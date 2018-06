El Rajoy de Los Pajaritos

Fue el hombre del partido. Las informaciones previas del partido de ida de la final del play off de ascenso a Primera división entre el Numancia y el Valladolid situaban un duelo entre el portero del club soriano Aitor Fernández y el delantero blanquivioleta Mata.



Sin embargo, sobre el césped de Los Pajaritos la estrella del partido, al menos para los aficionados pucelanos, fue un vigilante de la empresa Coviar Seguridad, encargada de la vigilancia en el campo que centró sus cánticos y que fue el protagonista inesperado de una relación especial con la hinchada vallisoletana que ocupó el fondo norte.



El parecido físico del vigilante de seguridad con el presidente Mariano Rajoy fue detectado rápidamente por el medio millar de hinchas pucelanos que mucho antes de que comenzara el partido corearon el nombre del expresidente de Gobierno y cuya imagen fue grabada por cientos de teléfonos móviles que poco después se convertiría en viral.

Los aficionados del Valladolid le cantaron Mariano, Mariano y Mariano es del Pucela en varias ocasiones. Mientras le grababan, el miembro de seguridad, de pie sobre el césped, reaccionó con sonrisas a los cánticos de la hinchada blanquivioleta e, incluso, en alguna ocasión levantó los dedos pulgares en señal de complicidad con unos hinchas que, además, le pidieron que botara, a lo que el doble de Rajoy también accedió.



Las sonrisas y movimientos del vigilante jurado, que no es habitual entre el personal que desplaza la mencionada empresa de vigilancia con sede en Zaragoza a los partidos de Los Pajaritos, no pasaron desapercibidos para el público que presenció el decisivo encuentro ni tampoco para la firma para la que trabaja, que ya durante el lance le advirtió por comunicación interna que no podía interactuar con los aficionados que le identificaban como hincha del Pucela.



Un malestar que parece que ha continuado después del partido y que, incluso, podría tener consecuencias para el futuro laboral del vigilante jurado en Coviar Seguridad, donde no parece haber sentado bien la complicidad del doble de Rajoy con una hinchada que pasó mucho tiempo antes del inicio del encuentro coreando el nombre del expresidente del Gobierno, algo que tampoco agradó en Los Pajaritos, pero cuyas grabaciones se hicieron virales durante toda la jornada de ayer. Un desconocido en Soria, donde nadie le recuerda en un partido del Numancia anterior y cuyo nombre continúa siendo un misterio, y que Coviar Seguridad se niega a revelar amparándose en la privacidad.