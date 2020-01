El próximo 4 de febrero se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer, una enfermedad que el año pasado acabó con la vida de 267 personas en la provincia de Soria, con una tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes de 314, según la información oficial que maneja el Observatorio del Cáncer de la Asociación Española, AECC. Una cifra que no difiere mucho de años precedentes con picos en los años 2015 y 2016 cuando se alcanzaron los 296 y 293 fallecimientos, respectivamente.

A lo largo del año pasado se detectaron 664 nuevos casos de cáncer en la provincia, arrojando una tasa de incidencia de 749 por cada 100.000 habitantes. Significativo el hecho de que del total de afectados sean más los hombres que las mujeres, en una relación de 406 los primeros y 257 las segundas.

En una comparativa con los últimos años, no se detectan apenas variaciones ya que en 2018 fueron 659 los casos, tres menos en el ejercicio anterior y 658 en 2016.

Los tipos de cáncer con mayor incidencia en Soria tampoco han cambiado. El de colon-recto sigue siendo la gran bestia negra, de ahí la importancia de una mayor prevención. Hasta 95 casos se detectaron en 2019, seguido del cáncer de próstata con 76 afectados y el de pulmón, uno de los más prevalentes, con 68 detecciones. En el de mama fueron 67 las nuevas pacientes y en otros cáncer de piel distinto al melanoma se registraron 65, de vejiga 49, de páncreas y estómago 20, respectivamente, y de riñón 19, entre otros.

Entre los datos más preocupantes, la proyección a futuro que realiza el Observatorio del Cáncer de la Asociación Española, AECC, que estima un incremento sostenido a lo largo de las próximas décadas hasta prever nada menos que 780 nuevos casos al año en 2040, con una tasa por cada 100.000 habitantes que llegaría a los 914.

La tasa nacional se sitúa actualmente en los 586 casos por 100.000 habitantes, ya que, según el Observatorio, se detectaron en 2019 275.562 casos de cáncer en toda España. El colorectal es el más habitual con 37.937 casos, seguido del de mama con 33.307, el de próstata, con 32.461, así como el de pulmón con 27.939 nuevos contabilizados a lo largo del año.

Entre los factores de riesgo se encuentra el tabaco. Su consumo es la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo, según un informe elaborado a partir de los datos de la Encuesta Europea de Salud en España 2014.

Asimismo, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha encontrado suficiente evidencia científica para relacionar hasta ocho tipos de tumores con la obesidad y el sobrepeso. Además, el consumo de alcohol aumenta su riesgo de presentar algunos tipos de cáncer como los de boca y garganta, laringe, esófago, colon y recto, hígado y mama (en las mujeres). Todos los tipos de bebidas alcohólicas están asociados al cáncer. Cuanto mayor sea el consumo, mayor será el riesgo de cáncer, tal y como recuerda el Observatorio del Cáncer de la AECC, tratando de concienciar sobre la gravedad del estilo de vida no saludable.

Aunque no todo es físico. «Existe una nueva realidad social marcada, sobre todo, por el envejecimiento de la población que hace que cada vez encontremos una mayor proporción de pacientes en riesgo de aislamiento y soledad», destaca el Observatorio del Cáncer.

La mortalidad en la provincia por las enfermedades oncológicas a lo largo de 2019 fue del 40% de todos los afectados, ya que fallecieron los mencionados 267 pacientes de cáncer, con una mayor incidencia entre los hombres ya que murieron 167 varones por 100 mujeres.

El cáncer de pulmón es, condiferencia el más mortal, en cifras absolutas ya que se contabilizaron 49 muertes por este motivo. Significativo que fueran más de 40 los hombres fallecidos frente a siete féminas. El cáncer colorectal acabó con la vida de otras 37 personas;el triste balance también es elevado en el caso del cáncer de estómago con 21 víctimas mortales. En el caso del de mama, fueron 16, los mismos que en el cáncer de páncreas, otros 14 pacientes fallecieron por un cáncer de vejiga (de ellos 11 eran hombres y tres mujeres) y 12 por el de próstata. De cerebro fueron seis, los mismos que de laringe (todos hombres) y de ovarios, cinco de útero y de riñón, respectivamente, y tres de melanoma múltiple y de vesícula, entre otros.

La mayor tasa de mortalidad es la del cáncer de pulmón, colorectal, páncreas y mama. En el caso concreto de la mujer, los cánceres con mayor mortalidad son el de mama (15 por ciento), seguido del colorectal (15 por ciento), el de pulmón (11 por ciento) y el de páncreas (siete por ciento). Con respecto a los hombres, el de pulmón produce el mayor número de defunciones (26 por ciento), seguido del colorectal (14 por ciento), próstata (nueve por ciento) y el cáncer de vejiga (seis por ciento).

Afortunadamente, el mayor número de fallecimientos en la provincia se produce en edades tardías, de hecho, en la franja de edad de más de 70 años se contabilizan 189 muertes, por lo tanto más de la mitad del global a lo largo de todo el año.MILAGROS HERVADA SORIA

