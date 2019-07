El PSOE denuncia que las listas de espera afectan al 10% de los sorianos

Los datos aireados con el cambio de Gobierno de la Junta de Castilla y León han puesto de manifiesto que las listas de espera sanitarias son más largas de lo conocido hasta ahora, según denuncia el PSOE, que siempre ha sostenido que el Gobierno regional no daba toda la información al respecto sacando de la estadística determinados casos atribuibles a otros condicionantes.

Nada menos que 8.983 sorianos están incluidos en una lista de espera o bien quirúrgica o bien de prueba diagnóstica o de cita con el especialista, al margen de que pueda darse el caso de que alguno de ellos aguarde diferentes actuaciones. «Se trata de un 10,28% del total de personas con tarjeta sanitaria en la provincia», recalcó el procurador socialista por Soria Ángel Hernández, quien no pudo por menos que calificar de «llamativa» toda esta información a la que hasta ahora no habían tenido acceso. Según los datos de la Consejería de Sanidad, el 98,6% de la población soriana, 88.600 personas, cuentan con tarjeta sanitaria, es decir 87.324 usuarios de la sanidad pública.

Los datos ahora facilitados, a fecha 25 de julio, por la Junta de Castilla y León indican que 456 personas están pendientes de una prueba diagnóstica y que tardan una media de cuatro meses en ser atendidos, 126 días. Descendiendo, de todos ellos son 239 los que esperan una tomografía axial computarizada, TAC, que no llega antes de 94 días de media. Para una resonancia magnética hay que aguardar unos 28 días y todavía están esperándola 46 pacientes. Por último, una ecografía tarda en llegar 174 días y 121 están en lista de espera, «una prueba que se puede realizar en un centro de salud», lamentó el procurador socialista, quien consideró especialmente «alarmante» que haya medio centenar de mujeres pendientes de una mamografía y que la espera media sea de 257 días, es decir, ocho meses. Lo cierto es que para esta última prueba se cita a las mujeres de forma preventiva, ya que tanto ésta como el resto que sean consideradas urgentes se hacen con mayor premura.

Hernández destacó asimismo que son 7.7907 los usuarios de la sanidad de la provincia que esperan una consulta con un especialista, «el 8% de la población con tarjeta sanitaria», recalcó el procurador. La espera media se sitúa en los 227 días, es decir, «más de siete meses».

En cuanto a las listas de espera quirúrgicas, son 820 sus integrantes, que aguardan una intervención unos 72 días de media.

«Es la primera vez que hemos conocido todos los datos reales, tanto la lista estructural –la considerada siempre como la oficial– como la de las personas que por distintas circunstancias piden el aplazamiento voluntario o la referente a los aplazamientos clínicos», enfatizó Hernández, quien consideró todas estas cifras «alarmantes». Por eso reclamó a los nuevos responsables políticos de la Junta de Castilla y León que informen de qué medidas van a poner en marcha para dar solución a la situación que representan los datos facilitados.

El procurador soriano se dirigió especialmente hacia su compañero en la oposición hasta ahora, Manuel Mitadiel, de Ciudadanos, que gracias al pacto alcanzado entre PP y su partido para gobernar en la Junta de Castilla y León ha pasado a estar al frente de la Gerencia Regional de Salud. «Lo que espero es que todo lo que hemos estado trabajando en estos cuatro años ahora lo ponga en marcha en la Gerencia del Sacyl. Tiene la oportunidad de pasar de las palabras a los hechos», recalcó Hernández, recordando que durante los últimos cuatro años han compartido «muchas ideas, y es el momento de hacerlas realidad», enfatizó.

En su opinión, la primera medida debe ser mejorar la financiación, ya que pasar un año más con los presupuestos prorrogados hace que los fondos para la sanidad «corran peligro». «Es importante que se destine el 20% del presupuesto a la sanidad», destacó Hernández al respecto. «Donde vamos a ver si realmente van a hacer las ideas que hemos compartido –con Mitadiel– es en el proyecto de presupuestos, que deberían estar a mediados de octubre», señaló. Algo que parece harto improbable ya que la Junta ya ha manifestado que primero tendrá que haber proyecto de presupuestos del Gobierno central, lo que hoy por hoy es imposible puesto que ni siquiera se ha constituido.