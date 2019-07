El PSOE libera a 4 ediles y medio y el PP le acusa de hacer una agencia de colocación

Ayuntamiento de Soria y Diputación Provincial viven un escenario de guerra total, y ayer se pudo comprobar en la confección del organigrama del Consistorio soriano, en el que los socialistas liberarán a cuatro concejales ‘y medio’–el alcalde Carlos Martínez, Luis Rey, Ana Alegre, Javier Muñoz y a media jornada Yolanda Santos– y amenazan con ofrecer solo un 0,25% de liberación al edil del PP, por los 0,75% con los que contaba hasta ahora. La oferta del tripartito de Diputación del 0,50% al diputado provincial socialista parece haber despertado las iras nuevamente del PSOE, unos días después de que perdiera la institución provincial. Tal es el clima que el ya concejal de Gobernanza y Coordinación Institucional, Luis Rey -además de primer teniente alcalde, viceportavoz y edil de Urbanismo- que retorna con fuerza para ser el número dos y con los poderes que tuvo en anteriores etapas, declaró ayer: «No nos fiamos de Benito Serrano», al que volvió a descalificar por el pacto a tres alcanzado en la institución provincial.

Para contribuir a la polémica, la confirnada ayer como portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento, Yolanda de Gregorio, acusó a los socialistas de haber convertido el Consistorio en «una agencia de colocación», por liberar a cuatro concejales ‘y medio’, les reprochó el ofrecimiento de liberalización para su edil, y cargó contra el alcalde por haber situado el Pleno de organización para la mañana de hoy «el mismo día y la misma hora» en el que Alfonso Fernández Mañueco tomará posesión de su cargo como nuevo presidente de la Junta de Castilla y León. Una De Gregorio visiblemente enojado aseguró que su objetivo en Valladolid era «ir a trabajar por Soria».

Pero por orden cronológico abrió ‘fuego’ Luis Rey, quien tras la reunión de la junta de portavoces con PP, Cs y Podemos, para preparar el Pleno de hoy, ofreció los datos principales del organigrama municipal, en el que se incluye un aumento de sueldo del alcalde del 5%, hasta los 58.732,36 euros,«lo que marca la ley» desde los 55.000 anteriores. El resto de liberados a tiempo completo cobrarán un 20% menos que el alcalde, también con una subida del 5%. Rey argumentó los «cuatro años de congelación» y un aumento acorde «a la subida de los funcionarios; que nadie piense que está por encima del resto».

El número dos del Ayuntamiento subrayó que «hay un equipo como nunca para que la administración funcione, con gente que lleva años y renovación dentro del grupo; personalmente lo he dicho, y llevo 20 años de concejal». Dio especial importancia al área de Trasparencia y Participación, con la idea de «alcanzar a todos los colectivos sociales y rendir cuentas». La cultura será «una prioridad», además del patrimonio, el deporte y el área de Festejos.

Rey reseñó también que se mantendrán los horarios de la Junta de Gobierno Local y de los Plenos, ambos por la mañana. Los concejales también verán aumentada su percepción por comisión, de 106 a 110 euros. Del personal de libre designación, el PSOE pasará de dos a tres ‘y medio’, «y el máximo legal son 7». Para el PP quedaría una plaza de personal eventual administrativo, según la configuración socialista, y al 33% una plaza para Ciudadanos y Podemos.

A preguntas de los informadores, sobre las declaraciones de Serrano en el sentido de que «no pondremos la otra mejilla» en caso de que no estén de acuerdo con los liberados, Rey explicó que «siempre hemos entendido que se necesitan recursos para poder funcionar». La gota que pareció colmar el vaso del PSOE (se llegó a celebrar una reunión a cuatro con Carlos Martínez, Luis Rey, Benito Serrano y Yolanda de Gregorio hace una semana) es el ofrecimiento esta semana del PP en Diputación a un medio liberado y un auxiliar que los socialistas no están de acuerdo al argumentar que tienen 12 diputados y porcentualmente no es lo que les pertenecería. De esta forma, la plaza de liberado para el PP, sea cual fuere su porcentaje, queda en ‘stand by’.

Rey acusó a los populares de decir «mentiras o medias verdades; Benito Serrano no es de fiar y la verdad es que no sabemos quién manda allí, si Valladolid o Madrid. Por nuestra parte hemos resuelto lo nuestro, ahora que se aclaren ellos», dijo en referencia al Pleno de hoy. Del mismo modo, exigió al presidente de la Diputación que «dé la cara y no se esconda, como ha hecho en este tiempo, porque tiene un lío monumental». Rey reiteró que «es difícil llegar a acuerdos con una persona que no es de fiar, y que utiliza los medios para enredar», y apostilló: «El sueldo hay que ganárselo con trabajo y con resultados».

Interrogado Rey sobre las malas relaciones entre Ayuntamiento y Diputación, con muchas cuentas pendientes, y sobre la difícil convovencia creada sin tan siquiera arrancar el curso político, manifestó que «cuando a uno le engañan, es difícil recuperar la confianza, porque quien busca confrontación antes del acuerdo es un mal comienzo». Eso sí, dejó claro que «le he trasladado que para todas las cuestiones que necesite de Diputación así como dudas, por ejemplo el tema de los bomberos, no va a afectar al funcionamiento de las instituciones, al margen de las políticas.

Las comisiones informativas de esta nueva legislatura estarán compuestas por 11 concejales: 6 del PSOE, 3 del PP y uno cada uno Cs y Podemos, según la proporcionalidad del arco municipal con 13 del PSOE, 6 del PP, 2 de Ciudadanos y 1 de Podemos.

Se mantendrán los horarios de las Juntas de Gobierno Local y de los Plenos municipales. Todas las sesiones, como la pasada legislatura, serán por la mañana, en especial, para facilitar el trabajo a los medios de comunicación.

Yolanda de Gregorio, por su parte, compareció nada más finalizar la rueda de prensa de Rey, y muy enfadada, recriminó al PSOE «el rechazo de todos los portavoces a la urgencia del Pleno previsto para mañana» (hoy para los lectores). Acompañada de Castro y Muñoz Remacha, también se quejó de que «nos dan 24 horas para estudiar todo, cuando la urgencia debe estar motivada y tienen de plazo hasta el día 29 de julio». La portavoz y presidenta del PP, incluso, dijo que realizarán «una reclamación judicial sobre la urgencia», y cargó contra el alcalde por hacer coincidir la sesión plenaria con la toma de posesión de Mañueco. «Pedí al alcalde que no lo hiciera coincidir», señaló. «Nosotros no vamos a estar en el cambio de cromos», dijo sobre los liberados. «Las instituciones no deben ser agencias de colocación». De igual modo, reconoció que Ayuntamiento y Diputación no son casos iguales porque «el Ayuntamiento tiene 21 concejales y la Diputación 25 diputados».