Suena a advertencia o tal vez supone fijar posturas con vistas a una negociación en los propios municipios o en la propia Diputación Provincial, pero lo cierto es que ni el secretario provincial del PSOE de Soria, Luis Rey, ni la presidenta del PP, Yolanda de Gregorio, descartan un pacto para tumbar a Antonio Pardo (PPSO) de la Alcaldía de El Burgo de Osma, donde con su partido, la PPSO, ha sido la fuerza más votada con 5 concejales, por los 4 de los socialistas y los 2 de los populares.

Por la mañana, Rey ya le había mandado una ‘andanada’ amparándose en la «aritmética parlamentaria», esto es, que quien suma más votos no tiene por qué acabar gobernando, y el propio secretario provincial socialista se metía en el ‘mismo saco’ con respecto a las posibilidades de comandar la institución provincial al no contar con mayoría socialista.

Pardo había reclamado para sí la Alcaldía por ser la fuerza más votada, a pesar de que PP y PSOE sumarían entre ambos más concejales. Preguntado el secretario de los socialistas por un pacto de los que podrían demoninarse ‘contranatura’ entre socialistas y populares, Rey no descartó este extremo, en una clara advertencia a Pardo o a la propia PPSO por la política de pactos, una estrategia de inicio antes de que se reúna hoy la Ejecutiva Provincial. «El Burgo de Osma es el tercer Ayuntamiento en tamaño de la provincia y aspiramos a gobernar», explicó ayer el también presidente en funciones de la institución provincial.

«Hay un régimen parlamentario y es legítimo que gobierne el que tenga más apoyos», prosiguió, «y por nuestra parte no descartamos incluso pactar con el PP».

En parecidos términos se expresó por la tarde la presidenta del PP, Yolanda de Gregorio, sobre la suerte como alcalde del que fuera secretario de los populares y regidor burgense, enrolado en la Plataforma del Pueblo Soriano de José Antonio de Miguel. «Todas las posibilidades están abiertas y nosotros no descartamos tampoco un pacto con el PSOE o que gobierne en minoría».

En este sentido, es como si Rey y De Gregorio se hubieran puesto de acuerdo en el mensaje para llevar la intranquilidad a las filas de la PPSO y al propio Pardo. De Gregorio, sin embargo, negó que hubiera mantenido cualquier conversación con su homólogo socialista.

Y en el transfondo está también el gobierno de la Diputación ya que los socialistas se han quedado a treinta votos de conseguir la mayoría absoluta, de ahí que pretendan también ‘fijar’ a sus rivales ante el inicio de las conversaciones para buscar acuerdos políticos. Ese puñado de votos es el exiguo margen que le ha faltado al PSOE para haberse hecho con la mayoría absoluta en la Diputación. El secretario provincial, Luis Rey, asumió ayer que su partido no alcanzará el broche de oro a cuatro citas electorales en las que ha dominado ampliamente la provincia, si bien apostilló que, aunque remotamente, la posibilidad estará ahí hasta el final, concretamente, cuando la Junta Electoral y la Junta de Zona examinen hoy las papeletas y certifiquen que todo está correcto con respecto al primer escrutinio.

Rey, eso sí, adelantó que su partido había detectado en algunos pueblos pequeños errores entre los datos de las actas y los que finalmente se colgaron en la página web. En cualquier caso, no parece probable que se pueda voltear el resultado, con lo que los socialistas volverán a ser la fuerza más votada, por segundas elecciones consecutivas, pero se verán obligados a gobernar en minoría, con acuerdos puntuales con el resto de fuerzas; a llegar a un acuerdo de legislatura con el único diputado de Ciudadanos o con los tres representantes de la PPSO, como ya sucedió durante el anterior mandato; o en el peor de los casos, perder el Gobierno en caso de que se produjera un pacto a tres bandas PP, PPSO y Ciudadanos.

Así las cosas, PSOE, PP y PPSO se repartirán dos, dos y un diputado cada uno en los partidos judiciales de El Burgo y Almazán, mientras en el de Soria, el PSOE sumaría 8, el PP 5, y la PPSOy Ciudadanos se repartirían uno cada uno. Ese sería el arco de la próxima Corporación Provincial que dejaría a los socialistas con 12 representantes, con 9 al PP, 3 a la PPSO y 1 a Cs.

Ahondando en la política de pactos en otros municipios, Rey adelantó que se tendrán en cuenta varios criterios, entre ellos la propia «autonomía municipal, priorizar acuerdos tanto individuales como globales», e incluso, «acuerdos previos de gobierno entre formaciones». Será la Ejecutiva Provincial la que analice cada caso.

El líder de los socialistas sorianos hizo también un balance de los cuatro procesos electorales registrados en los dos últimos meses, generales, municipales, autonomicas y europeas, para hablar de un «enorme» caudal de votos que ha llevado al PSOE a ganar todas las elecciones en la provincia por número de votos. «Ha sido histórico para el PSOE que ha ido creciendo en votos proceso tras proceso y que por primera vez los ha ganado todo», subrayó. «Son históricos», reitero, «explican un camino ascendente y es la consecuencia de haber tenido la confianza de los ciudadanos de Soria, a los que estamos agradecidos y de lo que se trata ahora es de no defraudar».

«Nos ven más capacitados que a nadie para emprender proyectos», continuó. «Ese es el valor y la seguridad de quienes trabajamos para ello, con insistencia y presión».

En el ámbito municipal, los socialistas gobernarán para unos 58.000 habitantes, un 65% de la población, 54 municipios en total a falta de dirimir el futuro de otros 12 pueblos en cuanto a sus gobernantes. Ysi en 2015 el PSOE superó al PP en 753 votos, cuatro años después la cifra se ha disparado de forma espectacular hasta los 6.060 más, un 12,48% más que explican bien a las claras el retroceso de los populares. «Es una amplísima mayoría que no tiene su reflejo en la Diputación», se lamentó Rey.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Soria, Javier Muñoz, calificó los procesos electorales como «un vuelco importante en Cortes», que ha llevado al PSOE a ser la fuerza más votada en las autonómicas, «un sueño», siete puntos por encima de la media de otras provincias –14 en el caso de algunas–, y a conseguir el tope histórico de tres parlamentarios. La alegría socialista por su contribución a las Cortes de Castilla y León se refleja por el hecho de que ha superado el 40% de los votos, «gracias al trabajo de muchos compañeros en sus rutas por la provincia». La marca del PSOE ha sido de 5.000 votos más que el PP en la provincia.

En este sentido, abogó por un cambio en Castilla y León para aupar a Tudanca a la presidencia de la Junta 32 años después con el permiso de Ciudadanos e Igea. «Debe certificarse un cambio», subrayó.

En cuanto a las Europeas, que prácticamente han pasado de puntillas debido a la importancia de los otros comicios, los socialistas sorianos presumieron de haber dejado la marca en 9 puntos por encima del PP y 17 puntos más de votos que en los anteriores comicios. Fijaron su objetivo en el Europarlamento en luchar contra la despoblación y conseguir que el 5% de los fondos europeos puedan llegar a las zonas despobladas. «Es la apuesta de los socialistas».

Con la capital nuevamente conquistada a base de mayorías absolutas, Almazán, Ágreda y San Esteban como pueblos grandes en los que gobernarán, triunfo en autonómicas sin paliativos con la aportación de tres procuradores y unas Europeas también triunfantes, el panorama del PSOE en la provincia es de dulce, con el único pero de no haber logrado la mayoría absoluta en la Diputación.