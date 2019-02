El convenio entre Soria, Los Rábanos, Acuaes y la Junta de Castilla y León para la construcción de la nueva depuradora de Soria mantiene la incertidumbre sobre su futuro inmediato. El acuerdo, que debe servir para desbloquear el inicio de las obras, fue aprobado la semana pasada por el Ayuntamiento de Soria pero otra de las partes implicadas, el Ayuntamiento de Los Rábanos, está inmerso en una negociación con Acuaes para introducir ciertas modificaciones. Independientemente de que Acuaes acepte o no las peticiones de Los Rábanos, el Ayuntamiento que preside Gustavo Martínez, no tiene previsto someter el acuerdo al Pleno hasta el próximo viernes, 1 de marzo.



El escenario es realmente complejo desde el punto de vista administrativo porque el voto de Los Rábanos condiciona el futuro convenio. Si Acuaes acepta los cambios propuestos, todo apunta a que el convenio se aprobará el viernes en Los Rábanos. En esa situación, hay dudas sobre la corrección del paso dado por Soria una semana antes ya que habría un convenio con un texto diferente al aprobado por el Pleno de la capital. En este caso, lo más probable es que Soria tuviera que aprobar de nuevo el convenio o, al menos, adoptar un acuerdo mediante el que aceptara esas modificaciones. Además, hay que tener en cuenta que el convenio también debe ser ratificado por Acuaes –en su consejo de administración– una vez tenga el visto bueno de todas las partes implicadas. Según confirmaron desde Acuaes, esta semana se producirá un consejo de administración, pero el problema es que el Pleno de Los Rábanos será posterior a esa reunión.



Un segundo escenario se produciría si Acuaes no aceptara las propuestas de Los Rábanos. El alcalde, Gustavo Martínez, dejó claro ayer que no está dispuesto a aprobar el convenio con su actual redacción. El regidor asegura que dará libertad de voto a sus concejales en el Pleno ya que «esto es un Ayuntamiento de pueblo», pero la configuración del Pleno, con cinco concejales del PP y dos del PSOE, hace previsible que si no hay cambios en el texto, el convenio sea rechazado. En principio, tal y como está el proyecto ahora mismo, sin el voto afirmativo de Los Rábanos el convenio quedaría en punto muerto.



Ante esta situación podría abrirse un tercer escenario, que Los Rábanos saliera del proyecto. Acuaes ya planteó esa posibilidad a Gustavo Martínez, pero la propuesta fue rechazada. Cabría la posibilidad de que se dejara de lado a Los Rábanos del proyecto, pero en este caso sería necesario aprobar un nuevo convenio en el que ya no figurara el citado municipio. Además, también esa posibilidad debería contar con el visto bueno de la Junta, socio indispensable para la financiación del proyecto. Hay que recordar que Los Rábanos no participa económicamente en el convenio ya que su parte de financiación la asume la Junta. Sin embargo, sí es importante resaltar que la depuradora se pretende instalar en terrenos del municipio.



«Precipitado»



Desde el Ayuntamiento de Los Rábanos, gobernado por el PP, consideran que la decisión de Soria de aprobar el convenio –con el voto del PSOE y del PP– fue «precipitada» y que debería haber esperado a que todas las instituciones participantes dieran su visto bueno al texto. «Hubiese sido lo lógico», subrayó. «Ahora hay muchas prisas», lamentó el alcalde de Los Rábanos, Gustavo Martínez.



El regidor explicó que en los últimos días ha mantenido un intenso intercambio de correos con Acuaes con el objetivo de que el convenio recoja las pretensiones de Los Rábanos. Martínez no quiso desvelar cuáles eran esas peticiones, pero sí advirtió que pretenden introducirlas para «salvaguardar» los intereses del municipio que gobierna. «Los últimos correos los he mandado esta mañana y estoy esperando la respuesta», aseguró. Martínez aseguró que no son cuestiones «importantes» desde el punto de vista jurídico, pero «cambian el convenio». «Sobre Soria no tiene afección», advierte.



En el marco de la negociación con Acuaes, Martínez aseguró que estaba dispuesto a haber adelantado el Pleno para el martes 27 o para la jornada de hoy. «Incluso podríamos haber convocado una sesión extraordinaria, pero no han aceptado nuestras peticiones de momento», explicó. El regidor lamenta que los retrasos en la aprobación del convenio puedan provocar que el inicio de las obras sea todavía una incógnita. «Lo normal, y asi se hace en todos los convenios, es que esta negociación se tenía que haber realizado antes y que el acuerdo se llevara a los plenos una vez que todas las partes estuviésemos de acuerdo», relató.



Martínez también quiso contestar al alcalde de Soria, Carlos Martínez, que en el pleno de aprobación del convenio esgrimió un documento de Los Rábanos explicando que era un acuerdo del municipio para adherirse al proyecto. «Lo que hicimos en febrero es mostrar nuestra aprobación a las condiciones que nos propuso la Junta, es decir, que se hacían cargo de los gastos, pero no aprobamos el convenio», advirtió. «Se han hecho las cosas muy mal», insistió.