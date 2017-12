El presupuesto incorporará el plan de comercio

Una jornada intensa la de ayer en la Comisión de Hacienda, revisando una a una las propuestas de los grupos de cara al presupuesto del próximo año. Si la intención del equipo de Gobierno era que la sesión sirviera para dictaminar, este paso se retrasa al lunes, con la perspectiva en todo caso de aprobar las cuentas en un pleno la próxima semana. De la Comisión de ayer salieron varias incorporaciones de ideas al borrador o, al menos, la consideración de que se estudiarán o buscará un encaje. De manera segura se agrega al documento, con 30.000 euros, la propuesta del PP de redactar un plan de dinamización del comercio, una idea que también expuso en su día el Consejo municipal del área. También el equipo de Gobierno aceptó no disminuir la partida del plan de empleo, que quedará con los 75.000 actuales. En cuanto a la intención de dotar unas becas a jóvenes creadores, «la vamos a estudiar», aseguró el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, en su repaso a las aportaciones del PP.



De la misma manera, «vamos a estudiar la propuesta de un centro de interpretación» de las fiestas de San Juan, pero con un contenido que iría «más allá», con el fin de que «englobe más aspectos de la ciudad de Soria».



Otras aspiraciones de los populares corrieron diversa suerte. El PP buscaba que el Ayuntamiento se implicara con apoyo económico a las asociaciones contra la violencia de género, pero Muñoz recordó que ya «tenemos partida para ello». Ante ciertas mejoras en servicios sociales o la idea de crear un centro tecnológico, el edil remitió a la Junta, competente en el primer caso y con un añejo compromiso en el segundo. Sobre la continuidad en una segunda fase de las mejoras en el polígono de Las Casas (de la primera se estudian las ofertas), Muñoz manifestó su sorpresa, ya que los populares han «criticado» el actual proceso y «ahora ya se suman al carro».



En una intervención ante los medios, el concejal de Hacienda confirmó los añadidos al borrador procedentes de los presupuestos participativos y anunció otra novedad. Soria acogerá un encuentro denominado ‘Think Europe’, al que se prevé la asistencia de 250 alcaldes europeos para debatir sobre la UE y su modelo así como el reparto de fondos. A la iniciativa, con el respaldo de la FEMP y de la Unión la ciudad aporta una cofinanciación de 40.000 euros.



Si Muñoz había lamentado que las ideas del PP no fueran acompañadas por las referencias de ajuste en los ingresos, al llegar a Sorianos felicitó a la formación al señalar de dónde sacaría el dinero para sus preferencias. Y mostró su estupor ante un paquete de medidas, «en teoría el de un grupo progresista», que apuesta por recortar la cultura.



El Otoño Musical, la Banda, el Certamen de Cortos, la campaña de verano, Numancia 2017 y la ludoteca eficiente sufrirían severas disminuciones si por Sorianos fuera. El equipo de Gobierno no lo va a admitir. «Nos parece que la apuesta que ha hecho este Ayuntamiento en los últimos diez años» en materia de cultura, deportes y turismo «ha cambiado el alma de la ciudad». Así que «cargárselo en un año no lo entendemos». Tampoco unas rebajas en los sanjuanes con las que «nos quedamos prácticamente sin fiestas».



Sorianos apostaba por la remunicipalización de servicios (lo mismo que IU, lo que no saldrá adelante) y la rebaja del convenio con el CD Numancia. Ciudadanos no tenía intención de lo primero, pero sí de lo segundo para cuadrar junto a otros conceptos un ahorro que hiciera innecesaria la subida del IBI. En relación al Numancia, Ciudadanos justificaba la disminución en los beneficios obtenidos en los últimos años. El concejal de Hacienda recordó que hay un acuerdo vigente y que no se puede cambiar a medio camino. El IBI también se cuadraba cobrando entrada a Enclave de Agua, algo que Muñoz rechazó.