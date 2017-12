La Proposición de Ley sobre la regla de gasto se cuela en el pleno

Con el pase a trámite en el Congreso de la Proposición de Ley para flexibilizar la regla de gasto, era lógico que su eco llegara ayer a un pleno que votaba, precisamente, el techo de gasto de los capítulos no financieros del presupuesto de 2018. De nuevo el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, menudeó esas referencias nacionales que tanto sacan de quicio a Adolfo Sainz («¡céntrese en temas locales!», pedía el popular contraatacando con recuerdos de Zapatero frente a los de Rajoy), primero para reclamar que hay que «acabar» con el famoso tope. Y luego, tras la extrañeza de un Jesús de Lózar que venía a decir que de la eliminación vendría el desmadre, para hablar de flexibilizar. Es decir, un matiz en la línea de lo que pedía el Congreso, con el rechazo de PP y Ciudadanos. Y cuya traducción en Soria y en todos los ayuntamientos que cumplen sería disponer de más dinero para actuaciones. El caso es que eso, de momento, no ha llegado y si lo hace será ya para otro año. Por ahora el techo en los gasto quedará en 50,58 millones, por 52 en los ingresos. La propuesta contó con el respaldo de PSOE, PP y Ciudadanos, mientras que Sorianos e IU se abstenían.



El Ayuntamiento de Soria cumple los tres requisitos de la Proposición para que los municipios puedan destinar el superávit a inversiones: tiene sobrante, su deuda está por debajo del 110% de los ingresos corrientes y paga a sus proveedores antes de 30 días. Tales son los términos aprobados por el Congreso según la iniciativa de Podemos, del que algo sorprendentemente se desligó Sorianos.



«No me vuelva relacionar con partidos de nivel nacional», el pleno «no es sitio» para explicar las relaciones con la formación de Pablo Iglesias, expresó sensiblemente molesto un Luis Alberto Romero a Muñoz, quien había destacado la incoherencia de la abstención de Sorianos.



No debía de ser la mejor mañana de Romero, quien antes había reclamado «un poco de respeto al alcalde», enfadado por sus gestos. Carlos Martínez le recordó que él dirigía el debate con «total flexibilidad» y que respetara a su vez que «yo también pueda manifestar algunas discrepancias» sin necesidad de estar «mudo». Por lo demás, Muñoz prometió que jamás volvería a relacionar con Podemos a un Sorianos que había anunciado «sumarse a la corriente anticapitalista» Podemos en Movimiento.



Si bien las cifras de gasto sorianas parecen ajustarse al tope del 2,4% fijado en julio por el Gobierno, no hay que descartar que la aplicación de la norma sea un tanto tosca. Es lo que desde Ciudadanos explicó De Lózar, quien echó mano de la Ley para demostrar que el asunto es complejo. El 2,4% deriva de la tasa de referencia de crecimiento prevista para el Producto Interior Bruto. La Ley de Estabilidad, de la que procede el asunto, habla de los conceptos no financieros en el gasto computable. Y excluye de él «los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras administraciones públicas y las transferencias a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales vinculadas a los sistemas de financiación», según el artículo al que se refirió De Lózar. Por lo que se vio, el detalle soriano no es tan fino y el edil pidió «mejoras» que quitaran dudas.



Sainz se alegró de que el Consistorio «vuelva a la Ley», después de que en las cuentas de 2017 el techo no pasara por el pleno. «Siempre hemos estado en la Ley», contestó a esto, lacónico, Muñoz. De manera práctica, en aquella ocasión de la que habló Sainz el interventor declaró que el presupuesto determinaba el techo de gasto. Así que se votaron las cuentas sin más y los concejales se ahorraron el punto.