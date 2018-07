Primer encontronazo entre el PSOE y el subdelegado por el Banco de España

Primer encontronazo entre el PSOE de Soria y el nuevo subdelegado del Gobierno, el independiente Miguel Latorre. El nuevo representante del ejecutivo en la provincia defendió que el antiguo edificio del Banco de España no podría destinarse a usos culturales si antes no se solventaba el problema de la «indigna» comisaría. Sin embargo desde el PSOE y el Ayuntamiento, el uso cultural de este centro sigue siendo prioritario.

El cierre de sedes del Banco de España tuvo una fase inicial que dejó el monumental edificio en el centro de Soria carente de uso. Bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se apostó por el destino cultural de este centro, aunque no llegó a cristalizar. La llegada de Mariano Rajoy al Ejecutivo cambió los planes, planteando trasladar la Policía Nacional a las instalaciones de la Subdelegación y esta al edificio del Banco de España.

El PSOE provincial y el Ayuntamiento de Soria se mantuvieron beligerantes insistiendo en que ese edificio debería tener usos culturales, una postura que ayer no dudaron en seguir defendiendo. Por su parte el subdelegado consideró, en conversación con este medio, que el edificio no puede llevar tanto tiempo abandonado (siete años con la obra parada); que no se debe descartar como alternativa al traslado sin haber asegurado el futuro de la comisaría; y que las infraestructuras deben ir dotadas de contenido y fondos para que sean viables. Básicamente, abrió la puerta a que la cadena de traslados, valorando la propuesta del anterior Gobierno.

UNA IDEA FIJA

El alcalde de Soria y exsecretario del PSOE en Soria, Carlos Martínez Mínguez, apuntó ayer que «vamos a seguir defendiendo lo de siempre, lo que hemos defendido en el Gobierno y en la oposición, como Ayuntamiento y como PSOE. Soria necesita que el Banco de España dé valor añadido». Aclarando, «nuestra prioridad es el uso cultural».

Mínguez reconoció un diálogo fluido con el subdelegado y y apunto que se actuará «entendiendo que hay que analizar la situación real de la encomienda» del anterior Gobierno para remodelar el Banco de España de cara al traslado de la Subdelegación. Sin embargo reiteró que «la prioridad» es que este espacio tenga un uso ligado a la cultura y con «valor añadido».

El alcalde de Soria también quiso desvincular el necesario traslado de la Policía Nacional de movimientos en otros edificios. «¿Hace falta una nueva comisaría? Sí. ¿Necesita espacio la Subdelegación del Gobierno? No. ¿Necesita Soria espacios de valor añadido que generen dinamismo económico y social a través de la cultura? Sí».

Asimismo recordó que «desde el Ayuntamiento ya pusimos a disposición suelo para la comisaría, para equipamientos. Incluso se planteó un borrador de convenio» para que se ejecutase esa obra, que obviamente no atañe a competencias municipales. La oferta sigue sobre la mesa, recordando que la propuesta tendría «espacios comunes» como aparcamientos con la Policía Local, concentrando a los agentes de ambos cuerpos en un punto único y facilitando la colaboración.

Por su parte el secretario del PSOE en Soria, Luis Rey, reconoció flexibilidad a la hora de analizar todos los planteamientos, pero volvió a enarbolar la bandera del uso cultural, defendido por el partido desde hace 15 años. «Efectivamente, la postura del PSOE es estudiarlo. Pero no renunciamos a un proyecto lógico en su momento, que es hacer una comisaría nueva y que se haga un proyecto cultural en un edificio singular dándole valor añadido», apuntó en referencia a la antigua sede del Banco de España.

«Desde luego que el personal de la administración tiene que estar en condiciones dignas y ahora la comisaría no lo está» reconoció. «Pero incluso construir una nueva puede ser una fórmula más rápida que adecuar esos edificios» a los nuevos usos que recibirían por el calado de las reformas.

Respecto a las palabras de Latorre, negó que supusiesen una confrontación con los planteamientos del partido. « El subdelegado no dijo que la comisaría vaya a ir a la Subdelegación, lo que dijo era que la prioridad era la comisaría. En la entrevista», publicada ayer por HERALDO–DIARIO DE SORIA, «no he leído que dijese eso. Es lógico que el subdelegado diga que lo primero es la comisaría porque es un ámbito de su competencia».

No obstante, Rey se mostró abierto a estudiar todas las posibilidades. «Antes de hablar de usos culturales o de otro uso (del Banco de España) hay que hacer un estudio, analizar en qué punto está. Creo que no hay nada adjudicado tras siete años, sólo está adjudicado el proyecto. Igual habría que preguntar a los responsables de eso». En lo que sí fue plena la coincidencia entre el responsable de los socialistas sorianos y el subdelegado es en «desde luego lo de la comisaría hay que estudiarlo como una prioridad» sentenció.