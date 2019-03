El PSOE acusa a la Junta de perder 41 médicos MIR en los últimos años

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáenz, ha reclamado en numerosas ocasiones al Ministerio de Sanidad que convoque plazas de médicos internos residentes, MIR, para Castilla y León, sin embargo, y según sostiene el procurador socialista por Soria Ángel Hernández, la responsabilidad de que no haya más profesionales formados es de la Junta. Sostiene que en Soria se ha dejado sin convocar 41 plazas de médicos entre 2011 y 2018, a pesar de que estaban acreditadas por el Ministerio. Se trata de 26 plazas de médicos de familia y otros 15 de especialidades, en concreto seis de medicina del trabajo, otros tantas de medicina interna y tres de urología. En enfermería las no convocadas son 11, matizó el procurador. «No se puede reclamar al Gobierno que no ha convocado cuando la Junta se olvida y no ha formado a profesionales en nuestra comunidad», explicó Hernández, quien añadió: «Sáez Aguado no ha hecho bien los deberes en estos últimos años porque desde 2011 hasta 2018, son 1.076 plazas de formación en hospitales las estaban acreditadas y no han sido convocadas por la Junta de Castilla y León».

El soriano recordó los datos del conjunto de la región en la que dijo, en medicina familiar y comunitaria han sido 558 plazas de formación las que estaban acreditadas por el Ministerio y podrían haber sido convocadas por la Junta de Castilla y León, de ellas 441 para médicos y 117 para enfermería. Además, en otras especialidades de enfermería también se han quedado sin convocar en el periodo de 2011 a 2018 otras 53 plazas de distintas especialidades, añadió.

Según dijo, se trata de plazas acreditadas por el Ministerio de Sanidad, lo que evidencia que los hospitales de Castilla y León estaban preparados para asumirlas, con lo que achacó toda la responsabilidad a la Consejería de Sanidad.

En cuanto a la evolución de las cifras de los profesionales médicos de atención primaria en la presente legislatura, el procurador indicó que en toda la comunidad son 1.073 profesionales menos, es decir, una caída del 29%, un porcentaje que es aún más abultado en el caso de Soria con una bajada del 32%, ya que se han perdido 63 facultativos de familia. En enfermería, también de atención primaria, los números no son mucho mejores, con un descenso del 29% en la provincia de Soria ya que son 42 plazas menos, lo que en Castilla y León se eleva a 582, lo que representa un 20% menos.

Respecto al personal no sanitario, en la provincia son cinco puestos menos, un 15% menos, mientras que en la media de la región la cifra ha aumentado en 303, en concreto un 58%. «En total supone que Soria cuenta con 110 profesionales menos en atención primaria, debido a la falta de planificación y organización de la Consejería de Sanidad que hace perder profesionales en servicios como éste que tienen que usar todos los ciudadanos para hacer seguimientos de tratamientos y cualquier problema», manifestó Hernández.

El procurador socialista defendió que no se puede hacer demagogia con los números de la sanidad y reclamó a la Junta de Castilla y León que después de la constitución del grupo de atención primaria que ha estado trabajando durante las últimas semanas para propiciar mejoras, que ponga en marcha medidas «de manera inminente», sino, dijo, «a partir del 26 de mayo con un gobierno socialista de Luis Tudanca revertiremos en esta situación en esta última legislatura», apuntó ya en clave electoral.