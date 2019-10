«Queremos soluciones reales en forma de presupuestos»

Soria paró. Y El Burgo, y Arcos, y Guijosa, y Cubo de la Solana, y Quintana Redonda, y el Club Deportivo Numancia, y dos sorianos que estaban en la plaza España de Sevilla, y tres sorianas en su puesto de trabajo en Badalona, y... El llamamiento de la Coordinadora de la España Vaciada y de Soria Ya para realizar una pequeña huelga de cinco minutos fue un éxito.

Desde la plataforma, Carlos Vallejo afirmó que «lo que queremos es buscar soluciones reales, eficaces, en forma de prespuestos y en forma de este Pacto de Estado que estamos reivindicando». Por ello vio motivos para estar «satisfechos por la repercusión que ha tenido» el parón, convocado en 23 provincias pero con Soria y Teruel como señeras.

La dispersión, la cantidad de núcleos de población (513) y de lugares de trabajo hicieron imposible ofrecer una cifra. Sólo en la plaza Mayor de Soria hubo medio millar de personas, pero en empresas, como en industrias y pequeños negocios también se paró. Los trabajadores de FOES, la Cámara de Comercio, Cartonajes Izquierdo, Huf, el hospital de Santa Bárbara, el centro de Salud de La Milagrosa o este propio medio pararon. El seguimiento fue muy elevado. «El seguimiento es Soria ha sido bueno. Hay que tener en cuenta que la gente está trabajando y ahora nos llegarán fotos de lugares de trabajo que nos han confirmado que harían el paro», como así fue.

Todo ello, para recordar una vez más que la España Vaciada –capital, Soria– existe y no se rinde. «Llevamos una temporada sin parar, bien sea por reivindicaciones propias de la plataforma o por reivindicaciones de la Coordinadora de la España Vaciada. Es un problema muy grave y no podemos dejar que esto pare. Tenemos que seguir insistiendo haya o no Gobiernos, porque el problema sigue ahí. En cuanto haya Gobierno, tiene que estar pendiente de nosotros porque lo venimos reclamando» de forma clara e insistente.

Donde no se verá a Soria Ya es en las urnas. «Lo hemos sopesado preo creíamos que no era el momento ahora,lo cual no quiere decir que lo descartemos de cara a futuras elecciones». la concurrencia de Teruel Existe «nos sirve de termómetro».

No obstante Vallejo explicó que «es un ejemplo pero no es lo mismo Teruel que Soria. En Teruel se reparten tres diputados, es más fácil llegar a ese tercer diputado que al segundo aquí en Soria. Lo miraremos con esperanza porque Teruel Existe es una plataforma hermana» y «si entran en el Gobierno tendrán en cuenta nuestra reivindicaciones». Salga quien salga, el deseo es «que lleguen cuanto antes a gobernar porque necesitamos que haya medidas urgentes».

En la lectura del manifiesto, dirigido a «Gobierno de España, Gobierno de la Junta y Castilla y León, instituciones públicas y agentes sociales de la provincia de Soria», se reforzó la exigencia de un apcto de estado y de dejar atrás «las buenas intenciones, de las promesas vanas, de las acciones que sólo viven en el papel» frente a «presupuestos».

«Paramos para no parar», advirtió Soria Ya. «Nuestras son las palabras del poeta Antonio Machado: ‘nosotros somos la voz de la España de la rabia y de la idea’. Somos la rabia serena de una España vaciada, que se desangra ante el olvido y la indiferencia de quienes debieran ser sus principales valedores. Pero somos también la idea de una España vital, fundamental, de alma inconformista y brava que, harta de promesas incumplidas, pide la palabra y quiere ser escuchada». En resumen, Soria no se rinde.