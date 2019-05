La Ejecutiva Provincial del PSOE soriano se reunió ayer para analizar unos resultados ya conocidos y para trazar las líneas maestras de los pactos que, a buen seguro, se pondrán sobre la mesa en los próximos días. El secretario de Organización, Javier Muñoz, detalló en la noche de ayer que «hemos trasladado a las candidaturas locales que lo principal es la autonomía municipal», esto es, que cada candidatura podrá decidir con quien entabla conversaciones.

De hecho fue más allá y reconoció que se abren puertas «incluso a relaciones personales», más allá de las ideológicas, para que los candidatos de distinto signo puedan unirse al menos en la investidura. «Tenemos que ponernos ya en contacto con otros candidatos y lograr pactos allá donde se pueda». El objetivo es superar el número de gobiernos locales que ya de por sí se han asegurado con mayorías absolutas.

Cuestión aparte es la de lograr la Presidencia de la Diputación. Muñoz recordó que los datos de votación se conocieron ya con precisión ayer en torno al mediodía pero aún no es oficial al 100% el reparto aunque sí más que previsible. «El dato oficial no existe aunque sí, lo manejamos». La Ejecutiva decidió que «también, si es ese el caso, empezaremos los primeros contactos para ver esa posibilidad de pacto».

El secretario de Organización de los socialistas sorianos puso de manifiesto la firme vocación de gobernar y recordó que se ganó con 12 puntos de diferencia respecto al segundo partido más votado, el PR. «En caso de que sean finalmente esos resultados, nos habremos quedado además a muy poquitos votos de la mayoría absoluta», por lo que «creo que es de justicia que gobierne el PSOE».

No obstante, habrá que esperar para conocer por qué socio se decantan si es que se llega a acuerdos. A falta de conocer socios nacionales y autonómicos, Muñoz fue muy prudente a la hora de marcar preferencias. «No vamos a poner líneas rojas. Las únicas líneas rojas van a estar en el respeto a la Constitución y a que se vea en los hechos. Eso marcaría con quién pactaríamos y con quién no pactaríamos. No ponemos líneas rojas ni cordones sanitarios».

No obstante sí que dejó un mensaje –quizás implícito para Ciudadanos y a sus reticencias hacia Pedro Sánchez– al afirmar que «los ciudadanos están cansados de que se anteponga un artículo de la Constitución, y me refiero al 155, al desarrollo de la provincia de Soria». Así, marcó como pilares «mayor empleo, mejores servicios sociales y combatir la desigualdad y prometió «trabajar día tras días en los próximos cuatro años».

Más allá de las directrices sobre pactos, todavía sin mojarse excesivamente por lo que pueda acaecer, también se valoraron los resultados de los comicios como el lunes se hiciese en Ejecutiva Nacional y el martes en Autonómica. Se hizo hincapié en la comparativa con la legislatura pasada y resultó «lo que todos conocíamos», que las urnas fueron en esta ocasión propicias.

«Hemos visto el incremento en el voto provincial, el espectacular resultado en las Autonómicas con el mejor resultado de toda Castilla y León y que en las europeas también ha sido bueno», resumió el secretario de Organización. Ahora falta concretar si bastantes de esos sufragios se materializan en gobiernos tras los pactos.