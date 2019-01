Recelo e ironía de los partidos ante el regreso de la PPSO

La presentación en sociedad de la reflotada Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO) y su regreso a la primera línea política han provocado una mezcla de recelo, sorpresa e ironía en los principales partidos que operan en la provincia. El pasado político de sus principales rostros, en su mayoría vinculados al PP, y el cambio de rumbo de la formación de José Antonio De Miguel alzando la bandera del sorianismo han provocado las primeras críticas en una batalla que se prevé intensa hasta el próximo mes de mayo cuando se celebren las elecciones municipales y autonómicas.



El alcalde de Soria y exsecretario general del PSOE, Carlos Martínez Mínguez, mostró ayer su «sorpresa» por la forma en la que ha regresado la PPSO. «Me sorprende esta especie de inspiración divina que ahora, como San Pablo cayéndose del caballo, vienen a querer hacer creer a la sociedad soriana que aquellos que mantuvieron las riendas y castigaron a esta provincia hoy pretenden enarbolarse como abanderados de un nacionalismo soriano malentendido», explicó. En alusión directa tanto a Antonio Pardo como a José Antonio de Miguel incidió en que «durante mucho tiempo asumieron las secretarías generales del PP en la provincia y defendieron los presupuestos del Gobierno y sobre todo de la Junta que castigaron una y otra vez a esta ciudad y esta provincia». Martínez recordó además que la ‘reconversión’ llega «después de que pierdan democráticamente las elecciones en su partido».

Mínguez considera «legítima» la aspiración política de los miembros de la PPSO aunque advierte que «los regresos al pasado no suelen ser positivos para casi nada». «Hay que ver cuál es su alternativa y su proyecto, pero soy de los firmes convencidos de que Soria necesita de la solidaridad y la empatía de otros territorios y no un aislamiento nacionalista soriano», apuntó. El alcalde Soria reconoció que no está «a favor» de este tipo de partido y que «hay ejemplos en la historia de esos partidos de sesgo sorianista fundados por ‘rebotados’ de otros partidos que muchas veces se convierten en el freno al desarrollo de proyectos políticos importantes».



«No sé cuál va a ser el futuro de la PPSO». De esta manera respondió Jesús de Lózar, secretario de Organización de Ciudadanos, a la pregunta de periodistas sobre el futuro que podría tener la Plataforma por el Pueblo Soriano (PPSO), al que se han adherido algunos de los ex críticos del PP.

En la pregunta realizada a De Lózar se dejaba entrever que los partidos independientes tienen un corto plazo de tiempo de vida, a lo que él asintió, aunque lanzó dos mensajes claros sobre la plataforma, a cuyo proyecto se ha unido el ex secretario provincial del PP y ex presidente de la Diputación Provincial Antonio Pardo.



De Lózar tiró de ironía y cuestionó la existencia de la PPSO como partido político. «Lo primero habría que ver si la PPSO existe», dijo el secretario de Organización de la formación naranja en Soria, quien, además, afirmó que: «No creo en la resurrección de los muertos».



El concejal en la capital y secretario de Organización de Ciudadanos recordó que el acuerdo alcanzado en su momento entre la formación naranja y la PPSO contempla la desaparición de la plataforma, que tras cuatro años de inactividad ha resurgido de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas, después de que su fundador, José Antonio de Miguel, abandonara el partido nacional por las diferencias sobre el futuro de las Diputaciones Provinciales.



Pero además de Lózar fue más allá cuando se refirió al resurgimiento de la plataforma y la integración en el proyecto que lidera José Antonio de Miguel, alcalde de Almazán y diputado provincial, de expopulares como Pardo, Ascensión Pérez, Fidel Soria y Jesús Elvira, a los que podrían sumarse otros todavía militantes del PP. «Recoge a parte de la gente que por las razones que sean están sin opción política y que la que tenían antes era el PP», dijo De Lózar quien argumentó la salida de estos del PP en que es consecuencia de imponer «la discrepancia por encima de la unidad».



El secretario de Organización de la formación naranja en Soria, que matizó que la relevancia de partidos independentistas como la PPSO dependerá de los votantes, abogó por «anteponer los intereses generales a los intereses partidistas». De Lózar también señaló a preguntas de periodistas que sintió «pena por cómo se produjo la separación» de miembros de Ciudadanos que ahora están en la PPSO y que ayer estuvieron liderando la presentación de la plataforma.



En este sentido, el secretario de Organización de la formación naranja reconoció que ver algunos de esos excompañeros en la mesa de la PPSO supuso una «situación nada agradable».



En el PP de Soria también tuvo eco la puesta de largo del partido que encabeza su exsecretario general, José Antonio de Miguel y que cuenta entre sus filas personalidades que han ocupado cargo de relevancia bajo las siglas populares. En este caso la reacción correspondió a Benito Serrano, alcalde popular de Golmayo, aunque hay que recordar que Serrano se inició en política con un partido independiente, Unidad por el Cambio, que dejó en 2015 para pasar a las filas populares. A través de su cuenta personal en Twitter, Serrano aseguró que «me llama mucho la atención que un grupo de políticos que han sido procuradores regionales, diputados nacionales y provinciales, alcaldes, presidentes de diputación,...etc, aporten ahora esta solución milagro según ellos». Asimismo, Serrano comparó la nueva PPSO con un partido que tuvo un papel relevante en la política provincial y ahora está desaparecido. «IDES planteaba la misma solución ¿Dónde estaban entonces?», añadió.



El comentario de Serrano, que volverá a concurrir a la Alcaldía de Golmayo y que hoy en día es uno de los hombres fuertes del PP de Yolanda de Gregorio, fue aplaudido por la cuenta oficial del PP de Soria.