El protagonismo olvidado de bueyes y cabestros

Imposible encontrar entre los muchos astados que se verán estas fiestas al bonito animal de la imagen. Se llamaba Agés y ya no se encuentra en el reino de los vivos pero entró en fiestas en su día y pateó la pradera de Valonsadero como el que más. También recorrió el camino de la Saca y estuvo los corrales de la plaza. Para él este homenaje en uno de los días grandes de la ciudad.

Se trata de uno de los bueyes que el Ayuntamiento de Soria adquirió hace casi dos décadas para la traída de los toros el Jueves La Saca. Siete bueyes cárdenos que estuvieron bajo custodia de la Asociación de Amigos de La Saca y ayudaban en el manejo de los novillos, tanto en las fiestas en el monte como en la traída.

Los bueyes resultan fundamentales para los ganaderos y en la mayoría de los espectáculos y festejos taurinos. Su misión es arropar a los toros, devolverlos al corral o conducirlos hacia su destino. Es lo que hacía Agés y el resto de sus compañeros: Pregonero, Saquero, Cachirulo, Caldero, Bailador y Sanjuanero, coincidiendo con los días de fiestas. El nombre bautismal fue idea de José Luis Chaín en una conversación mantenida con el presidente de los Amigos de la Saca, Raúl González, y así se quedaron. «Estábamos viéndolos en el monte, le pregunté si tenían nombre, dijo que no y se me ocurrió que siguieran el orden de los días de fiestas», comenta el experto taurino, a quien preguntamos por aquellos animales, que acabarían sus días vendidos para carne. Ahora son vacas las que ayudan en la traída del ganado. Coincidía además que todos los bueyes venían marcados de forma numérica del uno al siete, así que era imposible confundirlos. Llegaron procedentes de una ganadería que se dedicaba a la crianza de bueyes para el manseo, «de añojos a erales», esto tenían entre uno y dos años. «Y cumplieron su papel», añade.

La vida útil de aquellos mansos tan sanjuaneros fue «entre los años 2012 y 2013, porque en el Lavalenguas de 2014 ya no estuvieron, eso seguro», comenta Chaín, recordando además los famosos ensayos de la Saca que se hicieron durante unos cuantos años». Todos ellos eran cárdenos de diferentes tonalidades, entrepelados en blanco y negro y cumplieron su misión, también en la suelta de vaquillas en la plaza, donde protagonizaron el único susto que dieron a un taurino. «Nada grave, no fue una cogida pero el hombre se llevó un buen susto».

Aunque se tiende a llamarlos indistintamente bueyes, cabestros o mansos, no son los mismo. El cabestro es un toro, generalmente de raza para producción de carne, que se castra a los dos años para facilitar su doma y que se emplea en las ganaderías, corridas de toros y otros espectáculos taurinos, para el manejo de las reses bravas, para abrir o cerrar la manda o para conducirla. Así, el cabestro es manso por ser un bovino de una raza diferente a los de lidia pero no como consecuencia de la castración.

Mientras, un buey es un toro castrado, a diferencia del cabestro que es un buey manso que se utiliza en las ganaderías como guía. Todos los cabestros son bueyes, pero la mayoría de los bueyes no son cabestros. Aunque no estarán en la Saca sí los veremos en las corridas de toros y, por supuesto, en los encierros de San Fermín, que están a la vuelta de la esquina.