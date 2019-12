El Ayuntamiento de Soria celebró ayer un Pleno extraordinario para aprobar los presupuestos municipales para el próximo ejercicio. Las cuentas, que ascienden a 56,6 millones de euros, contaron únicamente con el apoyo del grupo de Gobierno, el PSOE, y sus 12 concejales. Podemos optó por la abstención y PP y Cs votaron en contra, principalmente, por lo que consideran una falta de apuesta clara por el desarrollo industrial y la atracción de empresas.



El concejal de Hacienda, Javier Muñoz, abrió el debate exponiendo las líneas principales del presupuesto para 2020. El edil destacó que el presupuesto es la «hoja de ruta» para el desarrollo de políticas bajo el criterio de «servir» a los vecinos de la ciudad y «consolidar» la transformación de la capital. Los pilares bajo los que se sustentan las cuentas don el empleo, con 450 nóminas, la inversión, los servicios sociales, los servicios públicos y el apoyo empresarial. Muñoz también destacó la apuesta por la cultural, el deporte o la gastronomía. El responsable de las cuentas municipales quiso hacer un aparte con una de las novedades de esas cuentas, la partida destinada a Igualdad, y el compromiso con la transparencia y la participación.



Los más de 56 millones con los que contará el Ayuntamiento servirán para dar continuidad a algunos de los proyectos de 2019 y abordar nuevas cuestiones como la rehabilitación de la muralla, el cuartel de Santa Clara, la segunda fase de la ronda del Duero o el ambicioso proyecto de las traseras de la Audiencia por citar algunas de las iniciativas consignadas para el próximo ejercicio. Muñoz terminó el repaso por las diferentes áreas y sus principales proyectos recordando que las cuentas tienen un «eje transversal» que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



PARTIDO POPULAR



«Una buena gestión requiere de una alta ejecución»

El portavoz popular, Javier Muñoz Remacha, señaló que el PSOE ha dispuestos en la última década de «casi 500 millones» para modernizar la ciudad y criticó al equipo de Gobierno por llevar de nuevo al Pleno las cuentas sin la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) comprometida. En materia presupuestaria cuestionó el bajo nivel de ejecución de las cuentas de 2019 y reclamó un análisis más «exhaustivo» de los servicios concesionados –basuras, jardines o limpieza– . Remacha manifestó también su disgusto porque hay proyectos en los presupuestos que se repiten «durante los cuatro u ocho» últimos años. El PP solicitó retomar la costumbre de celebrar un encuentro con los agentes sociales para presentar las cuentas y detalló con varios ejemplo su «modelo de ciudad» con cuestiones como el apoyo a los autónomos, más limpieza e iluminación, apoyo a las familias y, sobre todo, el programa ‘Trabaja y vive en Soria’ enfocado a ‘vender’ las cualidades de Soria para acoger trabajadores y empresas. En esta primera intervención también dejó clara sus postura. «Una buena gestión requiere de una alta ejecución y por eso votamos en contra», remarcó.



«Me habla de 500 millones y puedo citarle la peatonalización, el mercado de bastos, el rincón de Bécquer, márgenes del Duero, el Vergel...y puedo seguir, pero ¿Sabe que son 100.000 millones?, lo que ha manejado la Junta, ¿Me puede decir donde hay un solo metro de suelo industria en la capital?»... fue la contundente respuesta de Muñoz. El concejal socialista también afeó al popular que en sus 42 propuestas «no hay ninguna de Servicios Sociales, de Juventud o de Igualdad».



Desde la bancada popular se insistió en que las cuentas eran «insuficientes» y «no creíbles» para dar respuesta al principal problema de Soria, la despoblación. Muñoz Remacha criticó que el PSOE solo haya recogido «dos de las 42 propuestas». El portavoz populares lamentó que «no hay una apuesta por el empleo» y que es necesario «plantear propuestas que hagan frente la despoblación», volviendo a esgrimir el Trabaja y vive en Soria. «No vemos que haya una dinamización», recalcó. El edil también cuestionó los nulos avances en cuestiones pendientes con el Gobierno central o el autonómico como el tren, la cárcel o el Centro de Referencia.



Esta última afirmación fue recogida al vuelo por el portavoz socialista que se explayó recordando al PP que durante los siete años de Gobierno de Mariano Rajoy «la inversión en Soria fue cero». «No vengan a dar lecciones», espetó recordando, por ejemplo, el pago de 800.000 euros para la rescisión de la modernización del tren o el millón pagado para rescindir el contrato de reforma del Banco de España.



