Prisiones afirma que los dos apagones sufridos en la cárcel de Soria no comprometen la seguridad

Instituciones Penitenciarias asegura que los dos apagones puntuales que ha sufrido la prisión de Soria en los últimos días no comprometen la seguridad del centro, en respuesta a la crítica efectuada por el sindicato UGT que denució que los fallos eléctricos dejan inoperativas las puertas y cancelas de seguridad, «con toda la población penitenciaria abierta».

Desde Instituciones Penitenciarias confirmaron que el primer apagón se produjo el pasado sábado, de 20 minutos de duración, por una sobrecarga en la red, y que la luz volvió al refrigerarse el sistema. La antigüedad de las instalaciones de esta prisión está detrás de los fallos, tal y como confirmaron dichas fuentes, eso a pesar de los 20.000 euros invertidos el pasado año en la mejora de las instalaciones eléctricas.

Insisten desde el organismo dependiente del Ministerio del Interior en que no se produjo ningún incidente ya que la apertura de puertas y celdas es manual –precisamente por la antigüedad del centro– y que los funcionarios pudieron llevar a los internos a sus celdas sin mayor complicación. Lo único que tiene sistema eléctrico es el rastrillo, un sistema de doble puerta con pasillo interior para garantizar la seguridad, si bien éste también puede ser manual por lo que la incidencia no tiene mayor complejidad. El segundo apagón fue el domingo, de carácter muy breve.

El sindicato UGT también denunció la ausencia de vigilancia exterior en la prisión asegurando que al no tener competencia la seguridad privada y no ejercerla los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la cárcel no dispone de suficientes funcionarios para hacerse cargo de la misma. Señala que pese a tener conocimiento desde hace varios meses, la dirección del centro ha optado «por la disparatada opción de dejar las puertas abiertas, sin identificar ni a los vehículos ni a las personas que pasan al interior, pudiendo acceder cualquiera que lo desee a las oficinas o a los propios vestuarios de los trabajadores». A lo que Instituciones Penitenciarias contesta que sí hay seguridad privada en la garita de entrada al recinto, además de la presencia de la Guardia Civil, a lo que se une, insisten, funcionarios en cada dependencia de la cárcel. Señalan que por la ley de protección de datos el vigilante privado no puede solicitar la documentación, algo que hace ya cada funcionario en la entrada a la dependencia correspondiente. Además, sostiene Instituciones Penitenciarias, la verja está cerrada por la noche.

Añade que el director del centro penitenciario, Segundo Pascual, ha solicitado a los vigilantes que salgan de la garita en algún momento, a pesar de las inclemencias meteorológicas, para que quede constancia de su presencia.

Por último, uno de los déficits que criticó UGT y que tienen que ver con la atención sanitaria de los internos es la falta de médicos suficientes para realizar el servicio al haberse jubilado uno de los dos facultativos. Precisamente el mismo día que efectuaba la crítica se publicaba el proceso selectivo para cubrir dicha plaza con carácter interino por un periodo de seis meses. La de Soria es una de las plazas convocadas a consurso público en el territorio nacional y el siguiente paso es que existan candidatos que opten al puesto de facultativo de sanidad penitenciaria, debido a la dificultad que encuentrael Ministerio para cubrirlos, según destaca Instituciones Penitenciarias.