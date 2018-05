El PSOE pide un plan específico contra la despoblación de 80 millones

El PSOE considera que el tiempo del debate sobre la problemática de la despoblación ya ha pasado y que es el momento de poner sobre la mesa soluciones a un drama que afecta a buena parte de las provincias españolas. Para ello los socialistas han presentado una moción a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) mediante la que se habilitaría un fondo de 80 millones de euros que se traducirían en ayudas «específicas» para la lucha contra la despoblación en aquellas provincias, como Soria, y comarcas con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.



En el bloque de iniciativas correspondientes al PSOE destaca una enmienda presentada al presupuesto del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con el objetivo de poner en marcha «ayudas específicas para la lucha contra la despoblación en provincias y comarcas con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado». Estas ayudas tendrían una dotación de 80 millones de euros.

En la motivación de la enmienda expuesta por los socialistas, se da cuenta de que «el medio rural español representa alrededor del 90% del territorio y en él viven el 20% de los habitantes del país». El PSOE incide en que ¡la mayor parte de ese territorio rural «se encuentra afectado por la despoblación, un fenómeno que se ha intensificado durante la crisis económica». En la propuesta se cita como factores claves en el incremento del problema demográfico la «escasa vertebración social, la falta de capital y actividades económica y los menores servicios en comparación con el medio urbano».



Desde el PSOE se recuerda que incluso la UE ha reconocido la despoblación como «un grave problema» y advierte que «todavía lo es más cuando no se llega a la densidad de población que se fija en la Unión Europa, de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado a la que no llegan tres provincias españolas como Cuenca, Soria y Teruel». No esconden los socialistas que «este problema también afecta a comarcas enteras de otras provincias».



En este contexto, desde el PSOE se considera que es «inaplazable» el «dotar presupuestariamente medidas concretas para los territorios despoblados de especial atención». En la propuesta también se advierte que previamente «se elaborará un mapa de la despoblación en colaboración con las Comunidades donde se establezcan las provincias y las comarcas que no llegan a los 10 habitantes por kilómetro cuadrado». «El objetivo será aplicar criterios compensadores para el mantenimiento de los servicios básicos en el medio rural y las políticas de creación de empleo vía ayudas de Reindustrialización por despoblación en las mejores condiciones que permita la normativa de fondos europeos».



Los socialistas piden que este fondo «se ampliará en anualidades sucesivas, de forma progresiva» con el objetivo de «atender el conjunto de recomendaciones que la ponencia de estudio sobre despoblación aprobó por unanimidad el Senado y que se publicó en el Boletín de las Cortes en abril de 2015». Hay que recordar que ese documento incluía 15 recomendaciones y que en la ponencia participó el senador del PP por Soria y alcalde de Ólvega, Gerardo Martínez. Entre las recomendaciones se solicitaba que «por las diversas administraciones estatal, autonómica, provincial y local se establezcan las acciones políticas necesarias para garantizar la permanencia de la población en el mundo rural y especialmente de la mujer joven en estos municipios como eje vertebrador y de desarrollo demográfico en el medio rural buscando la conciliación familiar, laboral y social».



Una vez superadas, con resultado positivo para el Gobierno, las enmiendas a la totalidad de los PGE para 2018 en los próximos días comenzarán a debatirse las enmiendas parciales presentadas por los grupos. En total son casi 7.000 las propuestas registradas en el Congreso, según la información que publica la Cámara Baja en su web. Entre dichas iniciativas hay varias que afectan directamente a Soria o, como en el caso de las ayudas contra la despoblación, la provincia sería una de las mayores beneficiarias.



Según pudo saber este medio, está previsto que a finales de esta semana el diputado socialista por Soria, Javier Antón, realice una comparecencia pública donde ofrecerá con detalle el número total de enmiendas presentadas por su partido y aquellas que estén vinculadas a su provincia. En dicha aparición pública se darán datos también sobre la cuantía y la motivación de las iniciativas planteadas.