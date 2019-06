El público muestra el brío del mundo taurino en el encierro

Del coso a subir la calle Valonsadero y vuelta a la plaza tras un descanso. Carreras, calor y mucho público ayer en la cita de la Asociación Soriana de Encierros, fiesta social que pone en valor el mundo del toro y de los festejos populares. Tercer año consecutivo con un encierro que muestra el vigor del mundo taurino, con mucha gente joven y familias contemplando el recorrido y muchos corredores en el asfalto, más allá de las protectoras vallas. «La verdad es que va muy bien, la respuesta de la gente siempre ha sido muy buena y, si Dios quiere, tiene vida, tiene larga vida», comentó por parte de la organización Diego Altelarrea.



Cuatro reses de la ganadería de Toropasión, acompañadas de bueyes, dieron una docena de pasadas, entre idas y vueltas, al pequeño circuito urbano. Un número de carreras que «nunca lo puedes planear, pero viendo que los animales iban muy bien, que no eran peligrosos, que no daban peligro y los corredores estábamos disfrutando porque se dejaban correr, o sea, que era una maravilla, hemos alargado un poquito más el tema», indicó Altelarrea al finalizar el encierro pasadas las 11.00 horas. Es la tercera vez que llegan a Soria las reses de Rincón de Soto, «porque tenemos amistad» con la ganadería «y los animales funcionan bien y de momento seguiremos con ellos». El inicio de la jornada, sin incidentes reseñables. «Nada, las típicas caídas de aglomeración, de que vas corriendo, te caes, te tropiezas, pero no ha habido ningún problema, todo muy bien», refirió.



El encierro arrancó la jornada de convivencia de la Asociación Soriana de Encierros, que siguió con carretones infantiles, almuerzo, vermú con charanga, hinchables infantiles y comida. El evento no tiene nada que ver con San Juan, aunque entre sus características y la proximidad de las fiestas es inevitable la reminiscencia. «Es una jornada de convivencia nuestra, de nuestra Asociación y es nuestro día», señaló Altelarrea. La intención es que el encierro siga celebrándose en el fin de semana previo a La Saca. Básicamente por la ventaja de contar con el vallado ya instalado para la traída y «por facilitar también al Ayuntamiento».



Entre el público, juventud, algo que no sorprende a la organización. «El festejo popular lleva mucha gente joven, llama más, digamos» y «hay mucha afición que se ve en las calles, en las talanqueras y todo, estamos encantados en este aspecto».



En cualquier caso, se aprecia la salud del mundo taurino en Soria. «Ahí están las pruebas, nuestro encierro es el tercer año y cada vez va teniendo más éxito y si Dios quiere repetirá muchos años más, pero porque tenemos el apoyo de gran parte de la población», explicó el representante de la Asociación sobre un encierro cuyo éxito «quiere decir que hay afición y que esto», la esfera taurina, «está vivo». La entidad cuenta con 300 socios, aproximadamente y ahora empieza la temporada fuerte de encierros, de «hacer kilómetros, carretera y a disfrutar». Tras San Juan, San Fermín, Tudela, San Sebastián de los Reyes para los aficionados sorianos a los encierros, y «muchas ferias» en un recorrido por España que ya habían comenzado en febrero el Ciudad Rodrigo y en mayo en Tudela.