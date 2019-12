En prisión un joven de 25 años por agresión sexual a una menor de 15

Un joven de 25 años ya se encuentra en prisión después de que el Juzgado de Instrucción de Guardia de Soria así lo decretara como presunto autor de un delito de agresión sexual a una menor de 15 años en el domicilio del varón, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.



Según consta en la denuncia, el pasado día 13 de diciembre, una menor denunció en las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional de Soria haber sido víctima de agresión sexual, por parte de un individuo al que conoció ese mismo día en la calle. Los hechos ocurrieron en el domicilio del presunto autor.



Tras la presentación de la citada denuncia y realizadas las oportunas gestiones de investigación para localizar la ubicación exacta del domicilio del presunto autor, funcionarios adscritos a la Comisaria de la Policía Nacional de Soria procedieron a la detención de J.C.G.Z. de 25 años de edad.

El detenido, junto con las diligencias policiales tramitadas, pasó a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Soria, quien decretó el citado ingreso en prisión.



No fue este el único caso que ser ha producido en la capital durante el mes de diciembre en el ámbito de los delitos sexuales.



El pasado 6 de diciembre, también según la información facilitada por la Subdelegación, una mujer mayor de edad denunció también en la Comisaría haber sido víctima de abuso sexual por parte de un individuo con el que mantenía una relación de amistad. En este caso, los hechos ocurrieron también en el domicilio del presunto autor.



Una vez presentada la denuncia, la Policía Nacional procedió a la detención de 0.M. de 24 años de edad como presunto autor de los hechos denunciados. El detenido pasó a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Soria.



El subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre, no quiso entrar en mayores detalles, especialmente en lo referente al delito de agresión sexual a la menor de 15 años. «Soria es una ciudad muy pequeña y el objetivo primordial en este caso es el de proteger sobre todo a la víctima, porque ya hemos visto lo que ha ocurrido con el caso de la Arandina». Incidió en la gravedad del delito que se le imputa al varón que ya se encuentra ingresado en la prisión soriana, y en el hecho de que «aquí también pueden suceder estas cosas, no por alarmar a la población, sino porque llegados estos casos la policía actúa y detiene, aunque lo que más nos preocupa, insisto, es proteger a la menor».

Latorre también alabó la labor de la policía «porque actuó rápido, y da cierto alivio que el acusado haya ingresado en prisión y no esté por ahí».



Estos dos casos llegan en una situación de varios casos de agresión sexual en el ámbito nacional, como los ingresos en prisión de los componentes de La Manada hace unos meses, y la reciente sentencia contra los tres ex jugadores de la Arandina que de momento eluden la cárcel, y que se encuentran en libertad provisional, aunque con penas que oscilan entre los 38 y los 39 años de prisión.