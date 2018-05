El PSOE acusa a la Junta de llevarse al Plan Soria los 80 M del mapa agrario

El PSOE acusó ayer a la Junta de Castilla y León de incluir los 80 millones de euros anunciados para Soria en el Mapa de Infraestructuras Agrarias de la Comunidad dentro del paquete del Plan Soria de medidas específicas, de tal modo que las actuaciones «se han vendido en dos programas y encima la aportación para estas infraestructuras viene íntegramente de Europa, de tal modo que la Administración regional no pone ni un euro del total de la cuantía para Castilla y León, que asciende a 600 millones de euros». Así de contundente se mostró ayer Juan Luis Cepa, secretario de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería de la Ejecutiva Autonómica y portavoz de Agricultura y Ganadería del PSOE en las Cortes, tras mantener durante toda la mañana reuniones con las organizaciones profesionales agrarias de la provincia para analizar la situación del campo y su futuro.



La vicesecretaria del PSOE de Castilla y León y viceportavoz del grupo socialista en las Cortes, Virginia Barcones, señaló a este respecto que la Junta lleva más de treinta años hablando de las mismas infraestructuras de regadío que nunca ejecuta. Se repiten en los presupuestos año tras año porque no las lleva a término nunca, pero el problema es que no aparecen nuevos regadíos, tal y como nos lo han reflejado también las organizaciones agrarias». A este respecto, recordó que Soria es la provincia con menos regadío de todo el país, con apenas un 3% del total de superficie cultivada».



Por ello, el PSOE exige a la Junta de Castilla y León más mapa de regadío para la provincia, porque «está demostrado que es una vía de generación de empleo y de mantenimiento de la población, pero para eso hacen falta inversiones e infraestructuras». Lamentó también Barcones que los 80 millones de euros de los 600 del Mapa Agrario de la Comunidad «ahora los incluye en el Plan Soria. Y así las cuentas no salen porque recibimos menos que las demás provincias en regadío y encima son de otro plan». De este modo, Barcones insistió en que a la provincia le corresponden esos 80 millones por el Mapa y además las que entren en el Plan Soria. «No podemos estar tantos años retrasando las inversiones porque cada año que pasa sin que esas infraestructuras estén hechas son oportunidades que pierde la provincia y que otros territorios sí que están sabiendo aprovechar». Además, aseguró que el PSOE coincide con las organizaciones agrarias en que «en Soria sería posible que hubiera un regadío importante porque no hay a priori problemas de agua, pero falta voluntad política y una verdadera apuesta de la Junta de Castilla y León por el desarrollo de la provincia. Que luego no nos alarme que somos la más despoblada cuando tenemos un 3% de superficie de regadío y la Administración regional sigue haciendo lo mismo por Soria que lleva haciendo en los últimos treinta años».



Asimismo, recordó que «la provincia tiene el índice de propiedad más baja de España y las rentas más altas», de tal modo que Soria necesita una fiscalidad agraria para nuestros pueblos, tanto para las empresas que se quieran instalar como para los que desean quedarse a vivir en el medio rural».



En este sentido también se refirió el secretario de Agricultura y Ganadería en la Ejecutiva del PSOE de Soria, José Antonio Uceda, quien recordó que «el sector primario de Soria está preocupado por la despoblación del medio rural y exigió la aprobación de incentivos fiscales para empresas que quieran instalarse». También, lamentó la falta de personal en las Unidades de Desarrollo Agrario, donde no hay ni ingenieros ni administrativos, e incluso en algunas ni veterinarios y se mantienen sin personal, que conlleva que los agricultores tengan que desplazarse de 30 a 50 kilómetros para hacer un trámite administrativo. «Parece que la Junta tiene un plan para eliminar Unidades de Desarrollo y Unidades Veterinarias en Soria», y citó Berlanga de Duero, San Esteban de Gormaz, Arcos de Jalón, San Pedro Manrique, entre otras.



Por último, exigió medidas concretas para frenar el crecimiento de la fauna salvaje, que en Soria provoca numerosos daños tanto en el campo como en la seguridad vial, pero también en la sanidad animal, en la ganadería intensiva y extensiva, por la posibilidad de transmitir enfermedades. Sin olvidar la petición de subir las pensiones de los agricultores y ganaderos, que el PSOE considera que son muy bajas.