La provincia perdió un centenar de profesores desde el año 2010

La Federación de Enseñanza de CCOO Castilla y León presentó ayer en Soria los resultado de un un informe elaborado al inicio del presente curso sobre la situación de la Educación en la Comunidad. El documento pone de manifiesto que hay varias carencias en el sistema relacionada con la inestabilidad del profesorado o la falta de inversión por parte del Gobierno regional. Desde el sindicato reclaman que se reviertan los recortes efectuados durante la crisis y que el gasto público en educación se eleve hasta el 4% del Producto Interior Bruto (PIB). A nivel de Soria, CCOO alerta sobre la pérdida de 100 profesores desde el año 2010 y una tasa de interinidad «insostenible».



Desde el sindicato indicaron que si hay carencias a nivel regional, la situación en Soria se agrava por la condición de periférica, según explicó el secretario provincial del a Federación de Enseñanza, Ricardo Sanz que además denunció la dificultad de tener acceso a los datos oficiales del sector. Sanz denunció que la provincia de Soria ha perdido un centenar de profesores en el periodo 2010-2018 lo que representa un 7% del total. «Si sobre pueden parecer muchos, pero si la cifra ya era escasa es un número importante».



Otro de los problemas que afectan de manera profunda a la Educación en Soria es la alta interinidad. CCOO afirmó que ahora mismo la tasa de interinidad alcanza el 25,5% en el cuerpo de maestros y del 41% en el resto, aunque en esta última cifra no se contabilizan los datos de la capital ya que no fueron facilitados. Las cifras se agravan en centros como el CRA de Tierras Altas, donde llega al 77% o los IES Margarita de Fuenmayor, Ribera del Jalón y Picos de Urbión que acreditan un 60%.



Sanz también quiso denunciar el «abuso» de la comisiones de servicio y explicó que «muchas veces se recurre a esta forma de provisión de los puestos de trabajo eludiendo los concursos de traslados». El sindicato indica que para este curso hagy 39 comisiones de servicios entre los maestros y 62 en el resto de cuerpos no universitarios y advierten de que «tendiendo en cuenta que de los 1.364 docentes hay unos 300 interinos, resulta que el 10% del total de las plazas están ocupadas por comisiones de servicio». Otros problemas que afectan al sector educativo sorianos son los «ratios excesivamente altos» en la Formación Profesional Básica, la pérdida constante de alumnos en la escuela rural que justifica la decisión de la administración de reducir las plantillas jurídicas, el aumento de la carga laboral en algunos centros o la falta de agilidad en las sustituciones.



Carencias



Por su parte, la secretaria de la Federación, Elena Calderón, remarcó que el sindicato está «cansado» de «oír que las cosas van bien» cuando «la realidad es otra» por lo que consideran «prioritario» que se destinen los recursos públicos necesarios para dar respuesta a las necesidades de personal, de instalaciones y el adecuado funcionamiento de los centros. En este sentido piden una «financiación suficiente y adecuada». CC OO asegura que los recortes «han perjudicado la calidad y la atención al alumno» y advirtieron de que si no hay un cambio de rumbo se pueden poner en riesgo los buenos resultados educativos de la Comunidad.



La primera de las carencias detectadas en el informe hace referencia a la «inestabilidad de la plantilla». Calderón recordó el acuerdo del pasado marzo firmado con la Junta para rebajar la tasa de interinidad la 8% uy que «no solo no se ha disminuido sino que ha aumentado la interinidad en Primaria y Secundaria. La secretaria de Enseñanza de CCOO apuntó que los resultados de las oposiciones convocadas por la Junta reflejan que la oferta «ha sido muy pobre». Calderón recordó que de las 1.200 plazas convocadas se quedaron vacantes 270 por lo que reclaman que haya un nuevo modelo de acceso al empleo público «que dé más estabilidad».



Otra de las carencias está relacionada con la evolución del número de alumnos y profesores. Desde CCOO explicaron que en los últimos seis años ha habido un aumento del número de alumnos, pero no de docentes generando un aumento de las ratios y de la jornada lectiva. Además de estas circunstancias, Calderón también desveló que las retribuciones de los profesores en Castilla y León «están por debajo de la media nacional». «Los maestros son los últimos del Estado, los profesores de Secundaria los penúltimos y los de FP los antepenultimos», lamentó.



CCOO incide en que no hay «una recuperación» del gasto público en Educación en relación con el PIB por lo que si la situación no varía «se aumentarán las desigualdades». Por último, desde CCOO apuntaron también que la inversión en becas es inferior a otras Comunidades autónomas. El sindicato considera que ha llegado el momento revertir los recortes. «Ya que están en plena elaboración del presupuesto, es el momento de hacerlo», cerró Calderón. A modo de resumen, el responsable del personal docente no universitario de la Federación, Carlos Lázaro, señaló que la Junta debe adoptar una serie de medidas como por ejemplo la introducción de la consideración de determinados puestos como ultraperiféricos, en beneficio del medio, rural. CCOO también reclama la equiparación salarial, el pago del verano a los interinos, la reducción del horario lectivo, en especial a los menores de 55 años y la consideración como lectivas de las tutorías de FP.