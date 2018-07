La provincia cuenta con 28 zonas oscuras sin ninguna cobertura

Magaña es un pequeño municipio de 79 habitantes, ubicado en la comarca de las Tierras Altas, en el noreste de la provincia de Soria; uno de los muchos que en Soria aún están desconectados digitalmente sin posibilidad de acceso a Internet por vía terrestre. Sin embargo hace un año este municipio se proclamó ganador del concurso #enREDatupueblo, convocado por HISPASAT, por lo que sus vecinos han disfrutado de conexión a internet vía satélite a 30 Mbps totalmente gratuita en sus hogares, servicios y negocios desde el pasado mes de julio.



En un principio, el plazo previsto finalizaba por estas fechas, pero tanto el operador como Eurona, la empresa proveedora del servicio, han decidido prolongarlo durante todo el mes de agosto para favorecer, como afirma Fernando Marín, alcalde de Magaña, «a la gente que en verano viene a visitar el pueblo. Al fin y al cabo es muy duro vivir todo el año sin internet y sin telefonía móvil, pero también para la gente que lo necesita puntualmente es muy duro pasar de una gran ciudad donde tienes todas las comodidades a un pueblo donde no puedes ni mandar un whatsapp».



Antes de ganar el concurso la mayor parte de los vecinos del pueblo no tenían acceso a internet. Aquellos que quisieron contratarlo se pusieron en contacto con la empresa proveedora de internet satelital e instalaron su propia antena pero, como explica Marín, «teníamos nuestra antena con una velocidad baja y un precio alto, pagábamos 65 euros al mes, solo con internet». Y para llamar por teléfono móvil se veían obligados a recurrir al típico truco, aunque no muy eficaz, de buscar los lugares más altos del pueblo o incluso salir de la localidad hacia la capital para lograr hablar sin interferencias.



Las grandes operadoras no dirigen su atención hacia los pequeños pueblos de la provincia de Soria ya que debido al número tan bajo de población de estas localidades no les aporta la misma rentabilidad que invertir en la conexión a internet y telefonía móvil en las grandes ciudades. Fernando Marín explica que «al fin y al cabo las operadoras son empresas privadas que están para ganar dinero y en Madrid ganan muchísimo dinero y en pueblos como Magaña hicieron sus números y no les sale rentable. La ley les ampara, es decir, no tienen la obligación de ir a aquellos municipios con poca población, por eso las administraciones muchas veces están atadas de pies y manos y no pueden presionar a las empresas para que vengan a pueblos como Magaña».



Cuando acabe el plazo del premio del concurso el 30 de agosto, Marín asegura que «yo como alcalde seguiré luchando con administraciones porque de una vez por todas nos ayuden a que las compañías vengan a pueblos como Magaña a poner internet y telefonía móvil».



El municipio de Magaña no es el único ejemplo de “zona oscura” en la provincia de Soria. Según datos de la Diputación Provincial, ahora mismo existen 28 núcleos poblacionales en los que no hay nada de servicio, ni voz ni datos, es decir, no tienen cobertura en el teléfono móvil de ningún tipo. Por otro lado hay 16 municipios que tienen muy mala cobertura de un solo operador; otros 25 municipios que tienen muy mala cobertura de dos operadores, y otros 30 que tienen muy mala cobertura de tres operadores.

Fernando Marín afirma que tras el premio del concurso queda cierta esperanza ya que «parece que ahora a través de la Diputación y la Junta de Castilla y León en el Plan Soria existe la posibilidad de que se ponga una torre y tengamos cobertura de internet, pero de momento esa posibilidad va despacio». Se trata del proyecto adjudicado por la Diputación a la empresa Elecnor a principios de junio para la adecuación de las torres existentes para el acceso a banda ancha y la creación de dos nuevas, una ubicada en Magaña y otra en Santa Inés. La empresa tiene 60 días para presentar el proyecto definitivo.

Pedro Ángel Casas, cuarto vicepresidente de la Diputación Provincial de Soria, afirma que «en cuanto esté listo se revisará y se empezarán las obras. En un principio nosotros tenemos estimados unos 6 meses de ejecución, esperamos que para final de año estén construidas. Lo que más va a llevar es el trámite administrativo».



Por otra parte, desde la Junta de Castilla y León se saca una partida para la conexión de satélite a través de la cual la Diputación de Soria pide difusión para la adquisición de dichos equipos. «Pero el problema que tiene el satélite es que no funciona exactamente como la tecnología 4G o de banda ancha, no es a lo que estamos acostumbrados y que podemos tener en Soria capital o en algún pueblo más grande, entonces la gente lo desestima porque no sirve para trabajar en sus negocios», asegura Casas.

Fuentelmonge pertenecía a los 28 núcleos poblacionales que viven en la desconexión pero recientemente la compañía Movistar a colocado en la localidad una antena que da servicio de telefonía móvil e internet. Esta sin embargo no es una solución completa al problema ya que como afirma Sonia Moreno, alcaldesa de Fuentelmonge, «yo tengo en mi casa contratado Movistar, en cualquiera de mis dispositivos puedo ver la televisión de Movistar pero se corta, no hay una calidad».



Esta localidad de la provincia de Soria contaba en el año 2017 con un total de 69 habitantes. La falta de una cobertura de calidad en el servicio de telefonía móvil e internet dificulta enormemente el asentamiento de la población en este tipo de zonas rurales. «Te quita mucho a la hora de que se pueda instalar en tu núcleo rural cualquier empresa de cualquier tipo. No es que la gente se vaya a Soria porque quiere entrar en Facebook, el problema es que a la hora de asentar población lo primero que tienes que hacer es asentarles en lo laboral y en lo laboral no los puedes asentar, porque todas las empresas te dicen que necesitan internet», explica Moreno.



Para que las operadoras accedan a zonas con pocos usuarios como es el caso de la provincia de Soria «habría que buscar otros sistemas u otro tipo de financiación de cara a las operadoras para que puedan llegar a los municipios. Estamos trabajando en ello, son muchas horas de esfuerzo y al final los resultados no son realmente los esperados, pero seguiremos en una lucha eterna con las operadoras», asegura Pedro Casas.