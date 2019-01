El alcalde de Soria, Carlos Martínez, quiso evitar ayer cualquier polémica con su compañero de partido, el alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Óscar Puente, a cuenta de las manifestaciones vertidas por este la semana pasada en la que instaba a centralizar las inversiones en Valladolid como fórmula para combatir la despoblación. «No voy a alimentar polémicas», advirtió en varias ocasiones, aunque no dudó tampoco en expresar su posición contraria a las palabras del regidor de Valladolid. Martínez sí se mostró sorprendido por la intención del PPde presentar mociones en los ayuntamientos para solicitar un reparto equitativo de las inversiones. «Creo que lo que se dice hace daño, pero lo que se hace, más todavía, y el PP lleva castigándonos con ese discurso en los presupuestos de la Comunidad toda la vida», destacó.



El alcalde de Soria aseguró que «lógicamente» no puede estar «más en disconformidad» con las palabras pronunciadas por Puente «por lo absurdo» y porque «opino radicalmente en contra de todo ello». En este sentido ahondó en que «si aplicamos esa teoría, lo que hoy le pasa a Soria mañana le pasará a Valladolid y a Castilla y León, si invertimos solo en Madrid haremos una Ciudad-Estado magnífica y todo lo demás será periferia y suburbio».



El máximo responsable del Consistorio soriano y exsecretario general del PSOE de Soria reiteró su voluntad de «no alimentar más» la polémica surgida a tras las declaraciones del alcalde de Valladolid aunque sí comentó que «cada uno se retrata con sus manifestaciones». Martínez volvía a dejar claro su «oposición más frontal» a las palabras de Puente, pero advirtió que «eso no significa que yo tenga que ser el látigo contra un compañero de partido que se equivoca».



«He escuchado que el PP plantea llevar mociones a los plenos municipales y creo que lo que se dice hace daño, pero lo que se hace, todavía más y el PP lleva castigándonos con ese mismo discurso en los presupuestos de la comunidad toda la puñetera vida», remarcó. «Si digo algo, lo digo en contra de quién nos hace daño, no contra quién nos dice ciertas cuestiones», aseguró añadiendo que «ahí es donde radica el mayor de los males». «Cuando llega el Fondo de Compensación Interterritorial y nos dan el 0,36% el PP aplaude y cuando un socialista hace manifestaciones poco acertadas hay que lapidar a ese hombre», lamentó. Por último, el alcalde de Soria indicó que «no voy a entrar, no he tenido oportunidad de hablar con él, pero sabe lo que pensamos todos los socialistas de Castilla y León, no voy a pegarme con un compañero por unas manifestaciones absurdas».