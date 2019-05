El PSOE arrasa en la capital con 12 ediles y el PP consuma su hecatombe con seis

Una máquina de ganar. Carlos Martínez Mínguez no cede. No sólo revalida por tercera ocasión consecutiva su mayoría absoluta sino que volverá a vivir un mandato más que plácido con 12 ediles, un respaldo incontestable. Al regidor no le afecta para nada el desgaste que podría suponer un Gobierno municipal. Regresa a los registros que tuvo en las municipales de 2011, con 12 ediles. La cifra pudo ser más hiriente para el PP ya que en algunos momentos de la larga noche electoral a los socialistas les adjudicaron 13 representantes, por 5 del PP.

El triunfo de Martínez Mínguez en la capital soriana, por tanto, es ya un clásico y prácticamente se ha convertido en un alcalde invencible en todas y cada una de sus citas electorales. Partió de una mayoría simple en 2007 y desde entonces no ha hecho sino batir registros, con la pausa de 2015. El PSOE ha colocado a Lourdes Andrés en el tope de la lista. Seguramente ni los más optimistas en las filas del partido de Santa Luisa de Marillac podrían pensar con una circunstancia así.

El PP se hunde irreversiblemente con tan solo 6 ediles en el peor resultado de su historia. Yolanda de Gregorio no sólo no remonta el vuelo sino que sufre una hecatombe con esos 6 pírricos ediles en su primer año como presidenta de los populares. Se pensó que la frontera del PP en cuanto a números negativos ya había tocado techo en los últimos comicios. Pero no. Lo peor aún estaba por llegar. Una legislatura realmente dura para las huestes de De Gregorio. Los populares siguen condenados al ostracismo en una capital teóricamente conservadora que les ha dado definitivamente la espalda. El cambio de tendencia en la capital, además, se ha exportado también al resto de la provincia en una auténtica ‘operación contagio’.

De éxito se puede considerar también los dos concejales logrados por Ciudadanos, la formación de Jesús de Lózar. Sin hacer mucho ruido, los naranjas se han colado entre una maraña de partidos.

El último partido en lograr representación es Podemos, que culmina su ‘sorpasso’ a Soria en Común. La izquierda ha preferido la marca genuina a la agrupación de electores de IU con Sorianos que vivieron una noche negra a manos de sus enemigos ‘íntimos’.