Primeras nieves en altura mientras sigue la alerta

El refranero dice que ‘antes de los Santos, nieves en los altos’ y ayer demostró que la sabiduría popular no suele fallar. La primera nevada de la temporada llegó a las cotas más elevadas de la provincia con espesores muy leves, pero suficientes para dejar las primeras imágenes invernales... casi dos meses antes del comienzo oficial de la estación fría. La alerta continúa activa en las primeras horas de la jornada de hoy en la zona norte, aunque no se esperan más de cinco centímetros entre las dos jornadas.

Los primeros copos llegaron de buena mañana y tocaron las principales cumbres del Sistema Ibérico. Cebollera y sus inmediaciones, Urbión o el Punto de Nieve de Santa Inés recibieron sus primeros copos, generalmente por encima de los 1.700 metros de altitud y en cantidades moderadas. Apenas dos o tres centímetros de espesor que en algunos casos no llegó a cuajar apenas en las copas.

Las estaciones de medición de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no detectaron heladas en Soria y de hecho la provincia no colocó ninguna localidad entre las diez más frías de España, cosa que sí hicieron provincias como si ocurrió en vecinas como La Rioja o Segovia. Curiosamente, las mínimas se estaban registrando a mediodía, señal de que la masa de aire frío no entendió de horarios. La alerta como tal comenzó en el norte de la provincia a las 16.00 horas de ayer, unas horas después de las primeras descargas nivales. Aún así, apasionados de la meteorología constataron en altura temperaturas.



En cuanto a afecciones, poco o nada reseñable. Al cierre de esta edición la Dirección General de Tráfico (DGT) no registraba ni una sola incidencia en Soria; la red de carreteras de la Diputación tampoco tenía avisos por nieve o hielo; y la aplicación de carreteras de la Junta de Castilla y León tenía luz verde en todas las vías de la provincia.

Para hoy, eso sí, se prevé que la situación pueda agravarse, dentro de la levedad de este primer episodio de nevadas. La alerta amarilla se prolonga hasta las 7.00 horas de hoy (teniendo en cuenta el cambio de hora) y, según la Aemet, las precipitaciones en forma de nieve se podrán ver a partir de los 1.000 metros.

Esto supone que prácticamente en todo el tercio norte de Soria es muy posible que se amanezca en blanco. Los espesores máximos contemplados son de cinco centímetros y por ejemplo en la capital las probabilidades de precipitación son escasas, de forma que salvo sorpresa mayúscula la tranquilidad seguirá siendo la tónica dominante. Respecto a las temperaturas, heladas suaves.

Mañana lunes se levanta la alerta pero no hay que bajar la guardia. Martes, miércoles y jueves las probabilidades de precipitación vuelven a ser elevadas, con cotas de nieves que rondarán los 1.000 metros. Si se mantienen estas previsiones no es extraño que regresen los avisos, esta vez incluso más allá de la zona norte. Aún así, para la primera gran nevada parece que habrá que esperar.