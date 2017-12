La primera gran nevada solo causa problemas en la Red secundaria

Por fin. El manto blanco hizo ayer acto de aparición para alegría de quienes llevaban meses esperando precipitaciones para aliviar la intensa sequía que azota a la provincia y para convertirse también un auténtico quebradero de cabeza a los mandos de un volante, ya que la nevada causó complicaciones en muchas carreteras, la mayoría de ellas comarcales o provinciales. En la Red del Estado, los quitanieves se afanaron en limpiar rápido de tal suerte que al cierre de esta edición se requería precaución para circular por las carreteras provinciales de titularidad estatal.

La nieve sorprendió muy de mañana, especialmente en la zona norte y centro de la provincia. En la capital los copos cayeron copiosamente durante la mañana, lo que obligó a activar el retén del Ayuntamiento de la capital, pero llegado el mediodía las precipitaciones cesaron. Se acumularon 5 centímetros en algunas zonas sin causar excesivos problemas a los conductores. Con el paso de las horas la nieve ya era un mero vestigio.

La masa de aire polar hizo que las tempetaturas no superaran los cero grados, con mínimas de -3. Eso sí, la Aemet ya había advertido que la masa polar no era especialmente húmedo, de ahí que las precipitaciones tampoco fueron demasiado generosas. Lo suficiente, eso sí, para teñir de blanco buena parte de la provincia.

Volviendo a la Red Estatal, unicamente se activó el nivel amarillo (prohibido para camiones y vehículos articulados) en la N-111, desde Soria, kilómetro 225, al límite de la comunidad autónoma de La Rioja (kilómetro 264), según fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La zona más afectada en la provincia por las nevadas fue la del Moncayo. La rotonda de circunvalación con dirección a Pamplona y a la N-113, en Ágreda, sufrió un descomunal colapso de camiones en una zona muy transitada por vehículos pesados. Algún vehículse quedó cruzado en la vía lo que provocó algunas retenciones. En cualquier caso, no hubo que lamentar mayores incidencias ni daños personales. En la N-122, por Matalebreras, se produjeron ventisqueros pero se podía circular sin problemas gracias a la acción de las máquinas quitanieves.

También hubo problemas puntuales en el término municipal de Alconaba (N-122) por el cruce de camiones que se fueron solucionado sin mayores dificultades. Los problemas fueron desapareciendo a medida que discurría el día y cesaba de nevar. Desde Villaciervos hasta Ágreda había nivel verde, es decir, precaución al volante.

En la N-111, el puerto de Piqueras comenzó a cubrirse de blanco pasadas las seis de la mañana, pero la rápida intervención de los quitanieves alivió la situación. En las comarcales y provinciales sí hay que reseñar mayores dificultades. En la SO-100, entre la capital soriana y Quintana Redonda, la rotura de una tolva de uno de los camiones que arrojaba sal hizo que la acumulación de nieve resultara casi incompatible con la circulación. La consecuencia fue un tráfico catótico durante la mañana.

En dos carreteras como la SO-615 en Garray y SO-920 en San Leonardo de Yagüe se activó el nivel rojo.

Además, los pronósticos tampoco se equivocaron y tal y como era de esperar la nieve llegó ayer también a la comarca de Pinares, tiñendo calles y tejados de blanco. La zona del Pico Urbión -a 2.200 metros de altura- recibió la mayor cantidad de nieve con unos 40 centímetros, haciendo recuperar de forma importante el nacimiento del río Duero que tan afectado se encontraba en estas últimas semanas por la sequía. «Una cantidad de nieve a la que se le añaden sensaciones térmicas de 20 bajo cero en la cumbre», señaló el pinariego experto en meteorología Agustín Sandoval.

En cuanto a poblaciones, municipios como Duruelo de la Sierra, Covaleda, Vinuesa, Salduero o Molinos de Duero amanecieron con un importante manto blanco, que a lo largo de la mañana fue siendo cada vez más cuantioso, alcanzando al final de la tarde en torno a diez centímetros de espesor.

La carretera CL-177, en su tramo desde Duruelo hasta Molinos de Duero fue la que más dificultad encontró para ser transitada durante toda la jornada, debido a que no cesó de nevar de forma interrumpida desde primera hora de la mañana hasta las doce del mediodía, con un leve receso de en torno a una hora, para comenzar de nuevo más tarde de forma intermitente a mediodía y también con precipitación en forma de nieve, ya de forma más debilitada, por la tarde. No se produjeron en esta vía sucesos importantes como consecuencia de esta primera nevada del invierno, pero sí algunas salidas de vía o paradas de emergencia, sobre todo por parte de vehículos pesados.