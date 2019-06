El PSOE pide que la línea de los pactos «se marque desde Soria»

El PSOE de Soria se mantiene a la espera de comenzar las negociaciones para el futuro de la Diputación provincial. A finales de la semana pasada los socialistas mandaron misivas a todos los partidos que tendrán representación en la institución provincial para iniciar las conversaciones, pero, hasta la fecha, no se han producido reuniones oficiales entre las distintas formaciones. El secretario de Organización del PSOE de Soria, Javier Muñoz, admitió la existencia de charlas «informales». Los socialistas pretenden que en esos encuentros se hable de «propuestas y proyectos» y reclaman que las líneas ‘rojas’ de los pactos se marquen en función de las necesidades de la provincia.



El PSOE es el principal favorito para gobernar la Diputación provincial durante los próximos cuatro años. Con 12 diputados, a tan solo un puñado de votos de la mayoría absoluta, los socialistas tan solo necesitan el apoyo de un partido para poder retener el Gobierno de la institución provincial. El PSOE podría llegar a acuerdos con Ciudadanos –un diputado–, la PPSO –tres diputados– de José Antonio de Miguel (con el que ha mantenido un acuerdo de Gobierno la pasada legislatura, o explorar lo que a priori parece imposible, una entente con el PP–nueve diputados–. Si el PSOE no sella ningún pacto, se abre una vía para que pudiera gobernar el PP que tendría que alcanzar un pacto tanto con la PPSO como con Cs.

«Oficialmente no se han producido reuniones para negociar, sí que hemos tenido contactos informales, pero reuniones donde se pongan sobre la mesa proyectos y medidas no se han mantenido», aseguró ayer Javier Muñoz. El representante socialista, que llevará el peso de las negociaciones, indicó que están a la espera de la «contestación oficial» por parte del resto de partido para marcar un calendario de reuniones.



Con respecto a la posición de Ciudadanos y en vista del rumbo de las negociaciones de la formación naranja con el PP por el Gobierno de la Junta, desde el PSOE confían en que «para Ciudadanos Soria sea prioritario Soria». Por ello, Muñoz reclamó que «las líneas de los posibles pactos se marquen desde Soria». Hay que recordar que la semana pasada el propio Muñoz advirtió a Cs sobre las consecuencias negativas que podría negociar posible acuerdos «en clave nacional». Desde el PSOE recalcan que nos se prestarán a «cambalaches» y que en la negociación sobre la Diputación «lo que importa es Soria y trabajar por y para Soria». «Eso es lo que haremos nosotros, lo que hagan otros...», reflexionó. Muñoz reiteró que Soria «no puede estar esperando a lo que decidan (Francisco) Igea, (Albert) Rivera o incluso (Manuel) Valls –candidato de Cs a la Alcaldía de Barcelona–.



«Nosotros enviamos las cartas a Ciudadanos, PP y PPSO y tendremos conversaciones siempre sobre proyectos», repitió. A pesar de que las negociaciones se iniciarán con los tres partidos, Muñoz reconoció que «a nadie se le escapa» que las diferencias programáticas entre PP y PSOE hacen casi imposible un acuerdo, aunque «nosotros no tenemos líneas rojas». Muñoz recordó que, a nivel nacional, el PP había apelado en muchas ocasiones a la necesidad de «abstenerse» por una cuestión de «estabilidad». «Solo pido que se lo apliquen», indicó. «Nosotros no descartamos a nadie», señaló de nuevo el secretario de Organización del PSOE de Soria. Por último, cuestionado por sí las dudas con Ciudadanos podrían acelerar los encuentros con una formación como la PPSO, Muñoz aseguró que, de momento, no hay fecha para mantener encuentros con ningún grupo político.