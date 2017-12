La provincia de Soria registró el curso pasado dos de los 79 casos de acoso y violencia hacia los profesores registrados en toda Castilla y León. Según los datos de El Defensor del Profesor del sindicato ANPE se trata de la provincia con el «mejor clima de convivencia en las aulas», dado que es la menos afectada de la región, junto con Ávila, también con dos casos. Lidera Valladolid, con 26 llamadas, seguida en la distancia por Burgos, con 11, y Salamanca, con diez. En cuarto lugar se encuentra Segovia, con seis registros; León, con cinco; y Zamora y Palencia, con cuatro respectivamente. El curso anterior (2015-2016) en la provincia se contabilizaron tres sucesos de este tipo; dos en el anterior (2014-2015).

De los 79 casos atendidos, 33 han sido maestros y otros 33 profesores de Secundaria, mientras que el resto se reparten entre las enseñanzas restantes como los tres profesionales afectados que imparten en Escuelas Oficiales de Idiomas. Por lo que se refiere a la tipología, el sindicato destacó el aumento a nivel regional de casos en lo relacionado con las agresiones respecto al año anterior (pasando de 6 a 14 casos); y la problemática en lo que se refiere a los padres, puesto que han disminuido las amenazas pero han aumentado el número de agresiones. La responsable del sindicato en Soria lamentó el incremento en un 20% de las llamadas a nivel regional, pero al mismo tiempo destacó la rapidez de resolución gracias al buen funcionamiento del equipo directivo de los centros y de los departamentos de orientación. Así, la mayoría no deriva en baja laboral para el profesor. El curso pasado, el 11% de los casos, según refleja el informe que lo presentó la presidenta y el vicepresidente regionales de este sindicato, Pilar Gredilla y Nicolás Ávila, respectivamente; y Jesús Niño, responsable del servicio en Castilla y León.

En Soria una de las dos llamadas que registró el Defensor fue por una amenaza verbal a un profesor por parte de los padres de un alumno de un centro de la capital, y otra por un mal entendimiento con el equipo directivo de otro colegio. El curso pasado fueron tres, lo que «demuestra que Soria es una de las mejores provincias en cuanto a clima de convivencia».

Por tipología de casos, seis fueron quejas de agresiones de alumnos a profesores, 14 por agresiones entre alumnos, dos, de agresiones con amenazas, tres verbales, y dos por acoso entre compañeros o por parte del equipo directivo. «El resto de llamadas provienen de gente que busca en el anonimato que se les escuche», señala la responsable de ANPE en Soria. Aeste respecto, destacó que «en ANPE todas las personas que estamos liberadas somos profesores y el que llama la mayoría de las veces busca es una mano amiga que esté dispuesta a escuchar y a no dudar. En Soria desde que se puso en marcha el Defensor del Profesor en el año 2006 no se ha registrado ninguna baja por estos casos. Los profesores buscan medidas para actuar y se resuelven la mayoría gracias al régimen interno del centro y a los equipos directivos que se escuchan y se colabora, y no hace falta llegar a la denuncia judicial».

ANPEpide que se reactive el observatorio de la convivencia, ya que «hasta el momento no deja de ser un órgano meramente consultivo, y que pase a la acción valiente y establezca medidas de apoyo al profesorado». Y programas de prevención de ciberacoso para alumnos de tercero y cuarto de la ESOy de Bachillerato, ya que pese a que está prohibido el uso de los móviles en los centros, se registra algún caso esporádico.

Asimismo, demanda «que la Junta se decida de una vez por todas a prestar a todo el profesorado el servicio de asesoría y defensa jurídica, algo que hasta el momento no lo contempla».

Y un plan específico de formación para el profesorado en todas las provincias, una herramienta que la Dirección Provincial de Educación sí la aplica. «Es importante porque en la convivencia escolar están implicadas la administración, los profesores, los alumnos y los padres».