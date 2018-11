El PSOE renuncia a modificar el proyecto de la Soria-Torralba

El proyecto para modernizar la línea férrea Soria–Torralba no sufrirá excesivas modificaciones tras seis años paralizado. Los planes que comenzaron a ejecutarse en 2011 y fueron paralizados en 2012 al cambiar el signo del Gobierno se mantendrán en términos similares para evitar dilaciones. Y es que queda pendiente una inversión de 20 millones de euros y la idea es actualizar lo planteado, más que comenzar una nueva tramitación que alargue el bloqueo.

Así lo confirmaron ayer tanto el diputado por el PSOE de Soria, Javier Antón, como el secretario general del partido en la provincia, Luis Rey. En la última reunión, lo que nos comentó la presidenta de Adif ( Isabel Pardo de Vera) es que van a empezar ya a actualizar el proyecto de Adif. Necesita una revisión. Vamos a estar muy pendientes de cómo lo replantean y de que sea lo más rápido posible» después de que en abril de 2012, cuando apenas se había avanzado en la mejora para reducir el tiempo de viaje, el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy rescindiese los contratos teniendo además que pagar una compensación a la empresa.

Desde el equipo socialista aseveraron que la responsable de Adif «llegó a hablar del mes de abril aproximadamente para tener actualizado el proyecto». Antón señaló que «la obra ya discurre por terrenos propios del Adif no hace falta impacto ambiental» y Rey confirmó que «de hecho ese fue el debate también», el de no caer en nuevos trámites que demoren.

«Quitar algunos radios de curva», algo en lo que «insistimos en la reunión, llevaría hacer una declaración de impacto ambiental. Vamos a medir hasta donde se puede mejorar la línea sin tener que ir a un trámite de declaración de impacto ambiental, que eso sí que nos llevaría muchos más meses».

Rey insistió en que hay un «objetivo y compromiso» por parte de Pardo de Vera. «Lo triste de esto es que hay que actualizar un proyecto que se dejó en un cajón» y del que durante más de seis años no se ha tenido noticia, mientras que Antón aseveró que «nos costó 800.000 euros renunciar al mismo» para poder rescindir el contrato.

Por su parte el senador socialista por Soria, Jesús Manuel Alonso, consideró que en el plano ferroviario «nos hemos encontrado una situación tremendamente caótica» al acceder al Gobierno. «Sin embargo ya hemos obtenido un compromiso firme del Adif que es la mejora del tramo donde había reducción de velocidad en el kilómetro 63 y 91. Se están ejecutando ya actuaciones para que se suprima la reducción de velocidad».

Respecto a la inyección de 20 millones de euros para mejorar la línea y por ende reducir los tiempos de viaje, confirmó que además de beneficiar a la línea Soria–Torralba puede llegar «incluso algún tramo de Arcos de Jalón. Eso va a permitir que en el futuro se pueda obtener una mejora del servicio e incluso de la frecuencia de los trenes».

En lo relativo a la empresa que presta el servicio, «nos hemos encontrado con que había problemas con los trenes, con las series 594, 598 y 599. Esos trenes son muy obsoletos y Renfe no había comprado trenes en años. No existía hasta la fecha la posibilidad de una reparación eficaz porque no había personal con capacidad para reparar este tipo de trenes. Se ha puesto en marcha también la contratación para este tipo de reparación».

Por último, Alonso aludió al Plan Nacional de Transporte, donde se analizará el «tren de Soria a Castejón para mercancías en principio. Va a ser sometida a estudio su viabilidad y no se descarta que en el futuro se aprobase la reapertura de la vía. Entendemos que es una infraestructura fundamental» para Valcorba o el este provincial.

Respecto a otras infraestructuras, en el caso de la A–15 entre Soria y Tudela «en reuniones con el Ministerio de Fomento e incluso con el propio ministro hemos obtenido un compromiso de aceleración al máximo de todos los tramos. Se están encargando de la adecuación de los distintos proyectos a la declaración de impacto ambiental».

Al no tener un proyecto no se puede adjudicar al obra civil. «Tal como está la situación, ni siquiera el tramo de Ágreda–Matalebreras, que tenía una partida presupuestaria de 10 millones de euros, podría ejecutarse en este momento porque carece de proyecto. Esperamos que pueda ejecutarse en 2019», afirmó Alonso. «Incluso el tramo de Los Rábanos–Fuensauco, cuyo proyecto fue aprobado el 26 de octubre de 2010, se dejó caducar y en este momento se está adaptando a la normativa vigente».

DOS TRAMOS DE LA A-11 PARA "PRINCIPIOS" DE 2019

El PP planteó que sería para este año, el PSOE lo pospuso a 2019 y ahora los socialistas se reiteran en esta fecha, pero confiando en que sea al inicio. Dos tramos de la A–11 soriana entrarán en servicio en cuestión de meses, aunque todavía no se concreta cuántos. La Mallona–Venta Nueva y Santiuste–El Burgo son las obras más avanzadas para poder abrir.

El senador socialista Jesús Manuel Alonso se congratulo de que la A–11 «no va a morir en la provincia, sino que también se van a poner en marcha en breve los tramos de Burgos y de Valladolid». Respecto a los avances, «de Mallona a Venta Nueva prácticamente está ejecutado al 71,42%. En el tramo de Venta Nueva–Santiuste tiene una ejecución al 41,49%». También «el tramo del Santiuste-Variante de El Burgo de Osma tiene una ejecución del 88,61%. Tanto este como el primer tramo están previsto acabarlos en breve. Dependerá de las condiciones climatológicas cuándo se pueda echar la capa de asfaltado. Lo normal es que estos tramos estén concluidos a principios de 2019».

El Variante de El Burgo–San Esteban, parado otrora por el concurso de la empresa, «está en marcha y que tiene ejecutado ya el 23,11%. Otro tramo a mitad de su recorrido es el de San Esteban de Gormaz a Langa de Duero, con unas ejecución del 51,79%. Está más atrasado el de la variante de Langa de Duero a la variante de Aranda de Duero» al 4,51% «pero ya puesto en marcha con los trámites oportunos para que se acelere».