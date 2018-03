La puja económica para el hospital se sabrá en 2 meses

La Junta de Castilla y León trabaja ya en la valoración de las ofertas técnicas presentadas por la decena de empresas que concurren a la licitación para hacerse cargo de las obras de ampliación y reforma del Hospital Santa Bárbara de Soria. Será aproximadamente en el plazo de dos meses cuando se prevé que concluya esa fase, dando vía libre a la apertura de las ofertas económicas, una fase que no se produce hasta que no existe conclusión sobre las características técnicas que han recogido las diez compañías en sus plicas.

De este modo, en un par de meses podrían conocerse ya las propuestas monetarias para la adjudicación de las obras, un aspecto que conlleva la máxima puntuación en lo que concierne a los criterios evaluables de la concesión. El presupuesto de licitación es de 35, 3 millones de euros, por lo que cualquier baja, siempre que no sea temeraria, será valorada por la Junta de Castilla y León para adoptar la decisión.

Si se cumplen los plazos estimados, es posible que en torno al verano pudieran comenzar las obras, puesto que después de la adjudicación lo estipulado es que pase un mes para el acta de replanteo. Una vez iniciados los trabajos, el plazo de ejecución previsto en el pliego fija 48 meses para concluir las obras de reforma y ampliación.

Tal y como publicó ayer HERALDO-DIARIO DE SORIA, las empresas que han mostrado su interés en ejecutar la obra, las grandes compañías constructoras españolas, son Ferrovial Agroman, SA y Sacyr Infraestructuras, SA, además de otras ocho uniones temporales de empresas, UTE, como las formadas por Acciona Construcción, SA-Constructora Peache, SAU; la UTE Acor, SLU-Copisa Constructora Pirenaica, SA; UTE Constructora San José, SA-Norforest, SL-Obras Hergón, SAU; UTE-Eurofinsa, SA-Jiménez y Carmona, SA; UTE FCC Construcción, SA-FCC I e Infraestructuras Energéticas, SAU; UTE Obrascón Huarte Laín, SA-Construcciones y Obras Llorente, SAU; UTE Ortiz Construcciones y Proyectos, SA-Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce, SLU, así como la UTE Vías y Construcciones, SA-Zarzuela Empresa Constructura, SA. Únicamente una de ellas es soriana, Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce, SLU, que concurre en unión temporal con una firma madrileña.

La segunda fase del hospital se retoma después de que el primer contrato para ejecutar la reforma del centro hospitalario se rescindiera en 2012, justo un año más tarde de la conclusión de la primera fase, según un proyecto que arrastraba de 2002. Ha sido necesario realizar un nuevo plan funcional para adaptarse a las normativas y condiciones actuales.

Este plan funcional prevé que el centro cuente con 297 camas hospitalarias, de las que 62 estarán en habitaciones individuales, así como 102 consultas externas de diferentes especialidades asistenciales, lo que supone un aumento del número de consultas desde las cerca de 70 actuales.

La primera intervención de este proyecto se centrará en la ampliación del edificio con una construcción anexa, la intervención para ejecutar el área ambulatoria de salud mental, sótano con aparcamiento y almacenes y la prolongación de la galería de instalaciones hasta la actual ala sur del hospital. Posteriormente se acometerán las reformas de las alas este y sur del centro hospitalario. Por último se intervendrá en el acceso y la admisión con la cafetería y zonas adyacentes.