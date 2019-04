Reaparecen las goteras en el pabellón del San Andrés

El pabellón del San Andrés volvió a sufrir el fin de semana la incómoda presencia de las goteras. Las intensas lluvias del fin de semana provocaron que, de nuevo, aparecieran filtraciones de agua aunque, según confirmaron desde el departamento de Deportes del Ayuntamiento de Soria, las goteras no afectaron en ningún momento al desarrollo del campeonato de bádminton celebrado este fin de semana. Estas mismas fuentes indicaron que los técnicos municipales ya están revisando una estructura en la que ya se actuó el pasado año.



El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria, Ángel Hernández, recordó que la aparición de goteras en el San Andrés es problema con el que se ha tenido que lidiar en varias ocasiones y ahora mismo se considera que hubo un problema en la construcción del complejo. En este sentido, recordó que tanto los técnicos municipales como los responsables de la empresa ya hicieron un tratamiento en el cerramiento del pabellón el pasado año que desgraciadamente no ha funcionado. Ante esta situación, los técnicos municipales han vuelto a examinar la estructura para intentar encontrar una solución definitiva.



Hay que recordar que el complejo deportivo acogió este fin se semana la celebración de la Nations Future Cup de bádminton en la que la selección de España se proclamó campeona. Hernández afirmó que las filtraciones de agua producidas no afectaron en ningún momento al desarrollo normal del campeonato. No obstante, en previsión de que pudiera haber algún tipo de incidencia, desde el Ayuntamiento se instalaron las canchas de juego evitando las zonas donde más riesgo había de goteras. Asimismo, había previsto un plan de contingencia que pasaba por utilizar la cancha contigua por si el problema de las goteras se agravaba. El delegado de la Federación de Bádminton en Soria, Manuel Acero, explicó ayer que el campeonato se pudo desarrollar con total normalidad, aunque sí fue necesario hacer algunos ajustes y cambios de pista ante la aparición de las goteras. Acero reconoció que durante algunos momentos hubo cierta «preocupación» por si la lluvia subía de intensidad y aumentaban las filtraciones de agua.

Precisamente, en la mañana de ayer se celebró una comisión de Deportes en el Ayuntamiento municipal y desde el PP, en el turno de ruegos y preguntas, se cuestionó al concejal por las incidencias del fin de semana, según confirmó el portavoz del grupo popular, Adolfo Sainz. «Hemos preguntado por las goteras y lo que no ha dicho Ángel Hernández que creen que es un problema derivado de la construcción, se ha actuado en varias ocasiones con tela asfáltica, pero parece ser que la solución pasa por cambiar el tejado», comentó el concejal del PP.



Desde el grupo popular asumen las explicaciones del equipo de Gobierno aunque recuerdan que la instalación es «relativamente nueva». «Nos da la sensación de que, como en otras obras municipales se hicieron las cosas con mucha prisa para inaugurarlos para las elecciones y al final se quedaron cosas sin terminar de la manera adecuada», explicó. «Este invierno apenas ha llovido tres día y la imagen que damos es horrorosa para la gente que ha ido a ese campeonato», subrayó. Aunque el complejo es más antiguo, entre el año 2009 y el 2011 se ejecutó una gran remodelación de las instalaciones con una inversión de más de 3 millones de euros financiada a través del famoso Plan-E.