El PSOE augura que el dinero del hospital irá a otras provincias

El «retraso» que denuncia el PSOE en el proyecto de reforma y ampliación del Hospital Santa Bárbara de Soria, correspondiente a su segunda fase, supondrá que el dinero presupuestado para el presente ejercicio no pueda ejecutarse, tal y como auguró el procurador socialista por Soria Ángel Hernández. «Al paso que vamos, a finales de julio y todavía sin adjudicar a una empresa, todo indica que si empiezan las obras este año, no podrán ejecutar lo presupuestado para este ejercicio, es prácticamente imposible, y pasará lo que en otras ocasiones, porque ya lo hemos visto otras veces, que lo que estaba destinado a Soria en los presupuestos acaba yéndose a otras provincias», apuntó el socialista, en referencia a los cuatro millones de euros contemplados, una cantidad que por otro lado ya viene arrastrándose de presupuestos anteriores de la Junta de Castilla y León.

Hernández criticó que después de seis meses desde que se presentaron las ofertas a la licitación de las obras del hospital, continúen las valoraciones y el portal del perfil del contratante siga sin avances. Fueron diez las empresas que concurrieron y aunque la valoración técnica ya está resuelta, tal y como reconocieron fuentes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria, todavía está pendiente la económica.

El procurador lamentó que la segunda fase de obras se esté haciendo esperar todavía más, después de siete años de retrasos. Hasta el punto de que ya la primera fase tiene que ser ya objeto de reformas.

Las fuertes lluvias registradas el pasado 27 de mayo ocasionaron desperfectos en el centro hospitalario, una situación que fue objeto de preguntas por parte del PSOE al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado. «Nos dijo que debido a la tormenta se produjo una avería en la instalación de aguas pluviales en el edificio del Hospital Santa Bárbara, que generó la entrada de agua al interior, por la zona de dirección, situada en la primera planta. Además se vieron afectados el taller de mantenimiento, la cafetería, la sala de ecografías y la zona de paso, es decir, zona que ya está reformada», puntualizó Hernández, lo que calificó de «situación bastante grave».

El consejero añadió que «la adecuada y rápida intervención del personal de guardia de quirófanos evitó la entrada de agua al interior de este sector situado en la zona adyacente y de este modo no se vieron afectados servicios asistenciales». Es decir, matizó el procurador, «estuvimos a punto de cerrar los quirófanos, de no ser por la intervención del personal del hospital para que no entrara el agua, cuando la Junta y el PP ha sacado pecho de esa reforma en los quirófanos en la primera fase del hospital».

Los daños se registraron en techos, falsos techos, puntos de iluminación y en menor medida el mobiliario, aparatos y equipos de distintos equipos y unidades. «Se ha retrasado tanto la segunda fase, que cuando se inicien las obras se va a tener que hacer remodelaciones ya en la primera», lamentó el procurador, exigiendo a la Consejería de Sanidad que cumpla sus compromisos con la provincia de Soria.

En esa línea se pronunció sobre el centro de salud de Soria Norte, cuyas obras estaba previsto que comenzaran este año. Fue el pasado 5 de julio cuando se aprobó el plan funcional, por lo que el PSOE pidió que se agilicen los trámites. «Todavía queda pendiente licita y adjudicar y falta cinco meses para que se acabe el año, por lo tanto, otro compromiso incumplido por el PP», indicó.

Otro centro de salud igualmente pendiente es el de El Burgo de Osma, que arrastra años de retrasos. «Se dijo que el plan funcional estaría este año, pero en una respuesta -del consejero- nos dicen que siguen trabajando en el plan funcional para actualizar las necesidades», afirmó el socialista, matizando que de no empezar la obra en 2019, tampoco se cumplirá lo prometido en materia de infraestructura sanitaria para la provincia de Soria por parte de la Junta de Castilla y León.