El PSOE se apoya en su mayoría para incrementar el IBI al 0,56

Con los principales grupos de la oposición municipal todavía en proceso de recomposición, el PSOE superó sin dificultades la siempre espinosa subida del IBI. El Pleno, sustentado en la mayoría socialista (12) aprobó el incremento del tipo hasta el 0,56, un punto más que en 2018 cuando –en año electoral– se congeló el índice municipal tras una década de subidas. El nuevo incremento dejará la recaudación municipal por encima de los 13 millones de euros. PP y Cs se posicionaron en contra y Podemos se mantuvo en la abstención en la que se había posicionado tras la comisión de Hacienda.



La imagen de la bancada de la oposición sirve de alegoría de la situación que hoy en día tiene los grupos municipales en el Ayuntamiento. De la fortaleza al PSOE a las silla vacías que rodean al PP y Cs. Los populares recibieron ayer a Jorge Gómez que cubrirá el vacío que provocó la espantada de Yolanda de Gregorio –cabeza de lista el 26-M– rumbo a la Delegación Territorial, pero todavía tiene vacante el hueco de Carlos Castro –número dos de la lista– cuya renuncia se oficializó ayer. Se espera que en noviembre tome posesión la atleta Estela Navascués.



También el próximo Pleno deberá servir para que Cs recupere su segundo edil tras la sorpresiva marcha de su cara más visible y cabeza de lista el 26-M, Jesús de Lózar, el pasado martes. El superviviente, Saturnino de Gregorio, hasta ahora centrado en sus tarea como vicepresidente de la Diputación y sin presencia en ninguna comisión municipal como miembro titular, capeó la sesión como pudo a la espera de que se incorpore la número tres de la lista María de los Ángeles Morales. El resumen perfecto es que hasta la fecha el grupo municipal más estable es Podemos, con solo una edil, Marisa Muñoz.



Por si contar con una amplia mayoría no fuera ventaja suficiente, la falta de experiencia de los concejales de la oposición es un regalo para el PSOE, en especial para su portavoz, Javier Muñoz, curtido en mil debates y ya con suficientes cicatrices dialécticas para anticipar los movimientos de sus adversarios y utilizar las contradicciones pasadas y presentes, locales y autonómicas, como arma arrojadiza. Presentó Muñoz el nuevo incremento del IBI como una cuestión necesaria para el mantenimiento de los servicios y la actividad municipal. El portavoz recordó que frente a la propuesta de Intervención de alzar el tipo al 0,57 el equipo de Gobierno opta por estabilizar el índice en el 0,56, gracias en parte al incremento del parque urbanístico de la capital. Muñoz defendió también la política impositiva municipal recordando que los principales tributos –vehículos, construcciones– y servicios –bus urbano– tienen un precio por debajo de la media.



PP



«Control del gasto y reducción del tipo al mínimo»



Debutó como portavoz Javier Muñoz Remacha, que asume el liderazgo del grupo más pequeño que el PP ha tenido en el Ayuntamiento de Soria. Para Remacha no hay «justificación» que ampare la nueva subida del IBI y defendió la apuesta de su partido para «reducirlo al máximo» –el 0,4 que permite la ley–. Para defender la rebaja propuso una serie de «alternativas» como por ejemplo «un mayor control del gasto y alguna remunicipalización». El control municipal de la gestión de la recogida de basuras, los jardines o los autobuses ya fue anunciada en la víspera, pero no por ello supuso una menor sorpresa viniendo del grupo popular. Desde el PP también reclamaron más bonificaciones y la posibilidad de revisar los valores catastrales.



Javier Muñoz, el socialista, lo estaba esperando. «La concesión administrativa es nuestro modelo», respondió el portavoz de la oposición recordando las palabras del que fuera concejal popular y hoy cabeza de lista del PP al Congreso, Tomás Cabezón a cuenta del proceso que rodeó la puesta en marcha de la empresa mixta del agua. «Esto confirman lo que venimos diciendo desde hace mucho, ustedes no tienen proyecto político», aseveró Muñoz. No paró en la réplica recordando al debutante portavoz popular que rebajar el tipo al 0,4 supondría una merma del entorno de los 4 millones para las arcas municipales y recordando los buenos datos del servicio de bus. «Sean serios, ¿de dónde ahorramos?», planteó.

