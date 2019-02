El PSOE denuncia que más de 10.000 sorianos sufren el no al presupuesto

El PSOE de Soria se explayó ayer en los lamentos por el ‘no’ de PP, Ciudadanos e independentistas al borrador de Presupuestos Generales del Estado (PGE). El secretario regional de los socialistas en la provincia, Luis Rey, y el diputado del partido por Soria, Javier Antón, alternaron duras declaraciones hacia parte de la oposición con cifras. Entre estas últimas se cuentan los más de 10.000 sorianos que se verían afectados por el frenazo a estas cuentas antes de estrenarlas.

El propio Antón se encargó de «traducir qué supone esto para los ciudadanos de Soria» tras enterrar unos PGE que «tenían marcado carácter social». Por ejemplo citó el caso de los pensionistas. En total hay 22.520 según el diputado de los cuales 7.000 percibían la cuantía mínima, por lo que las nuevas cuentas les hubiesen elevado en un 3% sus ingresos habituales.

También mentó a personas con escasa renta que con el mantenimiento del «copago farmacéutico van a tener que seguir pagando». También mencionó la subida del 60% en la dotación para dependencia. En esta situación se encuentran 5.054 sorianos. Asimismo «perdemos la oportunidad de aumentar el permiso de paternidad de cinco a ocho semanas», cuya afección se calculó sobre «cerca de 400 personas» en la provincia.

La suma siguió. «Perdemos 320.000 euros para los ayuntamientos contra la violencia de género» y «también los fondos para la educación universal de cero a tres años», algo que a juicio de Antón alcanzaría a unos 2.000 niños. Para rematar apuntó que la no subida de las becas podría alcanzar –o al menos cortar las esperanzas– a 3.000 estudiantes en la provincia.

También autónomos y pymes entraron en la lista de perjudicados elaborada por el PSOE al no disfrutar de la reducción propuesta de impuestos del 25% al 23%. Incluso añadió a la mitad de la población soriana al denunciar que con el ‘no’ a los PGE se tumbó «la rebaja al 4% de IVA a los productos de higiene femenina, pero igual a los periódicos, libros, revistas y publicaciones digitales».

«Los ‘no’ tienen consecuencias directas para los ciudadanos de Soria», resumió Antón. De hecho también enumeró proyectos que se anunciaron para Soria y que ahora, a pesar de la intención de trabajarlos hasta donde se pueda, tienen sin duda una traba clara. «Vamos a seguir trabajando para que se acabe el colector de la cárcel» pero incluso más importante es «conseguir una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Lo mismo sucede con el Centro de Referencia Estatal», que tiene gerente pero todavía no hay trabajadores para poder abrirlo.

«Hablando de la comisaría, es un proyecto que no aparecía específicamente pero sí en el plan de renovación de cuarteles y comisarías. Vamos a seguir trabajando para que no se pierda», prosiguió Antón. Igualmente en el caso de las travesías «no podemos tirar por la borda todos estos trabajos». Los 300.000 euros para el Banco de España salieron asimismo a relucir y a pesar de la promesa de trabajar mientras sea posible desde el Ejecutivo, el diputado reconoció que el ‘no’ «es un palo muy grande» que «ha tirado por la borda el esfuerzo».

Por su parte, Luis Rey no habló tanto de proyectos y cifras concretas pero sí realizó un análisis político en el que repartió tanto para Ciudadanos y PP, a quienes calificó de «palmeros de VOX», como para los independentistas, a quienes acusó de haber roto las normas marcadas para la negociación y que no eran otras que no saltarse la Constitución. Por ello denunció la «confluencia de intereses partidistas» por encima de los de España en el «bochornoso espectáculo» de la votación celebrada el miércoles.

«A nadie le han importado los presupuestos, el país y el desarrollo» denunció. A su juicio hubo un ataque al PSOE, «que legítimamente ocupa, aunque algunos digan que no, la presidencia del Gobierno de este país». El objetivo fue lograr unas elecciones anticipadas para aprovechar la pujanza de VOX.

Rey apuntó que lo más duro era la pérdida de un documento que «mejoraba la situación de la inmensa mayoría de la clase media y baja de este país. Jubilados, jóvenes, los más vulnerables o la dependencia». No obstante también hubo palabras para lo «lamentable» de la «confluencia de independentistas y palmeros de VOX que viendo los resultados de Andalucía ya se frotan las manos viendo la confluencia de las derechas cada vez más extremas y radicales».

También afirmó que el voto contra el borrador de presupuestos supone negarse a abrir la vía de los mayores ingresos por parte de las grandes empresas, «que al final pagan menos que los autónomos y pymes». También recordó que «en la parte local dicen ‘no’ a los presupuestos más elevados en esta provincia en los últimos ocho años», cifrados en 137,8 millones de euros. Por ello invitó a preguntas a Pablo Casado (PP) hoy en su visita a Soria y a Albert Rivera por un «contubernio» tras el cual «hay personas desfavorecidas».

Por otro lado, Rey emplazó a hoy para conocer la fecha de las elecciones anticipadas –si se confirman– pero reconoció que le gustaría que se produjesen «después del verano», «en otoño». El motivo es que «hay proyectos que han avanzado mucho en estos seis o siete meses» pero «necesitamos algún mes más», por ejemplo para garantizar el empleo necesario para abrir la nueva prisión.

Si se celebrasen antes de otoño «algunos proyectos no van a tener tiempo». Sin embargo reconoció que «con una oposición tan absolutamente desleal como la que tiene el PSOE» cuando gobierna «es difícil mantener una legislatura con un presupuesto prorrogado». Aun así reiteró su deseo de que «no coincida con las elecciones municipales» en el denominado superdomingo. «Haría que las huestes de VOX, los palmeros de VOX convirtiesen esto en un debate nacional».

Respecto a las listas emplazó primero a conocer las fechas. Lo que sí avanzó es su incomprensión con el voto de castigo por el separatismo catalán. Rey recordó que los buques llenos de policías y guardias civiles, el 1–O y el Artículo 155 se produjeron cuando gobernaba «quien ahora dice que tiene la solución».