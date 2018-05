La provincia tiene pendientes trece convenios de casi 7.000 trabajadores

Soria tiene pendiente de negociación 13 convenios colectivos (7 de sector y 10 empresa) que afectan a casi 7.000 trabajadores, según los datos aportados ayer por los sindicatos UGT y CC OO, que celebrarán en los próximos meses movilizaciones para reclamar la negociación colectiva.

De esta forma, el día 22 de mayo, por el mediodía, los delegados sindicales se concentrarán frente a la sede de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) en la calle Vicente Tutor.

El secretario general de CC OO, Francisco Javier Moreno, y el secretario de Organización de UGT, Óscar Lobo, lamentaron que los últimos años de crecimiento económico no hayan repercutido en el bolsillo de los trabajadores, y prometen una primavera caliente por cuanto la previsión para este año es que la economía se eleve hasta el 1,6%. «La reforma laboral facilitó acabar con la negociación colectiva y perder poder adquisitvo por parte de los trabajadores, además de aumentar los accidentes y un empleo cada vez más precario, a tiempo parcial», señaló Moreno, quien ofreció el dato de que el 90% de los contratos que se firman en Soria son temporales.

«Si la economía crece los beneficios también, por lo que es el momento de recuperar poder adquisitivo», añadió el líder de UGT, quien cifró en un 12% la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores sorianos desde el año 2008. Así las cosas, los sindicatos reclaman una subida del 3,1% para este año. «El salario debe crecer por encima de lo que va a subir la economía».

Los sindicatos consideran imprescindible la negociación colectiva y un empleo estable, y pretenden «obligar a las empresas a porcentajes altos de contratación indefinida».

Los objetivos, por lo tanto, se centran en regularizar las jornadas de trabajo, frenar la siniestralidad laboral, porque «las empresas no invierten en seguridad y se producen más accidentes» y luchar contra la discriminación de género. «Estamos hartos y cansados», apostilló Moreno.

Por su parte, Lobo dijo que la pretensión es «situar en la agenda política la agenda social» y que el momento actual se vive como «una encrucijada» en la que «está en riesgo el sistema de pensiones y la igualdad de género». «Se está consolidando el crecimiento económico y crecen los beneficios, por lo tanto, la riqueza debe repartirse porque los trabajadores fueron los que pagaron la crisis», subrayó. Pidió un salario mínimo «que no sea inferior a los 1.000 euros», un empleo estable y la reforma de la jornada de trabajo.

Moreno destacó la importancia de tener sueldos elevados y «que el trabajo que se hace venga reflejado en las nóminas y llegue a las bases de cotización para tener pensiones elevadas o prestaciones por desempleo».

En cuanto a las negociaciones de convenios, los sindicatos desvelaron las negociaciones con el de los trabajadores de patatas fritas y clínicas odontológicas, y en negociación los de construcción, limpiezas de edificios, hostelería y transporte de mercancías. El objetivo que se marcan también es el concerniente al transporte de viajeros en ruta.

«La normativa laboral ha facilitado que las empresas contrarresten la negociación colectiva», lamentaron, «de forma que las empresas tienen muchas facilidades». Llegados a este punto, tanto UGT como CC OO amenazaron: «Si hay que tensionar el ambiente, lo intentaremos tensionar, así es como ha habido conquistas sociales y laborales».

El incremento salarial de los convenios registrados hasta abril con efectos económicos en 2018 se sitúa en la provincia en el 1,55%. En comparación con otros territorios de la Comunidad, la provincia ocupa el sexto puesto en el ranking regional, por detrás de Ávila, Palencia, Valladolid, Burgos y Zamora y por delante de Segovia y León. La media de los incrementos asciende al 1,62%, por lo que Soria se encuentra por debajo de ese baremo, siempre según los datos de los sindicatos.