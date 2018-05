El PSOE lleva a las Cortes el nuevo colegio de Los Royales

El grupo socialista en las Cortes de Castilla y León ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) mediante la que insta a la Junta de Castilla y León que realice un «estudio» de determine si es necesaria la construcción de un nuevo colegio en la zona de Los Royales. De esta forma el PSOE recoge la petición que la semana pasada expresó públicamente la Plataforma de la Escuela Pública de Soria y reedita una petición que ya se cursó, y rechazó, hace unos años. El PSOE comunicó la presentación de la PNLa la Plataforma en una reunión celebrada con los representantes municipales hace unos días.



La Proposición No de Ley fue registrada por el grupo socialista el pasado 4 de mayo. En ella expone que «Soria está experimentando un crecimiento urbanístico y por tanto de movilidad geográfica hacia el oeste de la ciudad». «La mayoría son gente joven que fijan su residencia en los nuevos barrios en construcción por lo que la población menor también ha crecido en esta zona», recalcan. El PSOE también hace referencia a que «además de este aumento de la población escolar en la zona, hay que destacar la distancia de los centros escolares existentes».



La iniciativa política de los socialistas pone de manifiesto también que «son ya varios los sectores, vecinos, profesionales y, sobre todo, la Plataforma de la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Soria, que han solicitado la construcción de un nuevo centro escolar de Educación Infantil y Primera en la zona de Los Royales, donde ya se ve la necesidad al ser una zona de importante expansión de la ciudad». Asimismo, el PSOE incide en que «la solicitud también ha llegado al Ayuntamiento, que ha mostrado la disponibilidad de suelo en la citada zona para la cesión a la Administración Autonómica con el fin de la construcción del nuevo centro educativo».



Tras explicar los condicionantes que motivan la petición, desde el grupo socialista «instan» la a Junta a que «realice un estudio de necesidades en la zona de Los Royales en Soria capital para la construcción de un nuevo centro educativo de Infantil y Primaria». En el caso de que el resultado evidencie que realmente existe la necesidad de un nuevo colegio, desde el PSOE se solicita que la Junta «inicie el trámite correspondiente con el Ayuntamiento de Soria para la lección del suelo adecuado y suficiente para la construcción del nuevo centro». Por último, reclaman que «una vez elegido y adquirido el suelo se inicie, de manera inmediata, la construcción del colegio en la capital soriana».



Reunión



Destacado miembros del PSOE ya comunicaron a la Plataforma de la Escuela Pública la presentación de la PNL en el marco de una reunión que mantuvo el colectivo con diferentes representantes del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital. El portavoz socialista en el Consistorio, Javier Muñoz, explicó que «en esa reunión pudimos escuchar los planteamientos de la Plataforma y la valoración es muy positiva». «Lo que venían a solicitar era esa cesión de terreno y que se inicien los trámites para la construcción de un nuevo colegio en la zona de Los Royales para Infantil y Primaria». «Esta reivindicación ya la hicieron públicamente, pero queríamos conocer sus posición de primera mano», insistió Muñoz.



La respuesta del Ayuntamiento fue clara y en la línea de los comentado por el alcalde, Carlos Martínez. «Pusimos a su disposición los más de 75.000 metros cuadrados dotacionales que tenemos en la zona y también pusimos a su disposición la PNL que ya debatimos hace ya una década en las Cortes, que es quién realmente tiene la competencia en materia educativa», destacó. «Nosotros en un primer momento lo que solicitamos es que se hiciera un estudio para ver el número de niños con esas necesidades, y, si era necesario, que se iniciaran los trámites oportunos», comenta.



Cuestionado por la negativa inicial de Educación a la construcción del nuevo centro, Muñoz respondió que «también dijeron que no hace diez años y no solo a la construcción sino a realizar el estudio». «En este tiempo han pasado muchas cosas, también en materia urbanística, es verdad que hubo una paralización en Los Royales, pero desde hace tres o cuatro años estamos viendo cómo se está incrementando de nuevo el número de viviendas», explica. El concejal incide en que en la zona hay un «incremento importante de jóvenes y por lo tanto, de niños en edad escolar» por lo que «creo que ya es hora de no despachar este asunto con un portazo y como mínimo, hacer un estudio, porque cualquiera que pasea por el barrio ve que hay un número suficiente de niños para crear esta infraestructura».