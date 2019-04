Ya lo dijo en su día y sus declaraciones levantaron una importante polvareda en el resto de la Comunidad autónoma, y ayer el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, lo volvió a repetir, aunque fue menos directo. Preguntado por el problema de la despoblación, Puente dijo que Valladolid «es el único polo de atracción (de población) que puede existir en la Comunidad autónoma», dicho esto como posibilidad, no como una interpretación excluyente. Y en este contexto insistió en la necesidad de enfocar bien las inversiones, unas afirmaciones que amenazan con reavivar el debate territorial cuando hay dos campañas electorales a las puertas: la de la generales y autonómicas y la de las municipales.

El pasado mes de enero, el alcalde ya destapó la caja de los truenos cuando dijo que «Castilla y León debería apostar más por Valladolid». Las críticas no se hicieron esperar, con el alcalde de León, Antonio Silván, a la cabeza, aunque también el candidato del PSOE a la alcaldía de la capital leonesa, José Antonio Diez, arremetió con dureza contra Puente e incluso llegó a pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le cesara como portavoz de la Ejecutiva Federal.

En sus declaraciones de ayer antes de visitar el centro de educación especial ‘El Corro’, en el barrio de Pajarillos, vino a decir lo mismo, pero de otra manera. Fue, en términos cinematográficos, un ‘remake’ y está por ver si también se repiten las consecuencias.

Al hilo de la protesta de este fin de semana en Madrid contra la despoblación del medio rural, el regidor vallisoletano recordó que Castilla y León perdió 150.000 habitantes en las últimas décadas, el equivalente a los habitantes de la provincia de Segovia, y consideró necesaria «una reflexión» sobre el destino de las inversiones para ver «si están focalizadas y dirigidas o se están desperdigando y desperdiciando». Yremató la reflexión con una llamada a realizar «apuestas estratégicas en aquellos lugares en los que se puede generar una dinámica de atracción de la población». Es decir, blanco y en botella: Valladolid tiene que estar en esa apuesta estratégica.

De hecho Puente recordó que ya hizo esta misma reflexión, en alusión a las palabras del pasado mes de enero, y se mostró confiado en que «algún día, alguien se dé cuenta» de que es el camino a seguir.

El alcalde admitió que la capital perdió 35.000 habitantes en los últimos 25 años, pero añadió - y aquí está el matiz que lleva a Puente a concluir que Valladolid es un polo de atracción poblacional- que «es mucho más lo que ha ganado el entorno». Yprosiguió con su reflexión para añadir que si «se conciben las realidades urbanas como realidades metropolitanas no se puede decir que Valladolid haya perdido población, la ha ganado».

Pero advirtió de que el fenómeno de la despoblación es un «proceso imparable», generalizado «en el mundo occidental», no sólo en España, y que se explica por ser el hombre «una animal urbano», que busca «buenos hospitales, buenos servicios, espacios de ocio».

Como contrapartida, señaló el impacto que este vaciamiento del medio rural tiene para la conservación del entorno natural y propuso, para intentar paliar los efectos, ya que no frenar, dotara « de servicios» que contribuyan a mantener población en los pueblos.

La primera respuesta a las palabras de Puente llegó del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento y fue para pedirle que «si de verdad piensa lo que ha dicho sobre Valladolid como único polo de atracción de población, está tardando en pedir al presidente del Gobierno que le apruebe, en uno de sus viernes electorales, la inversión del soterramiento en la ciudad».

Para los ‘populares’ los comentarios del regidor son un «nuevo exabrupto en su intención de llamar la atención de los vecinos» y preguntan «si su candidato regional, Tudanca, piensa lo mismo que Puente y si no es así, cuándo va a poner freno al alcalde de la nada y charlatán de Valladolid».

El PP ve «peligrosos» los comentarios de Puente al considerar que «si esa forma de pensar se traslada más arriba, a Madrid, los de la capital de España podrían pensar lo mismo y dejar a Valladolid sin inversiones».

En una nota informativa, el Grupo Municipal Popular añade que las «salidas de tono» de Puente son cada vez más habituales «y empiezan a ser conocidas por todos los españoles» .

Yconcluye con una crítica a lo que consideran su «obsesivo afán de protagonismo», capaz, afirman «de jorobar a su candidato regional con tal de aparecer en los medios de comunicación. Da igual que sea protestando por el VAR en el fútbol o poniendo un precio astronómico al caché de una cantante. A Puente le puede la boca y Tudanca le debería pedir cuanto antes que se calle, antes de que quien tenga que hacerlo sea Ferraz».

El centro de educación especial ‘El corro’ se amplía con 6 aulas

El centro de educación especial ‘El Corro’, en el barrio de Pajarillos cuenta con seis nuevas aulas para atender a los 47 niños y jóvenes con autismo, con edades entre 3 y 21 años, que reciben atención en sus instalaciones. El nuevo espacio está en la parte superior del edificio, ubicado en la calle Villabáñez, y es una cesión del Ayuntamiento a la Asociación Autismo Valladolid, que se plasmará en la firma de un convenio. La concejala de Educación, Victoria Soto, explicó que el acuerdo conlleva aportaciones tanto del Ayuntamiento como de la propia organización. La presidenta de la Asociación Autismo Valladolid, María Concepción Galván, explicó que las seis nuevas aulas eran demasiado espaciosas y han tenido que dividirse y añadió que las personas con autismo requieren de una atención «muy especializada y muy individualizada». Es por esto que en las aulas no puede haber más de cinco niños, que son atendidos por un profesor titular y una persona de apoyo. El alcalde, Óscar Puente, recordó que este tipo de atención no es competencia del Ayuntamiento, sino de la Comunidad autónoma pero al ser la administración más próxima al ciudadano «se busca dar prestar ayuda y echar una mano en realidades en las que en teoría no deberían intervenir».