Muñoz Remacha trató de mantener su argumentación recordando los beneficios que acumulan las empresas concesionarias de basuras o los jardines. «Podemos arañar», remarcó y trató de devolver el golpe acusando a los socialistas de «falta de modelo de gestión y control del gasto» poniendo de relieve el «derroche» del equipo de Gobierno en cuestiones como las eternas labores de pavimentación en San Junta de Rabanera o la falta de actividad en el Hotel Valonsadero. «Pido un poco de control para poder arañar y reducir progresivamente, además este año han ingresado un millón de euros por la licencia del Hospital», insistía para tratar de frenar los planes del PSOE.



Desde el bando socialista se recordó que solo en 2019 el Ayuntamiento ha sumado nuevos servicios como los cines o el Espacio Alameda. «Hay que pagarlos», recordó Muñóz para volver a pedir al PP que «no hagan juegos de trileros» con los anuncios de remunicipalización de servicios.



CIUDADANOS



Denuncia la «triple imposición»



Sesión de debut también para Saturnino de Gregorio quien el martes se desayunaba con la renuncia de su compañero Jesús de Lózar. No obstante, la cuestión del IBI tampoco es ajena a De Gregorio que en su condición de secretario domina la cuestión tributaria local. Precisamente, su conocimiento de los vericuetos de la política impositiva enfarragó un discurso en el que primero se mostró comprensivo con la política recaudatoria de la capital «en tiempos de crisis», pero terminó afeando la subida prevista para este año cuando «la economía municipal está saneada». Justificó su negativa en la «presión fiscal» sobre los sorianos calificada como la más dura de España por el ranking de la Comunidad de Madrid y en la «triple y cuádruple» imposición que supone una incorrecta valoración catastral –por su reflejo en cuestiones como el impuesto de plusvalías o el IRPF–.



A Cs el PSOE no le va a pasar ni una durante esta legislatura después de los pactos de la formación naranja tanto a nivel autonómico como a nivel provincial. Y Muñoz expuso a de Gregorio la primera trampa al recordar que el IBI sirve también para pagar los salarios de los funcionarios y que en la capital sí se aplican las 35 horas que se niegan en la Junta. Muñoz responsabilizó al edil naranja, y a su formación, de que mientras se elimina el Impuesto de Sucesiones para 815 familias «más ricas», lo que supondrá una pérdida de 180 millones, se niegan las 35 horas a los funcionarios (120 millones de coste estimado). También le afeó los intentos de Familia por incrementar la aportación municipal a los Servicios Sociales «que no son de nuestra competencia». No hubo cambios en el turno de réplica.



PODEMOS



«Revisión catastral y más bonificaciones»



La única edil de Podemos, Marisa Muñoz explicó su postura de manera clara. En una intervención propositiva, la concejala puso sobre la mesa la necesidad de que el Ayuntamiento solicite una nueva ponencia que sustituya a la vigente (realizada en 2008 y vigente desde 2009).Esta propuesta fue respaldada después por PP y Cs Muñoz recordó que en base a esa ponencia los valores catastrales, adoptados en tiempos de la burbuja inmobiliaria, están por encima del valor de mercado. La concejala de Podemos también solicitó una «revisión» de toda la ordenanza a fin de actualizarlas bonificaciones e introducir nuevas cuestiones, por ejemplo, vinculadas a las fuentes de energías sostenibles. Muñoz aseguró que presentaría las propuestas durante el periodo de exposición pública.

Agradeció el PSOE el tono y la proposición, pero instó a que las propuestas fuerte acompañadas de «números» que reflejarán el coste. Además, el portavoz socialista recordó que las proposiciones deberían haberse realizado entre la comisión y el Pleno porque tras la exposición pública el alza del IBI, si no hay alegaciones, ya entrará en vigor.