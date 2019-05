El PSOE refuerza su mayoría

El socialista Carlos Martínez Mínguez refuerza su mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Soria. Es la tercera consecutiva después de que en los comicios de 2007 accediera a la Alcaldía para gobernar en minoría. Mientras, los populares retroceden en la capital y se quedan con el menor número de concejales de la historia, seis, uno menos que los que lograron en 2015.

Los socialistas logran 12 concejales en un ayuntamiento de 21, uno más que los que consiguieron en los anteriores comicios. No ha habido el previsible desgaste después de estar gobernando durante tres legislaturas seguidas, de forma que Mínguez afronta su cuarto mandato todavía con mayor tranquilidad tras el refrendo de las urnas a su gestión. El mérito es plenamente de los socialistas, ya que logran un importen aumento de votos, al pasar de los 8.654 de 2015 a los 9.310 de ayer, lo que en términos relativos supone pasar de casi el 47% de los votos a casi el 50%.

No obstante, la fragmentación del voto de la derecha también ha beneficiado al regidor socialista. La candidata del PP, Yolanda de Gregorio, que también es la presidenta del partido en la provincia, no ha logrado parar el declive de su partido después de renovar totalmente la candidatura, en la que no dejó ni un solo concejal de la etapa anterior.

De Gregorio, que llegó a la Presidencia del PP después de la dimisión de Marimar Angulo, quien había arrasado en el congreso provincial, verá agravada su crisis de legitimidad, cuestionada casi desde el principio por no haber sido elegida por los militantes y ahora con una clara derrota en las urnas. Los populares obtuvieron 5.352 votos en 2015, el 29%, y ayer se quedaron en 4.353, poco más del 23%.

El candidato de Ciudadanos, Jesús de Lózar, es otro de los rostros sonrientes de la noche electoral, ya que consigue dos concejales, uno más que en 2015. No obstante, en número y porcentaje de votos se mantiene casi en cifras idénticas a las de hace cuatros años.

Las expectativas generadas en su día por Vox, que comenzaron a desinflarse después de las generales, se han quedado en nada en la capital soriana. Los de Abascal, liderados en la capital de Soria por Álvaro Martínez Pena, se quedan muy lejos del concejal, ya que con 736 votos se quedan en el 3,91%. El resultado es similar al de la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO), integrada en la provincia varios ex altos cargos populares. La PPSO obtuvo ayer 660 votos, el 3,51%. En cualquier caso, las dos formaciones son las responsables del torpedo que ha dado en la línea de flotación del PP, ya que suman casi 1.400 votos, de los que 1.000 se los han quitado a los populares.

La división entre las formaciones a la izquierda del PSOE se resuelve a favor de Podemos, que no tenía representación en el Ayuntamiento. Su marca blanca en 2015, Sorianos, tenía un concejal en la anterior legislatura e Izquierda Unida otro. Estas dos últimas formaciones se unieron en Soria en Común para estas elecciones y el resultado es que han perdido los dos concejales que sumaban. Mientras, Podemos logra entrar en el Ayuntamiento con un concejal gracias a sus 1.160 votos, el 6,17%, frente al 3,94% de Soria en Común.

En definitiva, los socialistas refuerzan su poder en la capital, un triunfo que se ve acompañado por otro también histórico en las elecciones a Cortes, donde la listas socialista liderada por Virginia Barcones logra tres procuradores frente a los dos del Partido Popular.