Castilla y León a lo largo de un año», y agregó que «mientras en Castilla y León la presión asistencial se ha reducido de 2015 a 2017 un 21%, en Soria únicamente ha bajado un 7%, es decir, 14 puntos por debajo de la media de Castilla y León».

Pero además, si estos datos «lo extrapolamos al tiempo de atención, en Castilla y León un médico tiene nueve minutos para atender a cada paciente, pero en Soria solo tiene 7,5 minutos, lo que supone que los pacientes sorianos tienen 90 segundos menos en la consulta que los de la Comunidad. Esto hace que sean ocho minutos menos al año, si contamos la frecuencia asistencial que tienen los pacientes en la provincia». Y sin embargo, «con este volumen que tienen los profesionales sanitarios en Soria la Junta se permite recortar en tres médicos de Atención Primaria en 2017, de modo que veremos cómo el año que viene los datos de la presión asistencial se incrementarán con creces a costa del sobreesfuerzo de los médicos que hay para atender a los pacientes de la capital». Ángel Hernández lamentó que «a la Consejería se le llena la boca al afirmar que en Soria tenemos el ratio de médico por paciente más alto de Castilla y León, pero no reconoce el dato que sí da la realidad de la Atención Primaria que es que en presión asistencial es la quinta provincia de la Comunidad».

Esto implica que los médicos de Atención Primaria en el entorno urbano de la capital «tienen muchísimos más trabajo que en el resto de Castilla y León y esto es porque la Junta recorta en profesionales, no cubre las jubilaciones y no hace especial incidencia en la medicina familiar. Al final la atención al paciente tiene que ser de calidad y si a los médicos se les exige más cupo y más presión asistencial no pueden atender bien, y menos en Soria».