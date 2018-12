El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ofreció ayer su apoyo a las explotaciones porcinas como generadoras de actividad en el medio rural y creadoras de un empleo necesario para asentar habitantes y luchar contra la despoblación. Realizó estas declaraciones en el marco de la gala de Asaja, a la que asistió para recibir el premio Espiga, mientras que el Tizón recayó «en las asociaciones contrarias a la instalación de granjas de ganado porcino Por una Soria Verde y Fueros de Andaluz, aunque también hay municipios como Golmayo que pone los medios para que en su término no se instalen. Consideramos que se están excediendo en sus funciones», según indicó el presidente provincial del sindicato agrario.

Suárez-Quiñones destacó que existe una representación importante en esta materia en Castilla y León, «comunidad paradigmática en este tipo de explotaciones que generan mucha actividad económica y empleo en el medio rural, donde no se puede vivir de fabricar aviones, hay que tener actividades que sean propias, con los recursos existentes en el medio rural». No obstante, matizó que esta actividad debe compatibilizarse «con la sostenibilidad, el medio ambiente y el cumplimiento de las normas que disciplinan otros bienes jurídicos que también hay que proteger». Se refirió igualmente a los trámites de la explotación porcina que ha solicitado su instalación en el término municipal de Cidones y aseguró que aún se encuentra en trámite de autorización ambiental y que es la Comisión Territorial de Urbanismo y Medio Ambiente de Soria la que debe pronunciarse «conforme al cumplimiento de las normas», puntualizó. Éstas, dijo, son muy claras en materia medioambiental, «todos tenemos que cumplirlas y es una actividad empresarial más que pasará el plácet o no, dependiendo de los inconvenientes que tenga desde el punto de vista de la normativa ambiental o urbanística si es que hay alguno». Manifestó que en ningún caso se ha producido una avalancha de solicitudes de explotaciones, «son peticiones que están dentro de lo que es ordinario», apuntó.

En ese mismo sentido señaló que la despoblación implica trabajar en las actividades que generan capacidad económica y asentamiento en el medio rural, «y si hay un sector que genera eso es el agrícola y ganadero», recalcó, «un sector que siempre está rodeado de elementos negativos y sombras, cuando no es la leche es la remolacha, cuando no, normativas que limitan determinados aspectos de su actividad. Lo que la Junta hace es trabajar a favor de esa actividad», sentenció, agradeciendo el premio Espiga entregado por Asaja, una organización «también crítica con la Junta cuando es necesario pero en permanente diálogo aunque no sea todo lo que ellos plantean pero sí todo lo que nosotros podemos dar», comentó el consejero.

Por su parte, tanto el presidente de Asaja Soria, Carmelo Gómez, como el de Castilla y León, Donaciano Dujo, hicieron una contundente defensa de las explotaciones porcinas «No podemos decir que Soria desaparece y que vengan los de fuera a decirnos que las iniciativas de generación de riqueza que se quieren poner en marcha no pueden hacerlo», afirmó Dujo. «Les admitimos, les damos nuestro territorio, lo que haya, pero tienen que venir a reconocer lo que hacemos. El medio rural lo mantenemos quienes estamos en él día a día, y pedimos sensatez y que la gente que viene de fuera, de visita, que lo reconozca», manifestó. Recordó que en Castilla y León existen cuatro millones de cerdos, que repartidos entre su territorio da una media de 40 cerdos por kilómetro cuadrado, lo que comparó con los ocho millones de cerdos tanto en Aragón como en Cataluña. En la primera existen 166 cerdos por kilómetro cuadrado y 240 en la segunda. «Tenemos sitio para que los ganaderos implanten explotaciones generando empleo, riqueza, sin crear perjuicios».

Gómez incidió en el asunto al afirmar:«En nuestros pueblos no podemos poner supermercados y estar esperando a que venga alguien a comprar, tenemos que buscarnos la vida y poner unas actividades acordes al medio ambiente y que podamos hacer nosotros. No vamos a ponernos a hacer aviones, qué más quisiéramos que viniera una fábrica de aviones a Soria, que ya veríamos quién contaminaba más si los aviones o los cerdos», ironizó.

El reconocimiento recogido Suárez-Quiñones llega por el apoyo de las políticas de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a los intereses del sector agrario, como son, entre otras, la mejora de las compensaciones de los daños causados por el lobo en el sur del Duero donde el lobo no se puede cazar y «la ganadería está sufriendo unas mermas muy importantes».

En ese sentido, el consejero hizo defensa de la actividad cinegética y recordó que la Junta determina el nivel máximo de caza para mantener la sostenibilidad de las especies, «pero son los cazadores y los titulares de los espacios cinegéticos los que tienen que hacer efectiva la venta o la gestión de esa caza», en referencia al cumplimiento de los planes cinegéticos. «El hecho de que no se completen determinados cupos no quiere decir que no funcione, es que la caza es lo que es, hay la afición que hay y el mundo de caza que hay. Hay que tratar de generar ilusión en que la caza es una actividad socioeconómicamente muy relevante en Castilla y León y también desde el punto de vista deportivo, por lo que hay que mantenerla», recalcó, matizando que «la Junta la regula para que sea sostenible, no es algo incontrolado que pueda hacer cualquiera en cualquier momento».

Los cupos determinan cuál es la sostenibilidad de las distintas especies y en ese sentido, es en aquellas con un crecimiento más desordenado donde la Junta facilita «enormemente la actividad cinegética para que sirva de control». «Todos estamos haciendo nuestra labor y lo que hace falta es que determinados grupos ecologistas, yo diría integristas, al margen de cualquier racionabilidad y por lo tanto en contra de los intereses de Castilla y León no impidan que esta actividad siga adelante», concluyó, refiriéndose igualmente a «elementos negativos alrededor de este problema como las declaraciones de alguna ministra».