CIUDADANOS



«La capital debe ser el motor que tire de la provincia»

Aunque el principal partido de la oposición es el PP, el debate más tenso volvió a ser entre PSOE y Cs. Los socialistas no perdonan el voto naranja en favor del pacto en la Diputación y especialmente el papel jugado por el vicepresidente provincial y también concejal de Cs en la capital, Saturnino de Gregorio. El edil naranja alabó las cuentas en lo relativo a áreas como Cultura, Turismo o Deporte, pero en su opinión falta dotación para afrontar las cuestiones relativas al desarrollo industrial y empresarial. «Soria debe ser el motor de la provincia», explicó el varias ocasiones. De Gregorio tiró de números, como el descenso del 13% en inversión o el aumento del % en ingreso para indicar que, a su juicio, «la gestión no es la adecuada». De Gregorio también criticó las partidas «de cara a la galería» como la reforma de la Torre de Doña urraca ya que no hay todavía garantías de su ejecución. «No hay disposición de los terrenos, la podría incorporará cuando los tengamos», manifestó. El edil también retomó un viejo anhelo de Cs para reclamar un plan estratégico «a 15 o 20 años» y amplió la propuesta de la Oficina de Vivienda para solicitar una «empresa municipal de la vivienda».

El portavoz del PSOE rebatió a De Gregorio advirtiéndole que «no ha dado ni un dato para mejorar el presupuesto». «Céntrese», le espetó al concejal naranja recordando que «ha pasado un trimestre muy malo» y poniendo en duda su capacidad para asumir las labores de concejal en el Ayuntamiento, vicepresidente en la Diputación y secretario en el Consistorio de Golmayo. «Un consejo, quién mucho abarca poco aprieta», comento Muñoz cuestionado que De Gregorio «no de más de sí». En la dura respuesta de Muñoz también hubo ataques hacia el pacto de Cs con el PP en la Junta. En este sentido le recordó al concejal naranja que si su preocupación es la atracción de empresas y el desarrollo industrial la Junta tiene pendiente la ejecución de un convenio por el que se comprometía a invertir 32 millones en el desarrollo de suelo en la capital. «Usted votó al PP porque iba a colaborar con el desarrollo de Soria..., Céntrese», culminó.

En su segundo turno, De Gregorio trató de tomar aire y devolvió el ataque poniendo sobre la mesa las bajas cifras de ejecución presupuestaria en los ejercicios anteriores. ¿«Cómo me puede creer estas cuentas?», preguntó,. El concejal naranja también volvió a insistir en la poca dotación de las partidas de atracción empresarial y solicitó más garantías en los proyectos que estén pendientes de aportaciones de administraciones superiores. Muñoz no bajó el nivel y advirtió a De Gregorio de que «a quién empiezan a no creerles es a ustedes», en relación con los resultados electorales de Cs el pasado 10 de noviembre.



PODEMOS



«Mi voto es una abstención y da el beneficio de la duda»

La concejala de Podemos, Marisa Muñoz, calificó el presupuesto con un «guión para una representación» y que a lo largo del año se podrá comprobar si se ha convertido en «realidad». En el análisis de las cuentas Muñoz alabó las partidas de Igualdad, el incremento en Ayuda a domicilio o los 450.000 euros para Las Casa o la aportación a Recuerdo y Dignidad pero el elogio más importante fue para la política cultural del Ayuntamiento y en especial para el responsable de la misma, Jesús Bárez.

En el apartado de las críticas, Muñoz «echa en falta» que haya fondos para una Oficina municipal de Vivienda o una mayor dotación para impulsar políticas de autoconsumo energéticos. En total, la concejala explicó que de las propuestas presentada, por valor de 390.000 euros solo se ha recogido el 16%. Además mostró sus dudas por las partidas para la Asociación de Gobierno Locales (en la que el alcalde, Carlos Martínez, ejerce como vicepresidente) y en la reservada para el convenio anual con el CD Numancia.



En su turno de réplica, Muñoz agradeció en primer término el reconocimiento a la política cultural del Ayuntamiento y después lamentó lo que consideró como «excusas» de la concejala de Podemos para no dar su apoyo al proyecto de Presupuestos. En este sentido, el socialista evidenció que la cifra reclamada por la formación morada –menos de 400.000 euros– suponen solo el 0,7% del total de las cuentes municipales. «En un 99,3% está de acuerdo, no vote en contra», solicitó Muñoz que recordó además que algunas de las propuestas de Podemos sí se contemplan, como la eficiencia energética que va estrechamente vinculada al programa ARU que se desarrollará con la Junta y el Estado. «Recapacite», insistió.



De nada sirvieron las palabras del concejal de Hacienda porque Marisa Muñoz se mantuvo firme. «No voy a votar a favor porque si no estará allí», explicó señalando a la bancada socialista. «Mi voto es una abstención y da el beneficio de la duda para cumplir las cuentas», aseguró la concejala añadiendo que «ayudará a que se cumplan».