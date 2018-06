El PSOE busca candidato para ocupar la Subdelegación

Una vez consumado el traspaso de poderes al frente del Ejecutivo central entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en las próximas semanas se vivirá una frenética actividad marcada por el nombramiento de los ministros y el resto de los responsables del Gobierno. A nivel provincial, el cambio más significativo atañe a la Subdelegación del Gobierno. El PSOE ya busca candidatos que sustituyan a Yolanda de Gregorio como representante del Gobierno en la provincia aunque el nombramiento no se producirá hasta dentro de algunas semanas. El requisito fundamental e indispensable es que sean funcionarios del grupo A-1 lo que limita mucho las posibilidades. En segundo lugar, la preferencia en los últimos años, acentuada por la situación actual, indica que debe ser una persona que conozca al detalle la situación de la provincia y los proyectos pendientes.

La Ley 40/2015 establece que «en cada provincia y bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma, existirá un Subdelegado del Gobierno, con nivel de Subdirector General, que será nombrado por aquél mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como Subgrupo A1». Esta es la principal requisito que deben cumplir los candidatos al puesto y que limita el número de posibles aspirantes. Para el acceso, por oposición, a este cuerpo es necesario «estar en posesión del título universitario de Grado», según explica la Secretaría de Estado de Función Pública.

En el caso de la provincia de Soria no son muchas las personas que tengan esa calificación y que además estén vinculadas al PSOE. Prueba de ello es que el último subdelegado de la provincia bajo administración socialista fue el navarro Vicente Ripa, que, salvo su amistad con miembros del PSOE de la provincia, apenas tenía vinculación con Soria. Ripa llegó después de ser delegado del Gobierno en Navarra.

Ante estas circunstancias, hay un nombre que emerge con mucha fuerza, Virgina Barcones. La actual vicesecretaria del PSCyL es funcionaria de carrera con la citada cualificación por lo que la principal barrera estaría salvada. Además, también cumple el resto de principales requisitos, es soriana y conoce perfectamente la situación de la provincia y los proyectos pendientes. No obstante, el cargo de subdelegada se le quedaría pequeño ya que figura en las quinielas para ser designada delegada del Gobierno en Casstilla y León.

Hay otro factor clave que favorece la posibilidad de que Barcones pueda ser la elegida para el cargo. La política socialista es una persona de la máxima confianza del secretario regional, Luis Tudanca y, por añadidura, de Pedro Sánchez. Además, Barcones fue una de las personas que desde un primer momento defendió a Pedro Sánchez, tanto cuando se posicionó en contra de la investidura de Rajoy como cuando se postuló como candidato a la secretaría general del PSOE en las primarias que terminaría venciendo a Susana Díaz y Patxi López. Precisamente, en su reciente visita a Soria, Sánchez elogió la figura de Barcones.

Otro elemento que no hay que perder de vista es que Virginia Barcones ya trabajó en la Subdelegación del Gobierno de Soria donde ejerció de vicesecretaria general durante la última época del PSOE al frente del Ejecutivo central. Su experiencia y su conocimiento de la provincia convierten a Barcones en la candidata ideal, pero tampoco hay que descartar que Tudanca prefiriera mantenerla en Valladolid y optara por impulsar su designación como delegada del Gobierno en la Comunidad. Es ese caso, la plaza en Soria quedaría vacante en espera de otro candidato.

En contra de la designación de Barcones está precisamente su vinculación con el proyecto de Tudanca para la Comunidad. El PSCyL ha reiterado en varias ocasiones que considera que está ante «una oportunidad histórica» para acceder al Gobierno de la Comunidad en las elecciones del próximo año. Barcones es una persona clave en el engranaje del PSCyL no en vano es la vicesecretaria del partido, coordinadora del área de Política Municipal del PSOE de Castilla y León y viceportavoz en las Cortes.

Barcones declinó ayer la posibilidad de hacer declaraciones sobre su posible nombramiento ya que recordó que antes debe conocerse el nombre de los ministros y, posteriomente, la designación de los delegados de Gobierno en las Comunidades Autónomas. No obstante, la vicesecretaria del PSCyL recordó que «como siempre» estará a disposición de su partido y «donde nos necesiten».